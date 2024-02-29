28.02.2024, 10:48 2786

Видео мелеющего Каспия появилось в Сети

Видео мелеющего Каспия появилось в Сети
Фото: скриншоты из видео
Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.

Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", - написал он.


Пользователи Instagram оставили комментарии под постом:

Это уже попахивает катастрофой";


Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...";


Это действительно ЭКОКАТАСТРОФА! ВОТ ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!".

 
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17.02.2024, 18:15 18901

Шоу дронов, бумажные драконы и ананасовые пироги: как в мире встретили китайский Новый год

Шоу дронов, бумажные драконы и ананасовые пироги: как в мире встретили китайский Новый год
Фото: bigasia.ru
Один из самых любимых праздников в Поднебесной - китайский Новый год, также известный как Чуньцзе, праздник Весны.

Big Asia в своем сюжете рассказывает, как его отмечают не только в КНР, но и в других странах.

 
13.02.2024, 14:17 27881

Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки

Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки
Фото: Depositphotos
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения наледи с крыши дома.

 
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13.02.2024, 11:01 29531

Художники-шимпанзе Алматинского зоопарка

Художники-шимпанзе Алматинского зоопарка
Фото: Кадр с видео
 
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11.02.2024, 21:47 34436

В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Depositphotos
В Республике Казахстан введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях.


Движение ограничили:
  • Актюбинская область – 3 участка
  • Алматинская область – 1 участок
  • Атырауская область – 1 участок
  • Восточно-Казахстанская область – 1 участок
  • Жамбылская область – 1 участок
  • Костанайская область – 1 участок
  • Кызылординская область - 1 участок
  • Туркестанская область – 2 участка
  • Улытауская область – 1 участок
 
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08.02.2024, 11:06 46771

Сход оползня на жилые дома в Алматы: найдено тело одного погибшего

Сход оползня на жилые дома в Алматы: найдено тело одного погибшего
Фото: МЧС РК
8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.




Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.


На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.


 
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07.02.2024, 09:56 50386

Пожар в торговом доме в Семее

Пожар в торговом доме в Семее
Фото: instagram / abaioblysytjd
Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее, передает корреспондент агентства.


Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания.


В 11.39 пожар был локализован, в 20.55 ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и один пожарный поезд.
 
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06.02.2024, 10:54 53996

Лесной пожар в Чили унес жизни по меньшей мере 112 человек

Лесной пожар в Чили унес жизни по меньшей мере 112 человек
Фото: Xinhua
112 человек погибли в лесных пожарах в Чили: в стране объявлен двухдневный национальный траур

Об этом объявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.

Президент Чили Габриэль Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо.

 
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31.01.2024, 10:45 69586

Грациозные игры тигров показал Алматинский зоопарк

Грациозные игры тигров показал Алматинский зоопарк
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
Самый старший тигр приехал сюда из Пермского зоопарка годовалым малышом, сейчас ему уже 13 лет. Он участник Международной программы сохранения амурских тигров, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.

По этой же программе ему подобрали молодую тигрицу Ташу из Московского зоопарка.

Нур и Надежда приехали из Бакинского зоопарка, а Бентли - из Астанинского цирка.

 
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