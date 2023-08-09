Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев
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Потрясающе одаренная жительница города Атбасара Акмолинской области Алия восхитила своим артистизмом всю нашу многонациональную страну.
Девочке всего четыре года, а она уже рассказывает наизусть стихи великого Александра Пушкина так, как сумеет не каждый взрослый. Алия - живой и обаятельный пример того, как талант и страсть к искусству могут пробить себе дорогу даже в самом юном возрасте.
Напомним, в октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев на саммите в Астане выступил с инициативой о создании под эгидой СНГ Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Лидеры стран содружества поддержали идею президента РК, тогда же была утверждена концепция организации. В марте текущего года эксперты СНГ начали работу над проектами по поддержке и продвижению русского языка.