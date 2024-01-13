Грозит ли Алматы разрушительное землетрясение, рассказали в ДЧС
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и области в ближайшее время не ожидается разрушительных землетрясений, сообщили на брифинге спасатели и сейсмологи.
Согласно нашим заключениям, в ближайшее время в городе Алматы сильные землетрясения магнитудой свыше 5,5, имеющие разрушительный характер, не ожидаются. Просим жителей не паниковать, а знать меры предосторожности и соблюдать 10 необходимых шагов для спасения жизни", - рассказала заведующая лаборатории флюидного режима земной коры Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Елизавета Есенжигитова.
По словам спикеров, ежегодно вокруг Алматы фиксируется до 200 сейсмических событий, из них ощутимых крайне мало. Ежегодно центр составляет среднесрочный прогноз для республики, в частности для Алматы.
Наш прошлогодний прогноз подтвердился. Сильных и разрушительных землетрясений не было", - уточнила Есенжигитова.
Сейсмологический прогноз на 2024 год будет готов на следующей неделе.
Специалисты отмечают, что для Алматы разрушительным окажется землетрясение в 7 баллов и выше.
Согласно шкале МСК-64, с 7 баллов начинается существенное разрушение зданий и сооружений. Поэтому для Алматы, учитывая грунтовые условия, можно считать опасными разрушительные землетрясения выше 7 баллов", - сказал заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Нурсарсен Узбеков.
Он также ответил на вопрос, как проверяются новые ЖК на сейсмостойкость. По его словам, центр проводит оценку сейсмической опасности.
В соцсетях есть информация, что многие ЖК размещены на тектонических разломах. Этот вопрос тоже актуален для города. Эти разломы были выявлены геофизиками, геологами, сейсмологами в конце 70-х - начале 80-х годов с помощью специальных аппаратурных исследований. После этого прошло достаточно длительное время. Эти территории уже застроены. Сейчас вот эти структуры элементов земной коры исследовать каким-то прибором, аппаратурой в городских условиях очень сложно. Поэтому необходимо заново, другими методами провести исследование современной активности этих тектонических разломов", - отметил специалист.
Он пояснил, что некоторые разломы на настоящем этапе геологического времени могут быть активны, а некоторые погребенные разломы могут не привести к сейсмической и тектонической активности.
В этом аспекте надо исследовать эти разломы", - подчеркнул Узбеков.
Напомним, по данным акимата, в Алматы в 2023 году провели сейсмоаудит 3500 объектов. По словам Елизаветы Есенжигитовой, в конце 2023 года совместно с КазНИИСА центром сейсмологических наблюдений проведена паспортизация зданий Алматы.
Более 17 тысяч зданий было обследовано. Результаты в настоящее время обрабатываются", - сказала она.
Также в мегаполисе завершили установку 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.