07.03.2025, 16:20 7461
Глава ВКО поздравил с Международным женским днем труженицу тыла
Нурымбет Сактаганов пожелал ей и ее семье крепкого здоровья, счастья и благополучия
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил с Международным женским днем труженицу тыла Шагилу Шалгумбаеву, которой в июне исполнится 104 года, сообщает пресс-служба акимата региона.
Такие женщины - это пример силы духа, самоотверженной работы, вне зависимости от эпохи", - заявил аким области.
Подчеркивается, что за свои заслуги Шагила Шалгумбаева удостоена двух юбилейных медалей к 70 и 75-летию Великой Победы. Глава региона пожелал ей и ее семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Жизненный путь этой женщины - яркий пример верности своему делу, ответственности, любви к родине и профессии. Шагила всегда отличалась активной жизненной позицией, неравнодушием. Первая запись в ее трудовой книжке появилась еще в далеком 1939 году, когда Шагила Шалгумбаева работала учителем в одной из школ Уланского района. Она занимала должность заведующей детским садом, была воспитателем в школе-интернате. Связав свою жизнь с детьми, Шагила стала для них образцом истинного патриотизма, заботы, она помогала в разных жизненных ситуациях, в том числе и с выбором профессии, и воспитала не одно поколение восточноказахстанцев", - добавили в акимате.
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08.03.2025, 13:43 1921
В паводковый период нужно учитывать опыт населения и многолетние наблюдения - аким ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов по вопросам прохождения паводкового периода, сообщили в областном акимате.
В ведомстве напомнили, что с 1 февраля в Восточном Казахстане работает оперативный штаб, куда стекается информация из всех населенных пунктов. На особом контроле находятся Глубоковский, Шемонаихинский районы, район Алтай и город Риддер, поскольку именно здесь выпало больше всего снега.
Глава региона напомнил собравшимся о недавнем случае в Усть-Каменогорске, когда сошедшая с крыши наледь повредила несколько автомобилей. Как выяснилось, у 1200 домов в областном центре нет формы правления - они не прикреплены к КСК, не образовали ОСИ или простое товарищество.
Это большая недоработка управления энергетики и ЖКХ, потому что работа по переходу на новые формы правления началась еще несколько лет назад. До первого мая необходимо решить вопрос с каждым домом. А сейчас в недельный срок нужно помочь жителям с уборкой наледи с крыш и снега с дворовых территорий", - сказал аким области.
По информации ведомства, на сегодняшний день в регионе провели проверку всех гидротехнических сооружений, за их состоянием ведется круглосуточный мониторинг. Акцент был сделан на составление графика дежурств с указанием фамилий и контактов ответственных лиц, чтобы и население, и акиматы знали, куда обращаться. Уже начались взрывные работы на реках Восточного Казахстана, определено 19 точек. В связи с осадками и резким потеплением в дневное время отмечена необходимость еще раз проверить все ГТС, а при проведении противопаводковых мероприятий учитывать дополнительно и опыт населения, и результаты многолетних наблюдений.
В сельских населенных пунктах уже сейчас важно позаботиться о подготовке обводных каналов, чтобы вода с полей не зашла в дома и на придомовые территории. Как подчеркнул Нурымбет Сактаганов, вся техника и группировки сил находятся в состоянии готовности, пункты временного размещения могут принять до 21 тысячи человек. Важный, по его словам, момент - это проведение аудита подъездных путей к важным социальным объектам и ревизия, а при необходимости замена ограждений на мостах.
Акимы должны активно вести информационно-разъяснительную работу с населением, еще раз проверить все оборудование и технику, заключить договоры с местными крестьянскими хозяйствами и предприятиями на предоставление тяжелой техники в случае ЧС", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Он также подчеркнул, что паводковая ситуация находится на его постоянном контроле и сформирован четкий алгоритм действий по каждому населенному пункту.
07.03.2025, 16:42 6686
Женщины Восточного Казахстана успешны во всех сферах - аким области
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с представительницами прекрасного пола, которые добились больших успехов в самых различных отраслях, сообщает пресс-служба акимата региона.
Накануне 8 Марта Нурымбет Сактаганов отметил, что все, за что берутся женщины Восточного Казахстана, они делают с полной самоотдачей, привнося в это гармонию и красоту.
