11.07.2025, 14:45 3106
В ВКО обсудили меры по развитию туристической инфраструктуры и повышению качества обслуживания туристов
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области продолжается активная фаза туристического сезона. На совещании под председательством акима области Нурымбета Сактаганова были озвучены меры, направленные на обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания туристов, сообщили в областном акимате.
Как рассказали в ведомстве, по поручению акима области будет внедрена система QR-навигации для туристов. Коды появятся в аэропорту, на вокзалах, в отелях, транспорте и местах размещения. С их помощью туристы смогут получить доступ к полной информации о локациях, маршрутах, сервисах и достопримечательностях.
Кроме того, ведется точечная работа по обеспечению отдаленных туристических зон доступом к интернету. Рассматриваются возможности установки базовых станций, радиомостов, а также использования спутниковых технологий KazSat и OneWeb.
Если мы говорим о качественном туристическом сервисе, то он начинается с первого шага гостя в нашем регионе - с аэропорта. У человека сразу должна быть доступна информация о том, где можно отдохнуть, перекусить, остановиться или получить помощь. Это должно быть удобно и понятно каждому", - отметил аким области Нурымбет Сактаганов.
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09.07.2025, 19:41 7511
Глава ВКО пригласил международных инвесторов на форум Altai Invest - 2025
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках форума инвестиционного потенциала, который проходит сегодня в Усть-Каменогорске, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов пригласил всех участников принять участие в Международном инвестиционном форуме Altai Invest - 2025, который состоится в сентябре, сообщает пресс-служба ВКО.
Будущий форум станет открытой и эффективной диалоговой площадкой, где будут обсуждаться ключевые проекты, выстраиваться прямые переговоры и заключаться новые соглашения о сотрудничестве. Участие в нем подтвердили представители международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов.
Как отметил глава региона, Восточный Казахстан располагает всем необходимым для долгосрочного и устойчивого сотрудничества. ВКО обладает мощным аграрным, промышленным и природным потенциалом. Особый интерес представляют такие направления, как гидроэнергетика, атомная промышленность, а также высокотехнологичная переработка с высокой добавленной стоимостью.
Аким подчеркнул, что регион делает ставку на развитие глубокой переработки, экспортно ориентированных производств и экологичных технологий. Уже сегодня в ВКО реализуются крупные инфраструктурные и агропромышленные проекты, строятся туристические объекты, налаживается переработка сырья и вторичных ресурсов.
Для системной работы с инвесторами создан региональный инвестиционный штаб, задачей которого станет оперативная поддержка проектов и помощь инвесторам на всех этапах - от подачи заявки до запуска предприятия.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Восточный Казахстан открыт к партнерству в любых сферах, и в регионе готовы обеспечить каждому инвестору индивидуальный подход и необходимую инфраструктуру", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Форум Altai Invest - 2025 состоится в третьей декаде сентября в Усть-Каменогорске.
29.06.2025, 12:28 21226
Аким ВКО провел встречу с населением Тарбагатайского района
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в рамках рабочей поездки в Тарбагатайский район провел встречу с населением района, сообщает акимат региона.
Сегодня наша встреча пройдет в формате открытого диалога. Работа исполнительных органов власти продолжается в соответствии с поручениями и социально-экономическими реформами президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи сегодня мы подробно остановимся на следующих вопросах: обеспечение роста и диверсификации экономики, развитие инфраструктуры и решение актуальных социальных проблем. Глава государства поручил к 2029 году в два раза увеличить темпы роста экономики. Учитывая значительный удельный вес промышленности в валовом региональном продукте (40%) и влияние внешних факторов, мы продолжаем работу по диверсификации экономики. Для обеспечения ежегодного роста экономики в области создан региональный проектный офис. По всем городам и районам утверждены пятилетние планы точек экономического роста, а также дорожные карты для сельских округов. С каждым акимом района подписаны меморандумы по достижению КПЭ на 2025 год, которые включают конкретные проекты и мероприятия по развитию районов", - сообщил Нурымбет Сактаганов.
