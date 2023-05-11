09.05.2023, 17:10 7391
В Казахстане почтили память павших за Победу в Великой Отечественной войне
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Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
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