01.02.2023, 22:26 2441
Космос от первого лица
Фото: Depositphotos
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Фламинго прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области
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Как готовят морских пехотинцев в Казахстане
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В Китае встретили Новый год по лунному календарю
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Визит главы государства в Костанайскую область
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Завораживающая красота замерзшего Каспия
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Аномальные холода в этом году, сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", - пишет на своей страничке блогер Азамат Сарсенбаев.
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