На окраине Астаны тушат мусорный полигон

Водитель нарушил скоростной режим и протаранил три автомобиля

Фото: скриншот из видео

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Караганда. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Камеры видеонаблюдения запечатлели страшное ДТП в Караганде. ДТП произошло 2 сентября около 14.15 на улице Аманжолова. Виновник аварии задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.





55-летний водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на улице Аманжолова города Караганды, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, водитель автомашины "Лексус" нарушил скоростной режим", - проинформировали в полиции.





По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В настоящее время проводится расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.





Сообщается, что на месте происшествия от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы. В дорожно-транспортном происшествие пострадали шесть автомашин.