Вы - воплощение красоты и женственности, ваша внутренняя энергия вдохновляет. У каждой из вас свой путь к успеху, но вас объединяет уверенность, ответственность и преданность своему делу. Я благодарен вам за тот пример, который вы подаете молодому поколению, за мудрое наставничество и бесценный опыт", - заявил Нурымбет Сактаганов.
Отмечается, что "в регионе прекрасный пол представлен во всех отраслях: от образования и здравоохранения до крупного бизнеса и промышленности. Женщины добиваются огромных успехов и вносят свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие области. При этом иногда "железные леди" остаются добрыми и заботливыми мамами и бабушками, прекрасными женами, отличными друзьями и соратниками".
По данным акимата, на встрече присутствовали представительницы из сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, промышленности и неправительственных организаций.
Все помнят подвиг главного акушера-гинеколога ЦМиР ВКО Ирины Носаковой, которая своими профессиональными навыками спасла ребенка, едва не утонувшего в бассейне. Участницы встречи с удовольствием пообщались с 88-летней трактористкой Казией Мусиной, которая большую часть жизни посвятила любимому делу. Своими впечатлениями от встречи поделились ветеран труда отрасли образования Сабира Карыбаева, предприниматель Оксана Кучерина, внештатный советники акима области Зарина Камасова и Ольга Кузовлева и другие. Они обменялись опытом и советами, как сделать жизнь в Восточном Казахстане лучше. Особое внимание глава региона уделил представительницам рабочих профессий, их труд зачастую незаметен, но они вносят огромный вклад в экономику региона. Именно поэтому и для повышения престижности президент РК объявил 2025 год Годом рабочих профессий", - сообщили в пресс-службе.
Также прозвучали вопросы дальнейшего развития иппотерапии, в том числе и для взрослых, о реконструкции роддома и другие важные для населения региона темы.
Это еще раз доказывает, что женщины всегда переживают, беспокоятся и хотят изменений к лучшему. В завершение встречи глава региона вручил прекрасным, как сама весна, женщинам цветы и благодарственные письма и пожелал успехов, здоровья и любви", - добавили в акимате.
04.03.2025, 14:25 13906
Workshop-площадку в рамках Года рабочих профессий организовали в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Workshop-площадку "Мамандығым - Мақтанышым" в рамках Года рабочих профессий организовали в Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
Workshop площадка "Мамандығым - Мақтанышым" в Усть-Каменогорске стала уникальным мероприятием, собравшим школьников, студентов, представителей колледжей и вузов и предприятий региона. В формате конструктивного диалога происходило знакомство с деятельностью крупных компаний и образовательными программами по подготовке рабочих кадров. На сегодняшний день система технического и профессионального образования региона включает 38 колледжей, которые готовят специалистов по 101 специальности", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что именно в Восточном Казахстане в пилотном режиме реализуют программу дуального обучения, в которой принимают участие 27 колледжей и более 400 предприятий области. Ключевое отличие программы от обычного образовательного процесса - это возможность непосредственно в процессе обучения применять полученные теоретические знания на практике и, более того, получать заработную плату в размере от 100 до 250 тысяч тенге.
Как отметил аким области Нурымбет Сактаганов, список рабочих специальностей, которые можно получить в Восточном Казахстане, будет расширяться в соответствии с потребностями в кадрах. В частности, в ближайшее время в колледжах региона начнут подготовку по специальностям "Сметное дело в строительстве", "Логистика", "Дистанционно пилотируемая авиационная система", "Возобновляемая энергетика", "Организация воздушных перевозок" и другие.
В ходе workshop-площадки школьники и абитуриенты могли познакомиться с условиями обучения и перспективами трудоустройства, что очень способствует тому, чтобы определиться с будущей профессией.
До конца учебного года осталось совсем немного, и уже сейчас нужно хорошо подумать о том, какую специальность выбрать, чтобы стать востребованным. Рабочие профессии сегодня - это престижно и важно, они - фундамент развития экономики, и я желаю всем успехов в самореализации и дальнейшей учебе", - заявил Нурымбет Сактаганов.
