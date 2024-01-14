Ответственность за строительство ЖК на тектонических разломах несет акимат - сейсмологи
Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Кто в ответе за строительство новых ЖК в сейсмоопасной зоне и как их проверяют на сейсмостойкость, рассказали специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
Город Алматы относится к 9-10-балльной зоне. Горная часть - десятибалльная, северная часть - девятибалльная. Помимо того, на этих участках выделяются локальные зоны. Эти локальные зоны, в зависимости от состава грунта, могут различаться проявлениями воздействия сейсмических событий. Что касается жилищных комплексов - это чисто прерогатива строительных организаций и тех структур акимата, которые контролируют строительство по сейсмостойкости этих комплексов", - рассказал вчера на брифинге ДЧС заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Нурсарсен Узбеков.
Что касается определения сейсмостойкости новых ЖК, за это, по словам Узбекова, в ответе специальные организации, такие как НИИ сейсмостойкого строительства и городские департаменты архитектуры и строительства при акиме города Алматы.
Их прерогатива контролировать и дать заключения, сколько баллов они выдерживают", - уточнил Узбеков.
Он также прокомментировал вопрос о разработке новой карты разломов.
Эти разломы были выявлены в свое время геофизиками, геологами, сейсмологами в конце 70-х - начале 80-х годов, были выделены с помощью специальных аппаратурных исследований. После этого прошло достаточно длительное время. Эти территории уже застроены. Сейчас вот эти структуры элементов земной коры исследовать каким-то прибором, аппаратурой в городских условиях очень сложно. Поэтому необходимо заново, другими методами провести исследование современной активности этих тектонических разломов", - отметил специалист.
Он пояснил, что некоторые разломы на настоящем этапе геологического времени могут быть активны, а некоторые погребенные разломы могут не привести к сейсмической и тектонической активности.
В этом аспекте надо исследовать эти разломы", - подчеркнул Узбеков.
Отметим, что на карте микросейсмического районирования Алматы 1983 года, опубликованной на сайте arcgis.com, указаны основные тектонические разломы. Всего в пределах городской черты их выявлено 5, сообщает сайт чс-ник.kz. Они залегают на глубине 1200 метров и охватывают практически всю территорию города.
Вчера сейсмологи также рассказали, грозит ли Алматы разрушительное землетрясение в ближайшее время.
Напомним, по данным акимата, в Алматы в 2023 году провели сейсмоаудит 3500 объектов. Также проведена паспортизация и обследование более 17 тысяч зданий. Результаты в настоящее время обрабатываются. Кроме того, в мегаполисе завершили установку 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях.
В сентябре 2023 года директор института сейсмологии МЧС РК Даулет Сарсенбаев рассказал, что институт разрабатывает карты детального сейсмического зонирования на территории Жетысуской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. В картах указаны все наиболее активные сейсмические разломы, также на их основе разработаны и утверждены строительные нормативы, то есть правила застройки городов.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.
В эксклюзивном материале Kazakhstan Today ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.