13.10.2023, 18:30 45041
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Фото: МЧС РК
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудников МЧС Казахстана, направленные в Афганистан, готовятся к возвращению на место постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В связи с завершением полного объема поисково-спасательных работ на вверенном участке принято решение о возврате казахстанского отряда спасателей, направленного для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован 14 октября.
С начала проведения спасательных работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело 1 погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи", - проинформировали в пресс-службе.
Также спасатели обследовали палаточный городок, разрушенный сильной пыльной бурей.
По просьбе местных властей оперативной группой казахстанских спасателей и медиков совместно с представителями дипломатического корпуса проведено обследование мест размещения 9 палаточных городков", - добавили в МЧС.
Напомним, в минувшую субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде. В результате ЧП погибли более 2,5 тысячи человек, пострадали около 10 тысяч. Разрушены более 1300 домов и 6 деревень. Большинство погибших в Герате - женщины и дети, сообщает "Sputnik Афганистан".
Как сообщил Reuters Алаа Абу Зайд, глава отдела чрезвычайных операций ВОЗ, именно они в основном находились в рухнувших домах - землетрясение произошло около 11 утра, когда мужчины были на работе. В больницах, которые он посещал, 2/3 пострадавших составляли женщины и дети.
По его словам, чтобы спасти больше жизней, афганские больницы должны быть лучше оснащены, но внимание мирового сообщества обходит Афганистан стороной, и финансирование гуманитарных программ снизилось до критических отметок.
Представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге, что сведений о погибших и пострадавших казахстанцах в результате землетрясения в Афганистане нет. Он также добавил, что сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах.
Президент Казахстана поручил оказать гуманитарную помощь Афганистану. В пострадавшие от землетрясения районы отправят продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время. Также Токаев поручил отправить в Афганистан спасательный отряд с кинологами, имеющими опыт разыскивания людей под завалами.
Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан 10 октября.
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13.10.2023, 14:15 54746
Казахстанский правозащитник подал в суд на "Радио Азаттык"
По словам адвоката, на портале "Радио Азаттык" размещен материал, в котором несколько раз говорится, что Россия управляет ОДКБ
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский правозащитник Алишер Турабаев подал в суд на "Радио Азаттык" за публикацию информации относительно управления Организацией Договора коллективной безопасности.
Казахстанский адвокат на своей странице в соцсетях сообщил, что в статье, вышедшей на портале "Радио Азаттык", несколько раз говорится, что Россия управляет ОДКБ.
И я, как патриот, гражданин своей страны, не согласен с этим. Такая информация публикуется в интернете и распространяется среди тысячи читателей", - возмутился адвокат.
Утверждать, что Россия контролирует ОДКБ, значит, подвергать сомнению суверенитет и независимость других государств - членов организации, убежден правозащитник.
При этом Турабаев добавил, что руководящим органом организации является совет коллективной безопасности, а Казахстан является равноправным членом ОДКБ.
Между тем на портале "Радио Азаттык" подтверждается, что административный суд в Алматы 12 октября приступил к рассмотрению заявления по части 1 статьи 456-2 (Размещение, распространение недостоверной информации) Кодекса об административных правонарушениях.
Радио Азаттык" входит в медиакорпорацию Radio Free Europe/Radio Liberty (Радио Свободная Европа/Радио Свобода, РСЕ/РС) и финансируется за счет гранта конгресса США через агентство США по глобальным СМИ (USAGM).
Ранее сообщалось, что МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане.
Напомним, казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
13.10.2023, 08:59 65366
Отопительный сезон: на Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов. На сегодня в работе 2 из них, 3 в резерве и будут подключены с понижением температуры наружного воздуха ниже нуля. Ремонт еще 5 котлов завершат до конца октября. Глава региона Асаин Байханов проверил ход запуска отопительного сезона в Экибастузе.
Запущены в работу 4 реконструированные тепловые магистрали. Сейчас на местах ведется благоустройство: восстанавливают плодородный слой грунта и асфальтовое покрытие. Завершить работы должны до 25 октября. Из 690 многоэтажных жилых домов теплоснабжение запущено в 615 домов. Из оставшихся домов сегодня до конца дня планируется подключить 60 домов и 15 домов подключат 14-15 октября. Горячее водоснабжение обеспечивается в 601 многоэтажном доме", - проинформировали в региональном акимате.
Отмечается, что также поэтапно подключают к теплу дома частного сектора. К сегодняшнему дню подключены 3870 частных домов (68%).
Из 90 соцобъектов Экибастуза к теплоснабжению подключены 85, еще 5 объектов подключат сегодня до конца дня.
Аким области побывал на участке строительства нового резервного техводовода, где проверил ход проводимых работ. До конца октября подрядчик планирует уложить 6 из запланированных 12 км новых сетей. К сегодняшнему дню уложены уже 3 км. Завершат строительство в декабре.
Асаин Байханов отметил, что запуск теплоснабжения в Экибастузе на его особом контроле, и поручил всем коммунальным службам активизировать все ресурсы, обеспечив прохождение отопительного сезона в штатном режиме.
Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла.
