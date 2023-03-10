09.03.2023, 14:36 8481
Грузовик с людьми чуть не унесло бурным течением в Актюбинской области
Фото: Кадр с видео
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Фото: МЧС РК
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08.03.2023, 22:07 11666
8 марта в Алма-Ате
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08.03.2023, 08:58 13921
Президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта
Фото: Акорда
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, сообщила пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент поздравил всех женщин с праздником 8 марта и отметил их особую роль в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.
Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь - залог успехов ребенка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям", - считает президент.
Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции - это инвестиции в молодежь".
В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", - сказал Глава государства.
В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.
03.03.2023, 17:08 29121
В Алматы зацвели первые подснежники
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03.03.2023, 14:20 28836
Более 70 автомобилей стали заложниками непогоды в Абайском районе
Фото: МЧС РК
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02.03.2023, 13:48 33206
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01.03.2023, 17:55 35476
В МИД прокомментировали ситуацию с "шенгеном" для казахстанцев
Фото: Depositphotos
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С 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
28.02.2023, 13:48 38836
Фильм о готовности страны к возможному сильному землетрясению
Фото: МЧС РК
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Телерадиокомплекс президента РК представил документальный фильм "Безопасное завтра" о готовности страны к возможному сильному землетрясению.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью, и разрушительное землетрясение в Турции заставляет задуматься, насколько страна готова к подобного рода бедствиям.
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