04.07.2024, 20:27 1106
В Алматы представители Нотариальной палаты встретились с горпрокуратурой
Фото: Нотариальная палата Алматы
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В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов.
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01.07.2024, 12:19 2536
Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя
Фото: Depositphotos
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Уникальное видео опубликовал у себя на странице Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
Около трёх часов незаметно лежал на земле рядом с гнездами, чтобы сделать эти милые кадры маленькой жизни", - написал Дмитрий.
26.06.2024, 09:26 9666
Новый международный терминал аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
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1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.
14.06.2024, 16:56 25771
Розовые фламинго прилетели в село Садырбай
Фото: Кадр с видео
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07.06.2024, 15:03 34441
Град, дождь и сильный ветер: непогода обрушилась на Астану
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Сильный ветер, гром, молния, град и ливень прошлись по Астане в пятницу. Улицы Астаны затоплены, люди вынуждены ходить по огромным лужам, вода заходит уже в салоны автомашин. Жители столицы делятся видео и фотографиями в своих социальных сетях.
По прогнозам синоптиков, непогода в Астане продлиться до 15 июня.
04.06.2024, 18:08 38351
Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
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Впервые в истории человечества собраны образцы грунта с обратной стороны Луны. Китайский зонд "Чанъэ-6" уже взлетел с лунной поверхности и скоро доставит ценные образцы на Землю.
Напомним, два дня назад стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
31.05.2024, 17:06 45731
На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге
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По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяженностью 33 километра (...) Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв (...) Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 млрд тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.
Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 млрд тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.
У нас нет ни одного участка, который сейчас отрезан из-за того, что был размыв или разрыв. Все участки восстановлены. Движение восстановлено", - добавил Карабаев.
22.05.2024, 15:19 65826
Табун из 80 лошадей попал в беду на реке Урал
Фото: Кадр с видео
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В связи с поднятием уровня воды в реке Урал в плену воды оказались лошади крестьянского хозяйства Каиршактинского сельского округа.
Взрослые лошади не хотели оставлять жеребят в беде, и весь табун оказался в плену.
Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, а маленьких жеребят перевезли на лодках.
16.05.2024, 20:44 78306
Как сейчас выглядит "Титаник"
Фото: Кадр с видео
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Группа исследователей впервые за 14 лет спустилась на подводных аппаратах к "Титанику". Корабль, лежащий на дне Атлантики, сняли на видео в высоком разрешении. Из-за сильного течения, соленой воды и бактерий, поедающих металл, "Титаник" постепенно разрушается. Некоторые части лайнера, например, ванна капитана, показанная в фильме Джеймса Кэмерона, уже исчезли.
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