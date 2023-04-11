О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
10.04.2023, 14:01 4146
Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: instagram / fide_chess
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В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года.
Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.
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