Глава ВКО поздравил с Международным женским днем труженицу тыла

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов по вопросам прохождения паводкового периода, сообщили в областном акимате.





В ведомстве напомнили, что с 1 февраля в Восточном Казахстане работает оперативный штаб, куда стекается информация из всех населенных пунктов. На особом контроле находятся Глубоковский, Шемонаихинский районы, район Алтай и город Риддер, поскольку именно здесь выпало больше всего снега.





Глава региона напомнил собравшимся о недавнем случае в Усть-Каменогорске, когда сошедшая с крыши наледь повредила несколько автомобилей. Как выяснилось, у 1200 домов в областном центре нет формы правления - они не прикреплены к КСК, не образовали ОСИ или простое товарищество.





Акимат ВКО





Это большая недоработка управления энергетики и ЖКХ, потому что работа по переходу на новые формы правления началась еще несколько лет назад. До первого мая необходимо решить вопрос с каждым домом. А сейчас в недельный срок нужно помочь жителям с уборкой наледи с крыш и снега с дворовых территорий", - сказал аким области.





По информации ведомства, на сегодняшний день в регионе провели проверку всех гидротехнических сооружений, за их состоянием ведется круглосуточный мониторинг. Акцент был сделан на составление графика дежурств с указанием фамилий и контактов ответственных лиц, чтобы и население, и акиматы знали, куда обращаться. Уже начались взрывные работы на реках Восточного Казахстана, определено 19 точек. В связи с осадками и резким потеплением в дневное время отмечена необходимость еще раз проверить все ГТС, а при проведении противопаводковых мероприятий учитывать дополнительно и опыт населения, и результаты многолетних наблюдений.





В сельских населенных пунктах уже сейчас важно позаботиться о подготовке обводных каналов, чтобы вода с полей не зашла в дома и на придомовые территории. Как подчеркнул Нурымбет Сактаганов, вся техника и группировки сил находятся в состоянии готовности, пункты временного размещения могут принять до 21 тысячи человек. Важный, по его словам, момент - это проведение аудита подъездных путей к важным социальным объектам и ревизия, а при необходимости замена ограждений на мостах.





Акимат ВКО





Акимы должны активно вести информационно-разъяснительную работу с населением, еще раз проверить все оборудование и технику, заключить договоры с местными крестьянскими хозяйствами и предприятиями на предоставление тяжелой техники в случае ЧС", - отметил Нурымбет Сактаганов.





Он также подчеркнул, что паводковая ситуация находится на его постоянном контроле и сформирован четкий алгоритм действий по каждому населенному пункту.