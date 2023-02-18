Ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона Эксклюзив КТ
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
Все события, которые происходят в мире, связаны с геологическими процессами в земной коре, с ее изменениями. Почти во всех странах, где сейсмическая активная зона, имеются свои карты оценки сейсмической опасности с разными вероятностями повторения. Земная кора одно целое, и землетрясения не имеют границ, но разные участки реагирует на события по-разному согласно своему строению. А мелкие события в мире всегда происходили и будут происходить, и они фиксируются только сейсмическими приборами, сейсмометрами, только некоторые могут быть ощутимыми в зависимости от глубины очага и расстояния", - проинформировали в институте сейсмологии.
Отмечается, что у каждого региона сейсмическая активность разная.
В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году - 8500, в 2019-м - 7800, 2020-м - 9500, в 2021-м - 6700, в 2022-м - 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть это общие малозаметные толчки. Есть более сильные, которые ощущает население", - сообщили в институте.
По информации организации, в течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 сейсмических событий. В 2018-м - 20, 2019-м - 11, 2020-м - 15, 2021-м - 11, 2022-м - 9.
Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно", - заверили в институте.
В целом, подчеркнули в организации, сейсмическая активность Алматинского региона находится в своем фоновом режиме.
Распространенное мнение о цикличности сильных толчков в Алматинском регионе
Что касается цикличности сильных землетрясений. В разных регионах цикличность может проявляться в разном времени, но это твердо установленная закономерность, это тенденция сейсмического процесса во времени", - сообщили в институте.
Отмечается, что на одних регионах эта тенденция может проявиться 70-90 лет, для других районов это может быть 150-200 лет.
Что касается нашего региона, исходя из произошедших сильных землетрясений в начале прошлого века и в конце позапрошлого века таких сильных сейсмических событий нет, чтобы точно установить тенденцию. Исходя из произошедших слабых событий по отношению к сильным событиям - Байсорунское событие (1990 год), Саракамышское (1970 год), Жаланаш-Тюпское (1978 год) - примерно можно установить проявление цикличности сильных событий, что составляет 120-130 лет", - проинформировали в организации.
Система раннего оповещения о сильных подземных толчках в городе Алматы
По информации института сейсмологии, выполнены работы для территории Алматинского сейсмоопасного региона, которые являются основой для создания автоматизированной системы раннего предупреждения (АСРО) о сильном землетрясении, направленной на обеспечение сейсмической безопасности одного из крупнейших городов Республики Казахстан - города Алматы.
На сегодняшний день при поддержке акимата города Алматы наш институт совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям города работает над проектом по установке системы раннего оповещения о сильных землетрясениях", - сообщили в организации.
Отмечается, что в настоящее время реализовывается проект создания СРО для города Алматы, в рамках которого предусмотрено разместить 28 сейсмических станций СРП по периметру города вблизи сейсмогенерирующих зон, с которыми связаны очаги возникновения сильных землетрясений, представляющих потенциальную опасность для города Алматы.
Кроме того, в рамках данного проекта установлены 11 сейсмических станций системы раннего оповещения в окрестностях Алматы в 2022 году. Также в 2023 году планируется установка еще 17 станций.
Целью создания СРО является внедрение для Алматы с возможностью получения в автоматическом режиме сигнала о приближении разрушительной сейсмической волны к городу Алматы и заблаговременное оповещение населения с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города", - подчеркнули в организации.
Метод прогнозирования землетрясений по уровню содержания радона в источниках
Перед землетрясением, во время его реализации и после землетрясения наблюдается повышенное содержание радиоактивного газа радона в почвенном воздухе и грунтовых водах, негативное воздействие которого на окружающую среду установлено многими исследованиями.
По информации института, изменения тектонических напряжений в зонах разломов, которые предшествуют землетрясениям, могут привести к значительным колебаниям градиентов температуры и давления и, как следствие, приводят к увеличению конвективных потоков, способствующих переносу почвенных газов с больших глубин к поверхности земли.
В результате этого увеличение сейсмической активности, которая способна привести к изменению скорости конвекции, приводящей к аномальным вариациям концентрации радона и других почвенных газов в почвенном воздухе. Регистрируя данное изменение объемной активности почвенного радона (ОАР), мы можем иметь представление о процессах, происходящих в земной коре. Ввиду своих особенных свойств тяжелый радиоактивный газ радон (222Rn) представляет собой оптимальный индикатор при изучении различных современных геодинамических процессов", - пояснили в организации.
К числу весьма важных и незаменимых его свойств следует отнести:
- Во-первых, то, что он непрерывно генерируется в горных породах в процессе радиоактивного распада, то есть всегда присутствует в любом горном массиве. Уменьшение его концентрации как за счет распада, так и за счет миграции из массива в воздух постоянно компенсируется новой генерацией этого газа. Поэтому среднее содержание радона в массиве всегда постоянно и определяется концентрацией урана (радия) в этом массиве.
- Во-вторых, миграция радона в горном массиве и его выделение с поверхности почвы определяются коэффициентом диффузии, который зависит от многих факторов. Наиболее важными из них являются пористость, проницаемость и трещиноватость. При наличии трещиноватости (проницаемости) верхней части массива и восходящих газовых потоков конвекционный перенос радона с газовыми струями может осуществляться с глубин до 200 метров.
- В-третьих, несмотря на то что содержание радона в этих потоках составляет ничтожные доли, проблем с его регистрацией не возникает.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи. Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.