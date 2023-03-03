02.03.2023, 13:48 3276

На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко

На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко
Фото: Кадр с видео
Вулкан Эбеко, который находится на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту 4,5 километра над уровнем моря.



 
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01.03.2023, 17:55 5546

В МИД прокомментировали ситуацию с "шенгеном" для казахстанцев

В МИД прокомментировали ситуацию с "шенгеном" для казахстанцев
Фото: Depositphotos
С 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

 
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28.02.2023, 13:48 9181

Фильм о готовности страны к возможному сильному землетрясению

Фильм о готовности страны к возможному сильному землетрясению
Фото: МЧС РК
Телерадиокомплекс президента РК представил документальный фильм "Безопасное завтра" о готовности страны к возможному сильному землетрясению.

Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью, и разрушительное землетрясение в Турции заставляет задуматься, насколько страна готова к подобного рода бедствиям.

 
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21.02.2023, 16:04 19941

В соцсетях появилось видео голубой вспышки в небе перед землетрясением в Турции и Сирии

В соцсетях появилось видео голубой вспышки в небе перед землетрясением в Турции и Сирии
Фото: кадр из видео
Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как заявляется, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии вечером 20 февраля, сообщает gazeta.ru  со ссылкой на РИА Новости.

 
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19.02.2023, 09:27 32926

В Алматы встретили казахстанских спасателей

В Алматы встретили казахстанских спасателей
Фото: МЧС РК
 
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18.02.2023, 22:52 33556

Институт сейсмологии в Алматы

Институт сейсмологии в Алматы
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.

В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году - 8500, в 2019-м - 7800, 2020-м - 9500, в 2021-м - 6700, в 2022-м - 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть это общие малозаметные толчки. Есть более сильные, которые ощущает население", - сообщили в институте.



Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно", - заверили в институте.

 
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17.02.2023, 14:15 33171

Лайфхаки от спасателей : как выжить в зимнем лесу

Лайфхаки от спасателей : как выжить в зимнем лесу
Фото: МЧС РК
Спасатели ДЧС ВКО провели учения, чтобы ознакомить с правилами выживания в зимних условиях, когда самопроизвольно сошла лавина.

Лайфхак от спасателей 1: Если вы идете в лыжный поход, то имейте в виду, что мазь для смазывания лыж прекрасно подходит для разжигания костра, т.к. в них содержится парафин.

Лайфхак 2: На маршруте нужно замечать потенциальный источник для растопки. Идеально подходят охотничьи спички, огниво или турбозажигалка.

 
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15.02.2023, 09:05 41386

Рабочий визит Токаева в Акмолинскую область

Рабочий визит Токаева в Акмолинскую область
Фото: Akorda.kz

Президент посетил Академию гражданской защиты имени М.Габдуллина


Глава государства посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию


Президент ознакомился с работой клинико-реабилитационного центра Viamedis Kokshetau


Президент ознакомился с ходом застройки микрорайона Сарыарка в Кокшетау


Касым-Жомарт Токаев посетил компанию «Тепличные технологии Казахстана» в Степногорске


Глава государства посетил ТЭЦ города Степногорска


Президент посетил завод по производству пестицидов «Астана-Нан Chemicals»


Президент посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу в Степногорске


 
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13.02.2023, 19:15 48601

Около 800 человек были спасены за прошедшие выходные на дорогах Жамбылской области

Около 800 человек были спасены за прошедшие выходные на дорогах Жамбылской области
Фото: МЧС РК
 
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