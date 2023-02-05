04.02.2023, 21:38 1496

Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа

Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа
Фото: nationalbank.kz
Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Монеты изготовили с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний был получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире.

 
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В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty

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На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.

 
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