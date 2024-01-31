26.01.2024, 10:06 70531

Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы

Под Алматы пролегают 27 тектонических разломов
Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы
Фото: arcgis.com
Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский и Ауэзовский районы входят в девятибалльную сейсмическую зону. Остальные шесть районов города относятся к зонам 9-10 баллов. Об этом рассказали в Институте сейсмологии, сообщает "31 канал".

Согласно карте с тектоническими разломами под Алматы пролегают 27 тектонических разломов.

Северная сторона проспекта Райымбека, восточная проспекта Достык, предгорные территории Кок-Тобе наиболее сейсмоопасные для проживания. Но вся эта площадь давно застроена.

Повышенная угроза есть и вдоль русел рек Казачка, Малая Алматинка, Весновка, Большая Алматинка.

На сейсмокарте указано, что по улицам Толе би, Карасай батыра, Бухар жырау, Восточной объездной, частично по Рыскулова и Аль-Фараби есть тектонические разломы шириной от 300 до 580 метров. Если при строительстве объектов соблюдали все нормы, то вероятность разрушений низкая, отмечают эксперты.

Ранее специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК рассказали, кто в ответе за строительство новых ЖК в сейсмоопасной зоне и как их проверяют на сейсмостойкость.
 
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Теги:СейсмологикартаАлматы

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23.01.2024, 11:31 17021

Пятибальное землетрясение в Алматы: как это было

Пятибальное землетрясение в Алматы: как это было
Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК 23 января 2024 года в 00.09 зарегистрировано землетрясение.


Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.


Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6,7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 5 км.

Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.


 
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19.01.2024, 20:06 25481

Крещение: в Казахстане проходят купания в проруби

Крещение: в Казахстане проходят купания в проруби
Фото: mitropolia.kz
Крещение Господне отмечается 19 января, этот день считается непереходящим, то есть его дата не меняется год от года. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним христианским торжеством. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.


Записи в Евангелии рассказывают о событии, которое произошло, когда Иисус достиг 30-летнего возраста и прибыл к реке Иордан, где его крестил Иоанн Креститель, сообщает NEWS.ru.

mitropolia.kz

Согласно священным текстам, это событие имело большое духовное значение. После крещения открылись небеса и Дух Божий в форме голубя склонился над Иисусом, а с небес послышался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Это событие стало символом крещения и явления Пресвятой Троицы.

Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, потому что после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.

 
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15.01.2024, 11:11 33216

Извержение вулканов началось на полуострове Рейкьянес в Исландии

Извержение вулканов началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
Фото: Кадр с видео
На юго-западе Исландии началось мощное извержение вулкана спустя несколько часов после последнего решения властей о необходимости эвакуации. Об этом жителей города Гриндавик и близлежащих сел информировали власти вечером в субботу. По последним сообщениям метеорологических служб, лава подошла уже на расстояние 450 метров к северной границе города.

 
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10.01.2024, 10:23 41206

В горах Алматы цветут подснежники

В горах Алматы цветут подснежники
Природа не перестает удивлять. Январь 2024 года для алматинцев выдался весьма теплым и бесснежным. Невиданными снимками весенних цветов зимой поделился казахстанский фотограф Дмитрий Доценко.

 
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05.01.2024, 10:40 51941

Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"

Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"
Фото: Скриншот с видео
 
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01.01.2024, 17:01 64821

Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в Акорде

Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в Акорде
Фото: Скрин с видео
Эксклюзивное исполнение гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном показал телеканал Jibek Joly.

Музыкальное сопровождение обеспечил симфонический оркестр в Акорде.

 
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31.12.2023, 14:12 70716

Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today

Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.


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31.12.2023, 13:53 70521

Как украсили города Казахстана к Новому году

Как украсили города Казахстана к Новому году
Фото: instagram / akimat_almaty





 
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