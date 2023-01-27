26.01.2023, 16:53 3496

Столичный театр Astana Musical выступил в жанре хор-концерта

Столичный театр Astana Musical выступил в жанре хор-концерта
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

26.01.2023, 16:36 3816

Фламинго прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области

Фламинго прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2023, 09:29 4441

Как готовят морских пехотинцев в Казахстане

Как готовят морских пехотинцев в Казахстане
Фото: Кадр с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2023, 16:49 10626

В Китае встретили Новый год по лунному календарю

В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

22.01.2023, 10:47 11306

Визит главы государства в Костанайскую область

Визит главы государства в Костанайскую область
Фото: Акорда







 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

20.01.2023, 23:10 17496

Завораживающая красота замерзшего Каспия

Завораживающая красота замерзшего Каспия
Фото: instagram / azamat_sarsenbayev

Аномальные холода в этом году, сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", - пишет на своей страничке блогер Азамат Сарсенбаев.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

19.01.2023, 22:30 20166

В Казахстане празднуют Крещение

В Казахстане празднуют Крещение
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.01.2023, 11:02 25311

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ
Фото: Акорда








 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

15.01.2023, 18:10 29731

Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета

Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Фото: telegram / rian_ru
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?

      Архив опросов