12.10.2023, 17:49 90291
Резолюцию Казахстана принял Совет ООН по правам человека
Фото: ortcom.kz
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Женева. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Организации Объединенных Наций по правам человека единогласно принял резолюцию Казахстана по правам ребенка в сфере образования, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Несмотря на различие позиций государств - членов Объединенных Наций в СПЧ по вопросам прав человека, представленный документ ООН получил широкую поддержку в виде присоединения к соавторству более 70 странами, в числе которых США, КНР, страны Европейского союза, Латинской Америки, Азии и Африки. Резолюция была принята единогласным решением Совета по правам человека", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что резолюция направлена на продвижение идей мира и толерантности, уважения прав человека и фундаментальных свобод посредством образования детей и обеспечения их безопасности в образовательной среде.
Документ также устанавливает обязательства государств по имплементации основополагающих принципов недискриминации и безопасного доступа детей к образованию, в том числе в условиях вооруженного конфликта.
Опираясь на свой положительный опыт в репатриации и реинтеграции детей из зон конфликта, в принятом документе одним из ключевых элементов стал призыв ко всем государствам - членам ООН обеспечить меры по восстановлению и реинтеграции детей, пострадавших от конфликтов и терроризма, в частности посредством образования", - добавили в пресс-службе.
Ранее комплексный план по защите детей от насилия приняли в Казахстане.
12.10.2023, 14:30 99081
Депутат заявил о многотысячных нарушениях генпланов и бесконтрольной раздаче земли в городах
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Андрей Лукин озвучил депутатский запрос, в котором заявил о множественных нарушениях градостроительного контроля со стороны Комитета по делам строительства и ЖКХ а также акиматов, передает корреспондент агентства.
В своем депзапросе Лукин обратил внимание, что земли раздаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Манипуляции акиматов и строительных компаний приводят к бессистемной застройке городов, деградации городской среды, зеленых зон и ухудшению качества жизни населения. Указанные действия местных исполнительных органов порождают консолидацию протестного настроения групп граждан. Одним из основных нарушений местных исполнительных органов является несоблюдение земельного законодательства при выдаче участков, а также генеральных планов и проектов детальной планировки", - сказал он.
Развитие и застройка, по словам депутата, должны осуществляться на основании утвержденных генпланов. Однако в Алматы, Астане, Актау, Атырау, Караганде и ряде других крупных городов имеются тысячи незаконных фактов изменения целевого назначения земельных участков в нарушение генплана. В этих городах необоснованно исключаются из планов объекты социального назначения, при этом вопрос дефицита ученических мест и больничных коек постоянно обсуждается в обществе.
К сведению он привел данные, что в Алматы дефицит ученических мест превышает 26 тысяч, в дошкольных организациях - 42 тысячи. Из категории зон озеленения, парков и скверов неправомерно исключены 145 участков. Некоторые из них уже застроены торговыми центрами и многоэтажными домами.
На сегодня генпланы городов устарели и не отвечают реалиям нынешнего времени, не учитывают демографию, теплоснабжение населения и другие. Основными причинами совершаемых правонарушений являются системные недостатки организационно-правовых основ планирования и реализации градостроительной сферы", - отметил сенатор.
С учетом вышеизложенного депутат предложил рассмотреть возможность разработать дорожную карту по устранению нарушений и недопущению аналогичных случаев в будущем.
Также Лукин предложил провести комплексную градостроительную экспертизу проектов генпланов и актуализировать их с учетом имеющихся недостатков. Вместе с тем, по его словам, следует исключить практику незаконной корректировки проектов детальной планировки, изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешительных документов, не соответствующих генеральным планам населенных пунктов.
Ранее общественники потребовали запретить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка акимату Алматы. Год назад общественники уже выступали с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
Напомним, депутат Асхат Аймагамбетов назвал бесконтрольную застройку причиной нехватки мест в школах.
12.10.2023, 09:28 109656
В Казахстане аннулируют более трех тысяч фиктивных техосмотров
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше трех тысяч диагностических карт, по которым обнаружены нарушения правил прохождения техосмотра, будут аннулированы. Нарушителям будут направлены SMS от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
За период с 4 июля по 3 октября 2023 года был проведен мониторинга диагностических карт с участием рабочей комиссии. В результате были обнаружены нарушения по 3324 диагностическим картам, имеющим признаки проведения фиктивного технического осмотра транспортных средств в виде редактирования фотографий.
Теперь в ближайшие дни ожидается аннулирование данных карт согласно внесенным изменениям и дополнениям в правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства", - уточнили в НИТ.
После в мобильном приложении eGov mobile цифровой документ также не будет отображаться.
Как вы знаете, с 4 июля вступили в силу правила, где были внесены изменения об аннулировании фиктивного техосмотра на законодательном уровне. В ближайшее время мы с Комитетом транспорта будем принимать меры по аннулированию техосмотров за выявленные нарушения. Хочется верить, что после таких мер наши граждане не будут "покупать" техосмотр, а будут проходить их честно. Ведь безопасность и жизни людей на дорогах в первую очередь ответственность самих водителей", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
На данный момент в единую информационную систему "Техосмотр" подключены 820 операторов технического осмотра. Оператор ЕИС "Техосмотр" проводит не менее двух раз в неделю объективный мониторинг поступающих данных в систему, создает рабочую группу из числа отраслевых ассоциаций и организаций в области транспорта, а также с представителями правоохранительных органов.