По словам акима области, в Тарбагатайском районе наблюдается потенциал развития в агропромышленном комплексе и промышленности. Кроме того, район обладает экономическим и человеческим капиталом. Согласно плану развития Тарбагатайского района до 2029 года, предполагается вложение 20,3 млрд тенге бюджетных средств и 231,2 млрд тенге частных инвестиций.
В текущем году в селе Акжар планируется открытие нового цеха по производству железобетонных изделий (ТОО "ИВЕГА"), в селе Тугыл - коптильного рыбного цеха (ПК "Зайсан балықшылары"), в селе Тәуке - строительство асфальтобетонного завода (ТОО "ИВЕГА"), в селе Байтогас - цеха по переработке рыбы, на берегу озера Зайсан - развитие туристско-рекреационной зоны, в селе Жетиарал - установка дождевальной системы для реализации проекта по выращиванию кормовых и овощных культур (СПК "Кызылбулак").
Среди поручений акима области - обеспечение качественного и своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных планом развития района, активизация работы по поиску резервов доходных источников и расширению налоговой базы.
Кроме того, управлению сельского хозяйства и акимату Тарбагатайского района поручено разработать проектно-сметную документацию по реконструкции 20 внутрихозяйственных каналов водохранилища Кандысу с целью повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов и увеличения объемов производства продукции растениеводства.
Аким области поручил также активизировать работу по привлечению в район необходимых медицинских кадров, до конца текущего года обеспечить завершение капитального ремонта инфекционного отделения районной больницы и врачебной амбулатории в селе Тугыл, а также совместно с управлением экономики и бюджетного планирования включить расходы на капитальный ремонт поликлиники в селе Акжар в проект бюджета на 2026-2028 годы. Помимо этого, в этом году необходимо завершить строительство ФОК и реконструкцию стадиона в селе Акжар, а также капитальный ремонт клуба в селе Жанатилеу.
27.06.2025, 12:26 27906
В ВКО прошла традиционная выставка "Лучший товар Казахстана - 2025"
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 27 июня в Усть-Каменогорске состоялся ежегодный конкурс "Лучший товар Казахстана - 2025", а также выставка "Одно село - один продукт" и демонстрация продукции участников проекта "Ауыл Аманаты", в которых приняли участие ведущие товаропроизводители Восточно-Казахстанской области, сообщили в областном акимате.
Организаторами выставки выступили акимат ВКО и палата предпринимателей области. Главная цель конкурса-выставки - поддержка местных производителей, стимулирование их к повышению качества товаров и услуг, продвижение отечественных брендов и развитие производства в регионе. Выставка прошла в формате ярмарки, в ходе которой посетители смогли ознакомиться с товарами и приобрести их. В то же время участники выставки получили дополнительную возможность установить новые деловые контакты со своими потенциальными бизнес-партнерами и поставщиками.
Наша область славится производственными предприятиями, сельскохозяйственной продукцией, красотами природы региона и ремесленниками. Каждый год на выставке мы видим все больше и больше видов продукции, производимых в нашем прекрасном регионе. Наша продукция достаточно хорошего качества, мы научились производить и можем конкурировать с зарубежными товарами. Кроме того, сегодня в конкурсе-выставке принимают участие предприниматели, работающие по проекту "Одно село - один продукт" и по программе "Ауыл Аманаты". Восточноказахстанские предприятия, как правило, занимают призовые места в республиканских конкурсах. За годы проведения конкурсов в числе победителей были такие известные предприятия, как ТОО "Силумин-Восток", ТОО "Эмиль", ТОО "Восток-Молоко", ТОО "Бриссоль", КХ "Пасека" и другие. Девять призеров нынешнего конкурса поедут на республиканскую выставку "Лучший товар Казахстана" в столицу - город Астану под брендом "Сделано в Казахстане". Желаю всем участникам и гостям выставки успешной реализации намеченных планов и плодотворной работы!" - выступил с приветственным словом аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
Конкурсанты представили свои товары в трех номинациях: "Лучшие товары производственного назначения", "Лучшие товары для населения" и "Лучшие продовольственные товары".
