19.02.2023, 09:27 7831
В Алматы встретили казахстанских спасателей
Фото: МЧС РК
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18.02.2023, 22:52 8536
Институт сейсмологии в Алматы
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В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году - 8500, в 2019-м - 7800, 2020-м - 9500, в 2021-м - 6700, в 2022-м - 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть это общие малозаметные толчки. Есть более сильные, которые ощущает население", - сообщили в институте.
Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно", - заверили в институте.
17.02.2023, 14:15 8076
Лайфхаки от спасателей : как выжить в зимнем лесу
Фото: МЧС РК
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Спасатели ДЧС ВКО провели учения, чтобы ознакомить с правилами выживания в зимних условиях, когда самопроизвольно сошла лавина.
Лайфхак от спасателей 1: Если вы идете в лыжный поход, то имейте в виду, что мазь для смазывания лыж прекрасно подходит для разжигания костра, т.к. в них содержится парафин.
Лайфхак 2: На маршруте нужно замечать потенциальный источник для растопки. Идеально подходят охотничьи спички, огниво или турбозажигалка.
15.02.2023, 09:05 16291
Рабочий визит Токаева в Акмолинскую область
Фото: Akorda.kz
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13.02.2023, 19:15 23701
Около 800 человек были спасены за прошедшие выходные на дорогах Жамбылской области
Фото: МЧС РК
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12.02.2023, 23:13 28391
В Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Христа Спасителя
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Разлом шириной 200 м после землетрясения в Турции
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08.02.2023, 23:19 39321
Президент посетил Посольство Турции в Казахстане и выразил соболезнования братскому турецкому народу
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?