Подчеркивается, что то в районах Восточного Казахстана откроются курсы по подготовке и переподготовке кадров, и особенное внимание обратят на безработных.
Поскольку в регионе активно используют господдержку и создают новые предприятия, открывающие рабочие места, такие курсы будут незаменимы для того, чтобы обеспечить занятость на селе", - отметили в акимате.
Также в сельской местности продолжит работу Мобильный учебный центр, который предоставляет возможность получения профессий в таких областях, как "Организация питания", "Сварочное дело", "Электрооборудование" и "Учет и аудит".
Кроме того, по словам акима области Нурымбета Сактаганова, в ВКО реализуются меры поддержки и для действующих специалистов. В частности, для решения кадровых проблем региона и привлечения квалифицированных специалистов в сферу теплоэнергетики и повышения ее привлекательности в 2024 году впервые в области в пилотном режиме запустили льготную ипотечную программу "Шығыс маманы" совместно с "Отбасы банком".
03.03.2025, 15:46 18951
Молодежь будут привлекать к экологическим инициативам в рамках программы "Таза Қазақстан"
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева состоялась интерактивная дискуссия, посвященная вовлечению молодежи в экологические инициативы по программе "Таза Қазақстан", сообщает акимат ВКО.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов, экологических организаций и экспертного сообщества.
Одним из ключевых спикеров стала руководитель проектного офиса Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" Елена Березинская-Абилова, которая поделилась опытом и предложениями по активизации молодежи в решении экологических проблем региона.
В обсуждении также приняли участие заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов, председатель регионального экологического совета ECOJER, член Бюро "Өскемен Тынысы" Виталий Чернецкий и эколог филиала ECOJER, член Бюро "Өскемен Тынысы" Вадим Кушнарев.
Участники затронули актуальные вопросы экологии Восточно-Казахстанской области, обсудили роль молодежи в развитии устойчивых экологических практик и возможные меры по повышению их вовлеченности в природоохранные инициативы", - отметили в ведомстве.
03.03.2025, 11:00 20416
В поселке Касыма Кайсенова в Восточно-Казахстанской области строится новая поликлиника
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Касыма Кайсенова Восточно-Казахстанской области полным ходом идет строительство современной поликлиники: объект сегодня готов на 70%. По информации управления строительства области, предварительная дата завершения строительства - ноябрь 2025 года.
Как проинформировали в ведомстве, это будет медицинское учреждение высотой в три этажа с проектной мощностью до 150 посещений в день и консультативно-диагностическим и профилактическим отделениями, а также палатами дневного стационара.
Отмечается, что после ввода в эксплуатацию здания районной поликлиники в поселке Касыма Кайсенова планируется оказание медицинской помощи населению всего Уланского района. На сегодняшний день численность прикрепленного населения составляет 29 498 человек.
В настоящее время строительные работы идут полным ходом. Они должны быть завершены по плану в 2025 году. Мы понимаем свою ответственность и важность этого социального объекта, а также необходимость выполнения работ качественно и с соблюдением сроков. На данный момент также проведено отопление, водоснабжение. Окна установлены, продолжается установка дверей, проводятся отделочные работы по укладке напольных и стеновых покрытий кафелем. Весной будут начаты работы по благоустройству территории медучреждения", - отмечают в подрядной организации.
В пресс-службе добавили, что в новом, современном здании поликлиники предусмотрены кабинеты флюорографии, рентгенографии, маммографии, эндоскопии, кабинеты узких специалистов: оториноларинголога, офтальмолога, дерматолога, невропатолога, кардиолога, онколога, акушера-гинеколога, хирурга, травматолога, фтизиатра, кабинеты врачей общей практики, отделение лабораторной диагностики, где будут проводить микробиологические, серологические и общеклинические исследования, и отделение дневного стационара.
Новое медицинские учреждение сделает медицинские услуги более доступными для населения Уланского района.
01.03.2025, 15:48 25621
В Усть-Каменогорске открыли памятную доску к 30-летию АНК
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта в Усть-Каменогорске, в Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана, прошла церемония открытия памятной доски "Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл", сообщает пресс-служба акимата региона.
Этот важный момент стал символом единства и солидарности граждан на основе общенациональных ценностей и исторической памяти. На встрече с членами АНК и представителями этнокультурных объединений области аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов зачитал поздравление от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - рассказали в акимате.
