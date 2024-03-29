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В 2024 году весна в Нидерландах ранняя - во второй половине февраля на улицах уже вовсю цветут крокусы. Считается, что сезон цветения полей в Нидерландах приходится на период с середины марта по середину мая. Однако на самом деле цветам просто не свойственно цвести каждый год по одному и тому же расписанию. Все зависит от температуры. Поэтому если зима выдалась относительно теплая, активное цветение на большинстве полей можно наблюдать уже в начале марта.





В Голландии поля тюльпанов можно встретить в самых разных частях страны, но наиболее густо они сосредоточены вокруг цветочных аукционов и парка Кёкенхоф (Keukenhof).



