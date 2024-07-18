При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотикамиПри досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
15.07.2024, 14:50 2111
Испания стала чемпионом Европы по футболу
Фото: sport-express.ru
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В финале чемпионата Европы - 2024 по футболу встретились сборные Испании и Англии. Матч закончился победой Испании (2:1).
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05.07.2024, 19:01 14791
Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"
Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова
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Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" в Атырауской области нашли дромос - погребальный коридор древнего мавзолея.
Обнаружили его студенты в ходе археологических раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык", объект характерен для XV-XVI веков, кирпичи - эпохи Золотой Орды.
Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе", - говорит археолог Амангельды Заинов.
Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота - 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.
Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина - 6 метров, высота - 1 метр, толщина стен - 55 сантиметров.
04.07.2024, 20:27 17081
В Алматы представители Нотариальной палаты встретились с горпрокуратурой
Фото: Нотариальная палата Алматы
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В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов.
01.07.2024, 12:19 18516
Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя
Фото: Depositphotos
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Уникальное видео опубликовал у себя на странице Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
Около трёх часов незаметно лежал на земле рядом с гнездами, чтобы сделать эти милые кадры маленькой жизни", - написал Дмитрий.
26.06.2024, 09:26 25646
Новый международный терминал аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
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1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.
14.06.2024, 16:56 41751
Розовые фламинго прилетели в село Садырбай
Фото: Кадр с видео
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07.06.2024, 15:03 50421
Град, дождь и сильный ветер: непогода обрушилась на Астану
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Сильный ветер, гром, молния, град и ливень прошлись по Астане в пятницу. Улицы Астаны затоплены, люди вынуждены ходить по огромным лужам, вода заходит уже в салоны автомашин. Жители столицы делятся видео и фотографиями в своих социальных сетях.
По прогнозам синоптиков, непогода в Астане продлиться до 15 июня.
04.06.2024, 18:08 54331
Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
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Впервые в истории человечества собраны образцы грунта с обратной стороны Луны. Китайский зонд "Чанъэ-6" уже взлетел с лунной поверхности и скоро доставит ценные образцы на Землю.
Напомним, два дня назад стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
31.05.2024, 17:06 61141
На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге
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По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяженностью 33 километра (...) Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв (...) Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 млрд тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.
Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 млрд тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.
У нас нет ни одного участка, который сейчас отрезан из-за того, что был размыв или разрыв. Все участки восстановлены. Движение восстановлено", - добавил Карабаев.
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