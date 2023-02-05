Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа  

Фото: nationalbank.kz

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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.





При разработке концепта дизайна специалистами Национального банка было принято решение применить в монете BALQASH ALABUǴASY новые технологии. Казахстанским монетным двором была апробирована инновационная чеканка с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний был получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире", - проинформировали в Нацбанке.





Отмечается, что для художественной завершенности композиции монеты дизайнеры НБ изменили наклон оси рыбы по вертикали до 10 градусов, добавили деталей в ультравысоком рельефе и сделали зеркальную поверхность фона волнистой с нанесением радужного изображения чешуи Балхашского окуня.





Задача для Казахстанского монетного двора усложнилась, так как первоначальный инструмент предполагал разделение по одной плоскости, которому стали препятствовать нанесенные волны. Для решения этой задачи специалисты Монетного двора разработали уникальный штемпель-шайбу, который позволил отчеканить волнистую поверхность с нанесением радужного изображения и не препятствовал отделению готового изделия от чеканочного инструмента", - уточнили в Нацбанке.





Коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY изготовлены в двух видах:





1) из серебра 925/1000 пробы с применением технологии 3D и сверхвысокого рельефа, массой 100 граммов, диаметром 50 мм, номиналом 1000 тенге, тиражом 500 штук;





nationalbank.kz





2) из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 20 000 штук.





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Озеро Балхаш - одно из крупнейших озер Казахстана и 15-е по величине в мире. Является единственным в мире естественным водоемом, состоящим сразу из двух частей: соленой и пресной.





Балхашский окунь - одна из эндемичных рыб, обитающих в озере. Он обособился от ближайшего родственника - обыкновенного речного окуня около 5-7 миллионов лет назад. Внесен в Красную книгу Казахстана. Проблема исчезновения балхашского окуня в очередной раз ставит перед обществом вопрос о более ответственном отношении к сохранению нашей планеты. Потеря даже самого маленького звена в экосистеме, на формирование которого ушли миллионы лет, может привести к глобальной экологической катастрофе в будущем.





По данным Нацбанка, 3 февраля 2023 года в Берлине (Германия) состоялась премьера казахстанской монеты BALQASH ALABUǴASY в рамках участия Национального банка во Всемирной денежной конференции World Money Fair на Медиа-форуме.





World Money Fair является крупнейшей нумизматической выставкой в Европе с 1971 года. В выставке участвуют представители монетных дворов и центральных банков Японии, Австралии, Италии, Греции, а также корпораций, производящих монеты, и дилеры из разных стран мира. Национальный банк участвует в WMF ежегодно с 2000 года.