Там подчеркнули, что за 30 лет Ассамблея народа Казахстана стала неотъемлемой частью общества, настоящим центром единства, взаимопонимания и уважения всех этносов. За эти годы в Восточном Казахстане сформировалась надежная полиэтническая культура мира и согласия.
Невозможно переоценить ваш вклад в развитие межкультурного диалога, поддержание мира и согласия. Ваша работа объединяет людей, создает атмосферу гармонии и сотрудничества, способствует укреплению межнациональных связей. И сегодня, в замечательный праздничный день - День благодарности, я выражаю вам искреннюю признательность за честный труд и патриотизм!", - сказал глава региона.
Аким области вручил благодарственные письма членам АНК и активистам региона, внесшим вклад в укрепление межнационального единства. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления этнического и культурного взаимодействия.
Члены Ассамблеи области активно проводят различные культурные, образовательные и общественные проекты. Недавно молодежь АНК организовала республиканский зимний лагерь, собравший представителей со всех регионов страны. Созданы студенческие Ассамблеи, где молодежь активно участвует в благотворительных акциях. В области функционирует молодежный и детский театр АНК. В этом году запланированы гастроли театра в Абайскую и Павлодарскую области, а также в Астану", - говорится в информации.
Значительное внимание уделяется развитию казахского языка и культуры, особую роль в этом играет уникальный проект "Гостевая семья". Он открывает перед детьми возможности для изучения культуры и языка, а также способствует укреплению связей между разными этносами.
Наряду с традиционно работающими языковыми школами при домах дружбы, в прошлом году дополнительно открыто 25 клубов разговорного казахского языка "Кел, сөйлесейік". В районах функционирует 74 центра обучения государственному языку для различных возрастных категорий. В текущем году их количество планируется довести до 100.
По инициативе членов АНК в Усть-Каменогорске в скором времени откроется Арбат "Достық" на прилегающей к Дому дружбы улице. А в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана из бюджета области выделены средства на открытие современного "Комьюнити зала" в областном Доме дружбы.
27.02.2025, 16:48 31666
Государственная молодежная политика ВКО: Векторы развития и достижения
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область активно реализует государственную молодежную политику, создавая условия для образования, трудоустройства, социальной активности и личностного развития молодежи, рассказали в областном акимате.
Как отметили в ведомстве, значимость усилий в реализации молодежной политики сложно переоценить, учитывая, что молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет 24% от общего населения региона.
В акимате рассказали о ключевых направлениях работы и достижениях в данной сфере.
Одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является обеспечение молодежи качественным образованием. В области функционируют три вуза и 36 колледжей, в которых обучается 31 581 студент. Эти учебные заведения предоставляют широкий выбор программ - от гуманитарных до технических специальностей.
Отмечается, что особое внимание уделяется иностранным студентам. В вузах региона обучаются 275 студентов из 17 стран, включая Россию, Монголию, Китай и Индию. Этот международный обмен способствует расширению культурных горизонтов и укреплению взаимопонимания между народами.
Образование - это основа для будущего региона. Мы понимаем, как важно предоставлять молодежи не только знания, но и возможности для их реализации в жизни. В этом смысле наши университеты и колледжи играют ключевую роль в подготовке кадров, которые будут развивать Восточный Казахстан и страну в целом", - подчеркнул заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.
Проект "Серпін", ориентированный на подготовку специалистов для регионов, является еще одной важной инициативой. В настоящее время 588 студентов обучаются по этой программе в трех вузах области. В будущем планируется возобновление реализации проекта, что станет важным шагом для повышения качества образования и трудовой мобильности молодежи.
Также ВКО активно работает над снижением молодежной безработицы, которая в регионе составляет 3,7%, что ниже среднереспубликанского уровня. В 2024 году в рамках Региональной карты занятости было создано более 10 000 рабочих мест для молодежи, из которых 2935 - по поручению главы государства. Это непосредственно влияет на улучшение социального положения молодежи.
В дополнение к этому в рамках различных национальных проектов, таких как создание рабочих мест для молодежи и программа "Первое рабочее место", было трудоустроено 6495 молодых людей, из которых 4130 получили постоянные рабочие места. Субсидируемые рабочие места помогли трудоустроиться 2345 представителям молодежи.
