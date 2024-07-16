Испания стала чемпионом Европы по футболу  

Фото: ФТК

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина занимает вторую позицию в топ-рейтинге теннисисток сезона, сообщает пресс-служба - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина занимает вторую позицию в топ-рейтинге теннисисток сезона, сообщает пресс-служба ФТК





С начала года казахстанка набрала 4901 очко. Ближайшая преследовательница Рыбакиной - финалистка Уимблдона-2024 итальянка Ясмин Паолини, у которой 4505 очков. Лидирует первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши с 7465 баллами.





Чемпионская гонка WTA - это итоговый турнир года, на котором выступают только восемь лучших теннисисток сезона. C этого года и до 2026-го турнир будет проходить в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2024-м соревнования пройдут со 2 по 9 ноября. Призовой фонд составит рекордные 15,25 млн долларов.