17.04.2023, 14:02 4281
Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
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В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
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