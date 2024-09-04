03.09.2024, 10:17 1751

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.

На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.


Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.
 
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26.08.2024, 22:20 9831

Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"

Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"
Фото: ДЧС Алматы
 
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19.08.2024, 16:56 21271

Затопило дома и дороги: режим ЧС ввели в одном из районов Кыргызстана

Затопило дома и дороги: режим ЧС ввели в одном из районов Кыргызстана
Фото: МЧС КР
В Иссык-Кульском районе Кыргызстана ввели режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов селевым потоками.


Над ликвидацией последствий селей в районе работают 358 человек.


Север и юг Иссык-Куля пострадали от селей - в селе Сару и Кызыл-Суу затоплены дороги, кошары и дома. На северном берегу пострадали дворы и дома сел Булан-Соготу, Корумду, Темировка. Затоплена территория пансионата "Иссык-Куль Аврора".

 
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09.08.2024, 20:01 36446

Град в Астане повредил автомобили и даже самолеты

Град в Астане повредил автомобили и даже самолеты
Фото: t.me/astanovka98
Мощный град обрушился на Астану 8 августа. В соцсети столичные жители выкладывали видео, как город буквально накрывает серая клубящаяся стена, а следом начинается светопреставление.

На фотографиях люди показывают градины размером с перепелиное яйцо. Под удары попали автомобили, у некоторых лобовые и задние стекла были выбиты градом.

 
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06.08.2024, 23:28 43076

Редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области

Редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области
Фото: Depositphotos

В Казахстане черный аист встречается в государственных природных парках "Баянаул", "Тарбагатай", "Көлсай көлдері", Каркаралинском Иле-Алатауском, Катон-Карагайском, Жонгар-Алатауском Чарынском и государственных природных заповедниках Западно-Алтайском, Алматинском, Маркакольском. Эти территории играют ключевую роль в создании безопасной среды для этого редкого вида", - уточнили в пресс-службе природного парка "Сайрам-Угам".


 
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27.07.2024, 14:35 68971

Церемония открытия летних Олимпийских игр - 2024 в Париже

Церемония открытия летних Олимпийских игр - 2024 в Париже
Фото: instagram/olympics
 
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Теги:ПарижОлимпийские игрыОткрытие
26.07.2024, 18:06 72581

В Алматинском зоопарке малышка-бегемот первый раз пробует арбуз

В Алматинском зоопарке малышка-бегемот первый раз пробует арбуз
Фото: Depositphotos
 
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15.07.2024, 14:50 84911

Испания стала чемпионом Европы по футболу

Испания стала чемпионом Европы по футболу
Фото: sport-express.ru
В финале чемпионата Европы - 2024 по футболу встретились сборные Испании и Англии. Матч закончился победой Испании (2:1).

 
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05.07.2024, 19:01 97226

Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"

Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"
Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова
Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" в Атырауской области нашли дромос - погребальный коридор древнего мавзолея.

Обнаружили его студенты в ходе археологических раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык", объект характерен для XV-XVI веков, кирпичи - эпохи Золотой Орды.


Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе", - говорит археолог Амангельды Заинов.


Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота - 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.

Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина - 6 метров, высота - 1 метр, толщина стен - 55 сантиметров.
 
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