Согласно приказу МИИР РК от 20 апреля 2023 года АО "НИТ" определен оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра (ЕИС "Техосмотр"). Также ЕИС "Техосмотр" постановлением правительства включен в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, в Казахстане оцифровали документ техосмотра.
11.10.2023, 12:15 145491
Грозит ли казахстанцам "второй Экибастуз": мажилисмен обеспокоен подготовкой к отопительному сезону
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров спросил у министра энергетики Алмасадама Саткалиева, насколько энергообъекты Казахстана готовы к зиме и готов ли он нести ответственность за срывы теплоснабжения.
На ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" выявлен износ тепловых котлов - срок завершения ремонта котла № 4 продлен до конца октября. Строительство нового котла № 7 затягивается до конца следующего года. На ТЭЦ Темиртау не пришло оборудование четырех котлов - ремонт идет с отставанием", - цитирует sputnik.kz депутата.
По его словам, есть риск вхождения в отопительный сезон с опозданием. Отопительный сезон еще не начался, а аварии уже есть, заявил он.
Авария на ТЭЦ-3 Караганды создала коллапс энергоузла целого города. Такими темпами не будет ли второго Экибастуза зимой? Если где-то прорвет трубу, то фонтану народного возмущения не будет предела. Вы и ваши предшественники вместе с олигархами допустили политизацию проблем ТЭЦ. Чувствуете ли вы свою персональную ответственность за предстоящий отопительный сезон перед народом, президентом и парламентом страны?" - цитирует tengrinews.kz мажилисмена.
Отвечая на вопрос депутата, Саткалиев заявил, что по отопительному сезону была проведена большая работа правительством и акиматами. Он напомнил, что только на объекты теплоэнергетики из республиканского бюджета выделено 37,1 млрд тенге.
По карагандинскому энергоузлу - да, действительно есть определенные проблемы. В частности, вот по ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау". То есть мы всегда ее относили к проблемным объектам. Уже в работе четыре котла, две турбины. Есть отставание по четвертому котлу. По факту ожидается 30 ноября завершение. В целом на тепловые нагрузки это существенно влиять не будет. Да, есть отставание по котлу № 5. 20 октября. Текущий ремонт турбины № 2 затягивается также. Тем не менее отопительный сезон по данной ТЭЦ начат 30 сентября. 80 процентов потребителей уже подключены", - пояснил министр.
Что касается проблем с отставанием по данному проекту, сейчас там постоянно дежурит Госэнергонадзор, ситуацию контролируют министерство и местные исполнительные органы. Глава Минэнерго считает, что все работы выполнят в заявленные и согласованные сроки, информирует zakon.kz.
Что касается персональной ответственности - да, чувствуем персональную ответственность. Готовы по всем вопросам ответить и перед депутатским корпусом, и перед населением Казахстана", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Напомним, вчера вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла.
Также в Кентау начало отопительного сезона перенесли на 25 октября из-за затянувшегося ремонта на ТЭЦ. В Темиртау вандалы срывают отопительный сезон. Украдено 10 редукторов и 10 электродвигателей.
Ранее сообщалось, что в прошлый отопительный сезон жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. В городе был объявлен режим ЧС.
11.10.2023, 09:16 153251
Бывшие судисполнители в Астане подозреваются в хищении алиментов 87 детей
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Астаны выявлены факты хищения денежных средств бывшими частными судебными исполнителями, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, двое судебных исполнителей, несмотря на прекращение деятельности, на протяжении полугода распоряжались денежными средствами, предназначенными для уплаты алиментов 87 детям.
К примеру, частным судисполнителем присваивались алименты двоих воспитанников детского дома, перечисляемые их отцом - инвалидом 2-й группы из получаемых средств социальных пособий. Другой частный судебный исполнитель снял с банковского счета деньги умершего плательщика алиментов и потратил их. Всего они похитили 5 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
После вмешательства прокуроров уже 34 детям погашен ущерб, работа по остальным продолжается.
По фактам мошенничества и злоупотребления полномочиями проводится досудебное расследование", - проинформировали в прокуратуре.
Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге. Республиканская палата ЧСИ прокомментировала эту информацию.
11.10.2023, 08:47 120641
Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Фото: МЧС РК
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
Кроме того, по данным ведомства, ТОО "СК "Фармация" выделены медикаменты для отправки в Афганистан. Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной гвардии, адресаты их получат уже сегодня.
Доставка остальной гуманитарной помощи будет осуществлена железнодорожным транспортом", - уточнили в министерстве.
Как сообщалось ранее, для проведения поисково-спасательных работ в провинцию Герат были направлены 45 сотрудников МЧС.
Напомним, сильное землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
В среду европейские сейсмологи сообщили о еще двух землетрясениях магнитудой 6,3 и 5,0 в той же провинции на западе Афганистана. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала, сообщает РИА Новости.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?