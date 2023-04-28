27.04.2023, 18:49 4011
XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Фото: Акорда
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26.04.2023, 22:57 2966
Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
Фото: Скрин с видео
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21.04.2023, 21:32 17301
Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
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19.04.2023, 07:42 16891
Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.
17.04.2023, 14:02 28916
Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
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В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
16.04.2023, 09:03 34631
Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
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15.04.2023, 18:24 38056
Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Фото: rtrk.kz
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Казахский национальный праздник, известный как День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Праздник учрежден в 2011 году как традиционная версия Дня святого Валентина и посвящен героям казахского эпоса XIII-XIV веков "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".
15.04.2023, 11:15 37631
Премьер-министр Казахстана спустился в шахту в Улытауской области
Фото: primeminister.kz
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На глубине 90 метров под землей Алихан Смаилов выслушал проблемные вопросы горняков.
По словам премьера, правительство прорабатывает внесение изменений в действующую систему соцобеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, которые позволят горнякам раньше выходить на пенсию.
13.04.2023, 19:03 44461
Гость мирового уровня в Акорде
Фото: Акорда
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На приеме у главы государства 7-я ракетка мира и 1-я ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
Она поделилась планами и рассказала о предстоящих турнирах.
Завтра, выступая в Казахстане, буду рада всех видеть. Конечно, надеюсь, что получится показать хорошую игру", - поделилась Рыбакина.
14-15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг.
Чемпионка Wimbledon подарила президенту вот такую книгу.
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