Программа профессионального обучения также заслуживает внимания. 326 человек прошли краткосрочные курсы, освоив востребованные навыки. В рамках поддержки предпринимательства был выдан 71 грант на сумму более 100 млн тенге, что открывает новые возможности для молодых людей, стремящихся начать собственный бизнес.
Важную роль в молодежной политике играет вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. В области активно работает фронт-офис волонтеров, объединяющий более 2000 человек, что дает возможность молодежи участвовать в различных социальных проектах. Кроме того, в регионе функционируют 14 молодежных ресурсных центров, где работают 143 сотрудника, оказывающих поддержку в личностном и профессиональном росте молодежи.
Особое внимание уделяется поддержке предпринимательских инициатив. С 2017 года реализуется проект "Білікті маман", в рамках которого более 2000 молодых людей получили гранты на образование. В рамках программы Zhas Project было реализовано 14 успешных проектов, направленных на поддержку бизнеса среди молодежи.
Для социально уязвимых групп населения предусмотрены гранты на развитие бизнеса. Запланирована выдача 216 грантов на общую сумму 1 572 800 тенге, что предоставит шанс молодежи из трудных социально-экономических слоев начать собственное дело и достичь успеха.
Молодежь Восточного Казахстана имеет огромный потенциал. Важно, чтобы каждый молодой человек, вне зависимости от его социального положения, имел возможность развиваться и реализовать свои идеи. Мы создаем все условия для этого, поддерживая не только образование, но и предпринимательские и социальные инициативы", - отметил Ербол Нургалиев.
В акимате проинформировали, что в рамках программы "С дипломом - в село" на 1 января 2025 года было выдано 133 кредита на сумму 1 060,1 млн тенге, что является значительной поддержкой для молодежи, желающей работать в сельских районах. Также предусмотрены подъемные пособия для стимулирования молодежи оставаться в регионах и развивать местные экономики.
В 2025 году в рамках государственных программ планируется создание новых рабочих мест, а также расширение возможностей для получения востребованных профессий через профессиональное обучение. В рамках Региональной карты занятости планируется создать 282 новых рабочих места для молодежи.
Развитие молодежной политики в Восточно-Казахстанской области - это долгосрочная стратегия, ориентированная на всестороннее развитие молодежи. Поддержка направлена не только на образование и трудоустройство, но и на развитие лидерских качеств, волонтерской активности и предпринимательских инициатив. Эти усилия формируют новое поколение, готовое к вызовам современного мира и активно участвующее в создании своего будущего. Восточно-Казахстанская область служит ярким примером того, как государственная молодежная политика может воздействовать на будущее региона, создавая возможности для каждого молодого человека", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
26.02.2025, 15:00 35216
Единую систему мониторинга атмосферного воздуха создадут в Усть-Каменогорске
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание по вопросам экологии с участием всех профильных управлений и департаментов и представителей экологического бюро "Өскемен Тынысы", сообщили в региональном акимате.
В ходе совещания был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с состоянием атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске, в частности в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ). В такие дни, согласно Экологическому кодексу РК, предприятия-загрязнители должны снижать количество выбросов. Наряду с этим специалисты подняли проблему того, что ряд компаний не пускают экологов на свою территорию, не дают проводить замеры. А, между тем, в областном центре насчитывается 22 предприятия, которые должны установить автоматические системы мониторинга и обеспечить беспрепятственный доступ к ним сотрудников профильного департамента. На особый контроль нужно взять инвестиционные программы по снижению выбросов "Казцинка" и УК ТЭЦ. Поскольку 75 процентов выбросов в атмосферу приходятся именно на эти предприятия.
Нужно провести встречу с крупными компаниями, выработать для них жесткие требования по снижению выбросов, получить алгоритмы на ближайшие 5-10 лет, как они планируют этого добиться. И также необходимо провести переговоры об участии этих компаний в развитии центрального теплоснабжения города", - сказал эколог Даулет Асанов.
