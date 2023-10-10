09.10.2023, 14:51 36986
Землетрясение в Афганистане: казахстанцев нет среди пострадавших Дополнено
Фото: Кадр с видео
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сведений о погибших и пострадавших казахстанцах в результате землетрясения в Афганистане нет, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров.
Информации о погибших и пострадавших казахстанцах нам не поступало, обращений за помощью не было. Если будут обращения, незамедлительно сообщим", - подчеркнул представитель ведомства.
Он также добавил, что сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах.
Напомним, в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде.
В результате ЧП погибли 2053 человека, пострадали 9240 человек. Оказались разрушены 1329 домов.
По словам представителя Министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.
Президент Казахстана поручил оказать гуманитарную помощь Афганистану.
В пострадавшие от землетрясения районы отправят продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время.
Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов, для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.
Дополнено 09.10.2023, 16.00
По данным euronews.com, число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2440 человек.
Наиболее сильно пострадали населенные пункты в провинции Герат.
По данным местного управления по борьбе со стихийными бедствиями, 13 деревень почти полностью разрушены. Число пострадавших в результате землетрясений приблизилось к 10 тысячам.
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10.10.2023, 17:06 2096
Гибель военнослужащего Нацгвардии: возбуждено дело о доведении до самоубийства
Фото: кадр из видео
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту гибели военнослужащего Национальной гвардии возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщает Polisia.kz.
По данному факту центральным региональным военно-следственным управлением МВД начато досудебное расследование по статье 105 УК, то есть доведение до самоубийства, которое поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных сотрудников", - заявил начальник военно-следственного департамента МВД РК Серикбай Кусаинов.
По его словам, в настоящее время проведены неотложные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, назначением судебно-медицинской экспертизы, выемкой вещественных доказательств, в том числе мобильного телефона погибшего и записей с камер видеонаблюдения.
По состоянию на текущее время установлено, что рядовой Султанов на месте происшествия находился один. Запланированы и проводятся мероприятия по допросу сослуживцев рядового Султанова, его командиров, других лиц, назначению ряда комплексных экспертных исследований и установлению всех обстоятельств происшествия, в ходе которых будут проверены доводы потерпевшей стороны. По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле", - добавил он.
Напомним, трагедия произошла 9 октября в 1.20. Военнослужащий из Темиртау, находясь на дежурстве, выстрелил сам себе в голову из штатного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
09.10.2023, 14:49 37736
Военнослужащий Нацгвардии погиб от выстрела в голову
Проводится служебное расследование
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий по призыву погиб от выстрела в голову в воинской части 6636, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана.
По данным пресс-службы, трагедия произошла 9 октября в 1.20. Военнослужащий из Темиртау, находясь на дежурстве, выстрелил сам себе в голову из штатного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области погиб солдат-срочник.
09.10.2023, 11:25 41221
В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез
Фото: Акорда
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Петропавловск. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Плоское Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота.
Установить ограничительные мероприятия на улице Ерлік села Плоское Асановского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота", - говориться в тексте проекта решения "Об установлении ограничительных мероприятий".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области растет заболеваемость бруцеллезом.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Кроме того, казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
08.10.2023, 18:10 56021
Полицейский обстрелял автобус с израильтянами в Египте Дополнено
Фото: Скриншот с видео
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Каир. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Египте, в Александрии, полицейский открыл огонь по автобусу с израильтянами, погибли по меньшей мере три человека, сообщают СМИ.
Три человека погибли после того, как полицейский в египетской Александрии открыл огонь по туристической группе израильтян", - пишет издание РБК со ссылкой на источник в египетских службах безопасности.
По данным издания, 8 октября, когда одна из израильских туристических групп приехала в храм Серапеум в Александрии, сотрудник полиции, назначенный обеспечивать безопасность в этом районе, открыл беспорядочный огонь из своего личного оружия, в результате чего погибли два члена группы и один египтянин.
Сообщается, что еще один египтянин получил ранения, в настоящее время он находится в больнице. Полицейский был немедленно задержан, против него приняты "меры законного характера".
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что изучает сообщения о вооруженном нападении на израильтян в Александрии.
Дополнено 08.10.2023, 18.57
По данным местных СМИ, количество погибших туристов в египетской Александрии увеличилось до семи.
Туристов обстреляли на фоне обострения палестино-израильского конфликта: 7 октября силы ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на юг страны.
По данным местных СМИ, убитых граждан Израиля порядка 600, раненных - более 2 тысяч человек. Палестина потеряла 313 человек, 1990 ранены.
