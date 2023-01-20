19.01.2023, 22:30 876
В Казахстане празднуют Крещение
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17.01.2023, 11:02 5981
Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ
Фото: Акорда
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15.01.2023, 18:10 10681
Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Фото: telegram / rian_ru
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15.01.2023, 17:55 11031
Пожар на складах возле барахолки в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
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Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
Пожар локализован в 12.42.
10.01.2023, 23:20 18441
Пожар в многоэтажном жилом доме в Караганде
Фото: Кадры с видео
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06.01.2023, 14:52 26086
Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
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05.01.2023, 12:17 29871
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
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С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
04.01.2023, 16:38 32596
Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда
Фото: telegram/bort_01
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04.01.2023, 12:01 33311
Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы
Фото: Кадр с видео
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?