Правительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 годуПравительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 году
07.11.2024, 23:13 2176
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Фото: Скрин с видео
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5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный прием. Одним из приглашенных гостей стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
30-летний певец на торжественном вечере исполнил композицию из своего репертуара на французском языке "SOS d’un terrien en détresse".
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01.11.2024, 10:55 8506
Число погибших в результате наводнения в Испании возросло до 158 человек
Фото: x.com/Disaster News
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Число погибших в результате наводнений, вызванных дождями, в Испании возросло как минимум до 158 человек, и это число, вероятно, увеличится в ближайшие дни, согласно данным аварийно-спасательных служб страны в четверг днем, сообщает "Синьхуа".
Moment when fire fighters rescue a person and their pet dog from drowning in flood waters in Valencia,Spain#Valencia #Spain #Danacyclone#INUNDACIÓN #Espana— BlueGreen Planet (@De_le_Vega) October 30, 2024
pic.twitter.com/U1MZAHlMly
Water entering the Housing colonies due to Dana cyclone Valencia Spain #Castellón#Danacyclone #Valencia #spain #INUNDACIÓN #Espanapic.twitter.com/vXRiQIPwud— BlueGreen Planet (@De_le_Vega) October 31, 2024
Spanish floods kill 95 as year of rain falls in a day in #Valencia— TrendWire Alerts (@TrendwireAlerts) October 31, 2024
Pray for Valencia and Spain 🙏 🇪🇦 #Valencia #floodthestreets #Spain #Flood #floorball pic.twitter.com/yyf9Ks7GLv
26.10.2024, 09:41 15311
Шоу дронов увидели алматинцы в честь Дня Республики
Фото: Акимат Алматы
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Мероприятие прошло в двух локациях - на площади Абая, перед Дворцом Республики, и площади Астана, перед КБТУ.
Также в честь Дня Республики телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засияла праздничным освещением.
19.10.2024, 11:16 26956
Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана
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Вот такие кадры октябрьского суперлуния удалось сделать вчера вечером алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.
18.10.2024, 21:23 26496
Блогер из Казахстана показал "Лебединое озеро" по-мангистауски
Фото: Depositphotos
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Лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку. В декабре и январе, озеро Караколь превращается в настоящее лебединое озеро, одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой", - отметил видеограф из Актау Азамат Сарсенбаев.
05.10.2024, 09:47 38566
В Актау прилетела стая фламинго
Фото: Depositphotos
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Видео с птицами опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Instagram.
Почему фламинго серые? Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета", - написал Сарсенбаев под постом.
29.09.2024, 13:35 48856
В Китае шоу дронов установило новый мировой рекорд
Фото: guinnessworldrecords.com
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В Китае в честь 72-й годовщины корейской автономной префектуры Яньбянь было организовано шоу дронов, которое установило новый мировой рекорд, сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.
Потрясающая демонстрация из 7598 беспилотных летательных аппаратов осветила ночное небо, создав яркие изображения, которые стали мировым рекордом", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для управления всем парком дронов требовался всего один ноутбук, а система отслеживала состояние каждого дрона в режиме реального времени. После шоу небо озарилось фейерверком, прекрасно дополнив представление.
20.09.2024, 21:26 57241
Сентябрьское суперлуние снял алматинский фотограф
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Алматинский фотограф Дмитрий Доценко снял сентябрьское суперлуние над горами Заилийского Алатау.
Это восход луны над Алматинскими горами в районе пика Юный геолог. Уже много лет наблюдаю и фотографирую луну", - отметил у себя на странице в Instagram фотограф.
16.09.2024, 12:44 62386
На восток Китая обрушился самый мощный тайфун с 1949 года
Фото: Depositphotos
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По информации центрального метеорологического управления Китая, максимальная сила ветра тайфуна "Бебинка", который сегодня в 7.30 утра достиг Шанхая, составила 42 метра в секунду.
Тайфун принес с собой штормовой ветер и ливни.
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