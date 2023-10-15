13.10.2023, 22:42 4031

Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане

Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Фото: МЧС РК
Сотрудников МЧС Казахстана, направленные в Афганистан, готовятся к возвращению на место постоянной дислокации.

Сообщается, что возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован 14 октября.


С начала проведения спасательных работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело 1 погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи", - проинформировали в пресс-службе.

 
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10.10.2023, 22:45 15776

Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту

Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту
Фото: МИД РК
10 октября в 16.45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из города Тель-Авива в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина.

 
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09.10.2023, 11:22 25641

Более двух тысяч человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане

Более двух тысяч человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане
Фото: Кадр с видео
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров.


По последним данным, из-за землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек.


В результате разрушительного землетрясения и его афтершоков погибли 2053 человека, пострадали 9240 человек. Оказались разрушены 1329 домов, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

 
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09.10.2023, 11:09 25981

Израиль официально перешел в состояние войны

Израиль официально перешел в состояние войны
Фото: скрин с видео
После начала боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. Радикальная палестинская организация ХАМАС заявляла, что ведет военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы".


Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране", - пишет издание РБК со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.


Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.

 
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08.10.2023, 11:02 26336

Карагандинские врачи спасли маленькому мальчику руку, которую затянуло в эскалатор

Карагандинские врачи спасли маленькому мальчику руку, которую затянуло в эскалатор
Фото: Depositphotos
Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды.


Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды. Как сообщили спасатели, все произошло, когда он спускался по эскалатору, оступился и упал. Правая кисть малыша попала между стенкой и движущейся частью эскалатора. Мать ребенка все это время была рядом.  Чтобы высвободить ребенка, пришлось обращаться за помощью спасателей.

Прибывшие на место спасатели освободители руку ребенка. Стал также известен точный возраст малыша - ему не 3, а 2,5 года.

На скорой мальчика доставили в Областную детскую клиническую больницу.  Его сразу же увезли в операционную. И вот несколько часов спустя карагандинские медики сообщили, что им удалось спасти малышу руку.

 
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06.10.2023, 15:38 36756

Так встречали призеров Азиатских игр в аэропорту Алматы

Так встречали призеров Азиатских игр в аэропорту Алматы
 
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03.10.2023, 17:18 44726

Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика

Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика

Исторический облик здания акимата Алматы сохранен, и оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства. На фасаде вместо звезд изображен шанырак, являющийся национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи", - рассказали в пресс-службе ведомства.


 
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02.10.2023, 18:36 48676

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"
Фото: olympic.kz
В эфире совместный спецблок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня" на тему Азиатских игр.


Внимание китайских болельщиков на Азиаде привлекло выступление сборной Казахстана. Эту крупнейшую по площади страну Центральной Азии, граничащую с Китаем, представляют в Ханчжоу 527 (пятьсот двадцать семь) атлетов, выступающих в 45 (сорока пяти) видах спорта. Команда Казахстана особенно сильна в боксе, легкой и тяжелой атлетике, велоспорте на шоссе, брейкдансе и многих других видах спорта.

Первое золото казахстанская сборная выиграла в командных соревнованиях среди женщин в ските.
 
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30.09.2023, 09:37 60996

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня
Фото: Скрин с видео
 
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      Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?

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