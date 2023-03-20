19.03.2023, 18:06 4196

В Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты

В Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты

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16.03.2023, 23:27 13296

Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику

Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику
Фото: Акорда




 
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15.03.2023, 20:03 18276

Усть-Каменогорские пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика

Усть-Каменогорские пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика
Фото: МЧС РК
 
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09.03.2023, 15:47 35441

Ураганный ветер в Павлодарской области сорвал крышу школы

Ураганный ветер в Павлодарской области сорвал крышу школы
Фото: МЧС РК
 
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09.03.2023, 14:36 36146

Грузовик с людьми чуть не унесло бурным течением в Актюбинской области

Грузовик с людьми чуть не унесло бурным течением в Актюбинской области
Фото: Кадр с видео
 
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08.03.2023, 22:07 39331

8 марта в Алма-Ате

8 марта в Алма-Ате
 
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08.03.2023, 08:58 41586

Президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта

Президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, сообщила пресс-служба Акорды.

В своем выступлении президент поздравил всех женщин с праздником 8 марта и отметил их особую роль в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь - залог успехов ребенка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям", - считает президент.



Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции - это инвестиции в молодежь".

В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", - сказал Глава государства.


В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.
 
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03.03.2023, 17:08 56786

В Алматы зацвели первые подснежники

В Алматы зацвели первые подснежники
В ботаническом саду Алматы зацвели галантусы, или, как их называют по-другому, подснежники.

 
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03.03.2023, 14:20 56116

Более 70 автомобилей стали заложниками непогоды в Абайском районе

Более 70 автомобилей стали заложниками непогоды в Абайском районе
Фото: МЧС РК
 
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