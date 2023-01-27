26.01.2023, 16:53 3496
Столичный театр Astana Musical выступил в жанре хор-концерта
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В Китае встретили Новый год по лунному календарю
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Визит главы государства в Костанайскую область
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Аномальные холода в этом году, сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", - пишет на своей страничке блогер Азамат Сарсенбаев.
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В Казахстане празднуют Крещение
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Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ
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