Власти Израиля официально сообщили о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций.
Министерство иностранных дел Казахстана и казахстанский авиаперевозчик Air Astana ищут пути содействия гражданам Казахстана в возвращении на родину.
06.10.2023, 14:58 100496
Туберкулез выявили у работника детского сада в Петропавловске
Для проведения служебного расследования создана рабочая комиссия
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Петропавловск. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В детскому саду Петропавловска "Балдаурен" у сотрудника выявили туберкулез. Проводится служебное расследование.
В управление образования поступила информация о выявлении случая заболевания туберкулезом у сотрудника детского сада "Балдаурен" города Петропавловска. Для проведения служебного расследования создали рабочую комиссию, в состав которой вошли сотрудники здравоохранения и образования, сообщает издание "Петропавловск.news".
По предварительным данным, случай выявлен в рамках ежегодного профилактического медосмотра.
Сообщается, что больного сотрудника отстранили от работы на основании листа временной нетрудоспособности. Специалисты центра дезинфекции по Северо-Казахстанской области провели дезобработку всех помещений в два этапа: во время тихого часа обработали бассейн, игровые комнаты и коридоры, а затем все остальные помещения детского сада. С понедельника приступят к обследованию всех сотрудников - как технический персонал, так и педагогический.
По итогам служебного расследования будет дана дополнительная информация. Вопрос находится на контроле управления образования", - прокомментировали в пресс-службе управления.
Напомним, в Шымкенте больная туберкулезом учительница вела уроки в школе.
06.10.2023, 08:29 107481
На горной автодороге к озеру Кайынды автобус с пассажирами попал в ДТП
Фото: Instagram/baurzhan__alenov
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера днем на горной автодороге Кайынды - Саты столкнулись автобус и автомашина УАЗ.
5 октября в 14.40 на территории Сатинского сельского округа Кегенского района, по горной автодороге Кайынды - Саты, на девятом километре 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом УАЗ", - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными ранами госпитализированы.
Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 345, часть 3, УК РК.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Водитель автобуса водворен в ИВС ОП Кегенского района. Ход расследования дела взят мною на контроль", - отметил Бауржан Аленов.
05.10.2023, 18:15 123386
Выявили оспу овец и коз: в селе Актюбинской области ввели карантин
Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек
Фото: gov.kz
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Актобе. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Садовое Актюбинской области ввели карантин из-за выявления оспы овец и коз, которая является очень заразным заболеванием, сообщил замруководителя управления ветеринарии Бердимурат Бекжанов.
По данным газеты "Диапазон", 25 сентября скотник заявил ветеринарам, что в общем стаде заболели две овцы. Ветврачи взяли у них анализы и поставили предварительный диагноз - оспа овец и коз. В областной ветлаборатории этот диагноз подтвердили.
Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек, поэтому в жилом массиве Садовое будет установлен карантин. Специалисты проведут дезинфекцию и вакцинацию. Кроме двух овец пока другого больного скота нет. В период карантина из жилого массива нельзя вывозить и завозить туда скот и фураж. Карантин продлится 20 дней. Мясо вакцинированного скота нельзя употреблять 14 дней после прививки", - сообщил Бердимурат Бекжанов.
Ранее сообщалось, что США планируют отремонтировать биолаборатории в Казахстане.
Напомним, Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре 2022 года военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
05.10.2023, 15:25 124421
Несмотря на принятые ограничения, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов
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Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По дорогам Алматы курсирует свыше 50 тысяч единиц альтернативного вида транспорта - самокатов и мопедов, растет аварийность с их участием.
С начала года с участием самокатов зарегистрировано 25 ДТП, два человека погибли, 27 получили травмы, сообщает Polisia.kz.
Как подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров, принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются.
Буквально вчера погиб 13-летний мальчик, которому доступ к пользованию самокатом дал родственник. Юноша - приезжий, был не адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе. В результате подросток погиб под грузовиком", - рассказал глава ДП.
Глава полиции также обратил внимание на критическую ситуацию, связанную с эксплуатацией мопедов. С начала года с участием мопедов зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия, вследствие чего 14 человек погибли, тогда как в прошлом году погибло всего два человека.
Вышеприведенная статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Пользователи самокатов, мопедов - одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. Если у автомобиля есть ремень, подушка безопасности, то водители и пассажиры двухколесного транспорта практически беззащитны. Поэтому каждая авария с их участием заканчивается трагично. Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон", - подытожил Заппаров.
Напомним, в Казахстане обновили касающиеся мопедов и электросамокатов ПДД.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?