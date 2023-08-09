Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев   

Девочке всего четыре года, а она уже рассказывает наизусть стихи великого Александра Пушкина так, как сумеет не каждый взрослый

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Кокшетау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Потрясающе одаренная жительница города Атбасара Акмолинской области Алия восхитила своим артистизмом всю нашу многонациональную страну.





Девочке всего четыре года, а она уже рассказывает наизусть стихи великого Александра Пушкина так, как сумеет не каждый взрослый. Алия - живой и обаятельный пример того, как талант и страсть к искусству могут пробить себе дорогу даже в самом юном возрасте.





Отметим, что это та же девочка, которая очень хотела поздороваться и познакомиться с нашим президентом, о чем ее мама записала небольшое видео. Когда Касым-Жомарт Токаев узнал об этом, он не смог остаться безучастным и отправил Алие подарки и теплые пожелания.











