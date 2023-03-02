Фото: МЧС РК

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Спасатели ДЧС ВКО провели учения, чтобы ознакомить с правилами выживания в зимних условиях, когда самопроизвольно сошла лавина.





Лайфхак от спасателей 1: Если вы идете в лыжный поход, то имейте в виду, что мазь для смазывания лыж прекрасно подходит для разжигания костра, т.к. в них содержится парафин.





Лайфхак 2: На маршруте нужно замечать потенциальный источник для растопки. Идеально подходят охотничьи спички, огниво или турбозажигалка.