Как отметили представители общественного бюро "Өскемен Тынысы", на сегодняшний день у них есть карта мест в городе, где необходимо установить датчики, причем в карту вошли и те микрорайоны, где раньше состояние атмосферного воздуха не подвергалось какому-либо анализу. И таким образом мониторинг будет вестись по всему городу без исключений. Сейчас, по словам председателя экологического бюро "Өскемен Тынысы" Елены Березинской-Абиловой, в городе работают 10 датчиков системы мониторинга.
Мы предлагаем их передвинуть в другие зоны и дополнить, чтобы обеспечить покрытие всего города", - сказала Елена Березинская-Абилова.
Дополнительно к этому будут работать системы оповещения, в том числе и в школах, в дни НМУ дети будут переходить на дистанционное обучение.
Алгоритм перехода, по словам главы "Өскемен Тынысы", должен быть утверждеен на заседании маслихата, чтобы все депутаты проголосовали "за", сейчас он проходит этапы согласования со всеми ведомствами.
Специалисты экологического бюро дополнительно предложили ввести видеофиксацию загрязнений и размещение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе на LED-экранах. Это обеспечит доступность важной информации.
Нужно также заменить датчики "Казгидромета", которые работают еще с советских времен и интегрировать их в единую систему мониторинга, этим должно заняться управление цифровизации и архивов. Только так мы будем видеть полную картину и четко понимать, где и какие превышения фиксируются чаще всего", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Одно из условий установки и обновления датчиков - определение в атмосфере максимального количества веществ первого класса опасности, а также радиационного фона. Помимо этого, управлению цифровизации и архивов необходимо поработать над созданием и усовершенствованием мобильных приложений, где будет аккумулироваться вся информация об экологической ситуации в городе. Приложения должны работать так, чтобы жители областного центра могли в один клик узнать не только о погоде, но и об НМУ, превышениях ПДК и т.д. Также будет создана цифровая платформа для общественного контроля и жалоб населения, где можно будет оставлять данные о том или ином предприятии-загрязнителе, в том числе видео и фото.
Глава региона акцентировал внимание на том, что экологическая ситуация зависит не только от промышленных предприятий. Свой "вклад" вносит, к примеру, и общественный транспорт. И сегодня только один автобусный парк закупил электробусы и будет тестировать их в холодное время года. Аким области поручил всем перевозчикам составить программу поэтапного перехода на более экологические виды топлива - газ или электричество. Необходимо создать эко-посты по замеру выбросов от автотранспорта. С привлечением специалистов департамента полиции и природоохранной прокуратуры региона.
Также речь шла и о частном секторе Усть-Каменогорска, где насчитывается около 29 тысяч домов. Уже звучало предложение установить блочно-модульные котельные или подключить частные дома к тем теплоисточникам, у которых есть профицит - это Согринская ТЭЦ и котельная №8. Необходимо ещее раз внимательно изучить этот вопрос, при этом акимату города важно не просто обозначить на бумаге план, а пообщаться с жителями, выслушать их мысли на этот счет. Критике со стороны Нурымбета Сактаганова подверглось и затягивание сроков в определение места для переработки ТБО, хотя это тоже экологическая проблема, требующая решения.
Нужно признать эту проблему, что мусоросортировочная линия в Усть-Каменогорске, которая была построена для мусоросжигательного завода, сейчас в этом виде не нужна. И строить необходимо на том участке, который ранее был выделен в Уланском районе", - пояснил эколог Роман Честных.
Аким области также поручил пересмотреть программу озеленения и привлекать к этому важному делу специалистов. Хаотичной высадки быть не должно. Важно определить места и саженцы, которые являются сорбентом. Создание "зленых стен", по опыту крупных городов, тоже положительно с кажутся на экологии города.
Как отметил Нурымбет Сактаганов в решении всех этих важных вопросов акимат города не должен оставаться в стороне.
Акимат Усть-Каменогорска с вами или без вас мы решим все эти вопросы. Вы до сих пор не решили вопрос с участком под полигон ТБО. Отсидеться и отмолчаться не получится. Вы должны сами ходить по городу, разговаривать с жителями, от проблемных вопросов никуда не деться и нужно уметь брать на себя ответственность", - подытожил глава региона.
Планы мероприятий по всем вышеуказанным направлениям с указанием сроков и ответственных лиц аким области поручил предоставить в срок до 10 марта.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?