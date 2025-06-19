18.06.2025, 08:30 58251
Пять человек спасли при пожаре в Алматы
Фото: МЧС
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в Алматы произошел пожар на площади 20 квадратных метров в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Серкебаева, сообщили в МЧС РК.
В результате возгорания подъезд оказался заполнен густым токсичным дымом, который отрезал жильцам верхних этажей путь к эвакуации. Из окна горящей квартиры звала на помощь девушка - выйти через дверь она не могла. Было принято решение одновременно подать стволы на тушение и сосредоточить силы на спасении людей", - проинформировали в ведомстве.
С помощью бензореза спасатели вскрыли решетку окна и эвакуировали гражданку Туркменистана 1999 года рождения.
Также из задымленных квартир верхних этажей силами МЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасено четыре человека.
Благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня на верхние этажи не допущено. Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - отметили в МЧС.
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18.06.2025, 20:48 31901
В одной из школ Петропавловска во время вручения аттестатов обрушился потолок
В результате происшествия никто не пострадал
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Петропавловск. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 18 июня во время вручения аттестатов выпускникам в актовом зале КГУ "Средняя школа № 9 имени Ахмета Байтурсынулы" произошло частичное обрушение потолочной плитки, сообщает @social_media_kz.
По сообщению администрации школы, в результате происшествия никто не пострадал. Плитка частично обрушилась в задней части актового зала на площади около 13 квадратных метров.
В момент происшествия в помещении находилось порядка 100 человек. Сразу после обрушения мероприятие было перенесено на территорию школы и было продолжено согласно сценарию. Ремонт в актовом зале проводился более 20 лет назад", - сообщили в управлении образования региона.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. По ее итогам будет составлен акт осмотра помещения и приняты необходимые меры по устранению последствий.
Ранее в Экибастузе в одном из торговых домов частично обрушился потолок.
18.06.2025, 18:01 39586
В общежитии Назарбаев университета студентка найдена мертвой
Ведутся необходимые оперативные действия
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане в общежитии Назарбаев университета студентка найдена мертвой, передает корреспондент агентства.
С глубоким сожалением сообщаем о трагическом инциденте, произошедшем в одном из наших общежитий NU. Мы разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким девушки. Информируем вас, что ситуация находится под контролем: ведутся необходимые оперативные действия, работают сотрудники правоохранительных органов и психологи. Мы со своей стороны оказываем от университета материальную и моральную поддержку", - заявили в пресс-службе Назарбаев университета.
Также уполномоченные органы и университет призывают воздержаться от распространения непроверенной или недостоверной информации.
К этому призывают и родственники погибшей, которые просят не распространяться о трагедии СМИ, блогеров, чаты, паблики и т.д. Призываем всех с уважением отнестись к чувствам семьи и близких", - добавили в университете.
Напомним, в прошлом году абитуриент погиб в фонтане КазНУ.
18.06.2025, 14:52 45511
Более чем у 30 отравившихся в ресторане Павлодара выявили сальмонеллез
В инфекционном стационаре пострадавшие провели около недели
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Павлодар. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 30 человек получили пищевое отравление после банкетов в одном из ресторанов Павлодара, сообщает издание pavlodarnews.kz.
7 июня после посещения кыз узату в банкетном зале одного из ресторанов Павлодара более 20 человек почувствовали недомогание. То же самое произошло с гостями юбилея, который состоялся 8 июня в этом же заведении, сообщает издание.
По информации управления здравоохранения области, всего в стационаре прошли лечение 35 взрослых и трое детей. В инфекционном отделении они провели около недели.
Все были госпитализированы с неуточненной бактериальной кишечной инфекцией. После лабораторных исследований всем выставили диагноз - подтвержденный сальмонеллез. Все выписаны с улучшением, им даны рекомендации", - приводит портал сообщение управздрава.
После происшествия персонал общепита был обследован на носительство дизентерии, сальмонеллеза и стафилококка. Семь сотрудников не прошли медосмотр, их отстранили от работы. Также вынесено постановление о запрете деятельности этого заведения.
Напомним, в Казахстане утвержден новый стандарт питания в школьных столовых.
17.06.2025, 20:11 75091
В Атырау на территории резервата "Акжайык" локализовали пожар на площади более 800 га
Фото: акимат Атыауской области
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Атырау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" локализован пожар на площади 805 га, сообщает пресс-служба акимата региона.
Согласно поручению оперативного штаба с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.
15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.
На территории резервата "Акжайык" организовано круглосуточное дежурство на уязвимых участках. В связи с этим по поручению оперативного штаба Атырауской области на потенциально уязвимых участках организовано круглосуточное дежурство. Одновременно продолжается мониторинг обстановки как с воздуха, так и с земли.
Напомним, в начале июня в 20 км от села Дамба Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" произошло возгорание тростниковой растительности на площади 280 га. За сутки самоликвидировано 200 га.
15 июня в государственном природном резервате "Семей орманы" презентовали проект по профилактике лесных пожаров.
15.06.2025, 16:48 174786
Авто столкнулось с грузовым поездом в Алматинской области
Фото: Кадр из видео
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Конаев. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На переезде перегона Жинишкесу - Шелек в Алматинской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
В 09.19 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде перегона Жинишкесу - Шелек (участок Жетыген - Алтынкөл) произошло ДТП с участием водителя легкового автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовым поездом. Жертв нет. Водитель получил травму - перелом руки, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что переезд оборудован всеми необходимыми предупреждающими знаками. Движение поезда было восстановлено с опозданием на 30 минут.
В КТЖ напомнили, что с начала года на железнодорожных переездах произошло 23 ДТП. Основная причина - нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.
Из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.
Ранее в Алматинской области легковушка выехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
13.06.2025, 14:23 289341
Автомобиль на огромной скорости въехал в автобусную остановку в Алматинской области, есть погибшие
Фото: t.me/kris_p_almaty_official
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Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Две серьезные дорожные аварии произошли 13 июня в Алматы и поселке Отеген батыра Алматинской области, есть жертвы.
В соцсетях появились кадры с места жуткой аварии, случившейся 13 июня в поселке Отеген батыра Алматинской области. Сообщается, что автомобиль двигался на огромной скорости.
Водитель автомобиля BMW-323, следуя по улице Жансугурова, не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель, не приходя в сознание, умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В Алматы на Восточной объездной автодороге опрокинулся грузовой автомобиль. По информации департамента полиции города, ДТП произошло 13 июня в 11 часов дня.
Водитель грузовика, следуя по Восточной объездной автодороге в северном направлении, на пересечении с улицей Брянской не справился управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - рассказали подробности в пресс-службе.
Травмированному водителю грузовика оказана медицинская помощь. Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.
13.06.2025, 09:02 303641
Житель Карагандинской области избил двух врачей в детской больнице
Фото: скриншот из видео МВД
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Караганда. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 12 июня в Карагандинской областной детской больнице 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. В рамках реализации принципа "закон и порядок" будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка", - проинформировали в МВД.
По данным ведомства, по факту применения насилия в отношении медицинских работников возбуждено уголовное дело.
12.06.2025, 16:22 317436
Сообщается о росте числа жертв авиакатастрофы в Индии
Официальных данных о погибших еще не поступало
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Нью-Дели. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - СМИ сообщают о 133 погибших при крушении самолета авиакомпании Air India на западе Индии.
По меньшей мере 133 человека погибли в катастрофе самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который направлялся из индийского города Ахмедабад в Лондон, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал News18.
Издание отмечает, что официальных данных о числе погибших пока нет. На месте крушения работают спасатели.
Ранее сообщалось о 110 погибших.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады.
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