В Катон-Карагайском районе реализуется пять крупных проектов в сфере туризма

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Катон-Карагайский район имеет большой потенциал для развития туризма. Об этом сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в район.





Для Катон-Карагайского района ключевым направлением в работе над диверсификацией экономики, с учетом географических условий, является туризм, который является драйвером развития малого и среднего бизнеса и обеспечивает продуктивную и высокодоходную занятость населения", - отметил аким области.





В текущем году в Катон-Карагайском районе реализуется пять проектов в сфере туризма: расширение действующей пантолечебницы "Верх-Катунь" в селе Акшарбак, строительство курортного комплекса Altay Resort в селе Аршаты, туркомплекса Altay Terra Resort в селе Катон-Карагай, ресторана и экоотеля "Музтау" в селе Урыль, расширение базы отдыха Qaton Qaragai Resort&SPA в селе Топкаин.





В июне в Катон-Карагайском районе проведен международный музыкальный фестиваль "Алтай-түркі әлемінің алтын бесігі" с охватом 10 тыс. туристов. Более 80% участников были гостями из других областей Казахстана и стран зарубежья - России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Туркменистана, Азербайджана.





В прошлом году за счет частных инвестиций в селе Катон-Карагай проведено расширение гостевых домов "Каратай", "Ұлназ", реконструкция здания под гостиницу "Баян", открыт гостевой дом, на перекрестке села Согорное построен кемпинг, расширена действующая пантолечебница "Баян" в селе Белкарагай.





В 2026 году в Катон-Карагайском районе запланирована реализация проекта ТОО "Tor’re Altay Invest" по строительству санаторно-оздоровительного комплекса Wellness Resort на 120 номеров.





Согласно статданным, в районе зарегистрировано 50 объектов для размещения туристов, за прошлый год количество посетителей составило 33,5 тыс. человек.





В настоящее время для создания устойчивого туристического кластера разрабатывается мастер-план по развитию туризма, завершить разработку которого аким области поручил к 1 сентября текущего года. Кроме того, аким поручил до 17 июля внести предложения по строительству санитарно-гигиенических узлов по всем туристическим локациям района, а также сформировать перечень инвестиционных проектов для включения в общенациональный и региональный пулы и активизировать работу по привлечению инвестиций.





Развитие туризма - это инфраструктура, дороги, связь, безопасность, придорожный сервис, питание, качество обслуживания. Мы планомерно занимаемся решением этих вопросов", - резюмировал аким области.