Аким области совместно с конкурсной комиссией ознакомился со всеми товарами, выставленными предпринимателями на конкурсе.
В конце мероприятия состоялась церемония награждений предпринимателей конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана - 2025". Победители смогут принять участие в республиканском конкурсе, а финалисты проекта "Одно село - один продукт" примут участие в грантовом финансировании до 5 млн тенге.
26.06.2025, 19:18 30646
Инвестиции, диалог, развитие: в ВКО началась новая глава сотрудничества с бизнесом
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В целях укрепления партнерских отношений между госорганами и бизнесменами аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов объявил о создании делового совета, сообщает пресс-служба акимата региона.
На встрече с бизнес-сообществом глава региона подчеркнул, что консультативно-совещательный орган призван налаживать активный диалог с предпринимателями для решения актуальных вопросов, с которыми сталкиваются деловые круги в регионе.
Одним из самых важных вопросов для акимата является рост благосостояния населения, который напрямую зависит от уверенного роста бизнеса в регионе. Поэтому акимат заинтересован в росте инвестиций и бизнеса в целом", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Как известно, время ускоряется, и изменения в экономике происходят стремительно. В этой связи необходимо успевать адаптироваться к новым реалиям. По словам главы региона, создание делового совета при акиме ВКО - важный шаг для поиска эффективных решений в условиях быстроменяющегося рынка. "Диалог есть, но зачастую он происходит между отдельными бизнесменами и акиматом. На мой взгляд, оптимально будет взаимодействовать через бизнес-объединения. Объединения бизнесменов должны отражать общие интересы, а не личные, потому что развитие общего бизнес-климата сейчас в приоритете. И акимат ВКО готов к конструктивному диалогу с бизнесом", - подчеркнул аким.
В состав делового совета войдут представители бизнеса, в том числе крупные предприниматели, проявившие себя в различных отраслях экономики. На его площадке будут проводиться регулярные встречи и обмен мнениями госорганов, экспертов и бизнес-сообщества. Важной темой обсуждений станет и подготовка к международному инвестиционному форуму Altay Invest 2025, намеченному на 10 сентября 2025 года, который предоставит возможности для привлечения инвестиций и расширения экономических связей. Ожидается участие инвесторов из Китая, России и других стран, а также представителей международных институтов развития. Координировать работу совета будет управление предпринимательства и промышленности акимата ВКО.
Как отметил аким, несмотря на меры господдержки, включая субсидии, льготы и инвестиционные контракты, не все предприниматели пользуются ими в полной мере. А в условиях оптимизации бюджетов особенно важно определить приоритеты развития и объединить усилия власти и бизнеса. В свою очередь восточноказахстанские предприниматели поддержали инициативу акима и озвучили предложения. В частности, по их мнению, необходимо активнее повышать статус рабочих профессий в регионе, которые вносят неоценимый вклад в развитие предпринимательства. Участники встречи выразили мнение, что деловой совет может создать нужные условия для развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности области.
В завершение Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность совместных усилий и выразил надежду на долгосрочность этой инициативы.
20.06.2025, 09:40 38741
Восточный Казахстан и Тверская область подписали меморандум на ПМЭФ-2025
Фото: акимат ВКО
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Санкт-Петербург. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке Петербургского международного экономического форума - 2025 состоялась рабочая встреча акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и подписание нового меморандума между регионами, сообщила пресс-служба акимата ВКО.
Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность устойчивых связей с российскими регионами, отметив, что на долю Российской Федерации приходится порядка 26% внешнеторгового оборота ВКО - более 1,2 млрд долларов США по итогам прошлого года.
Мы глубоко уверены, что подписание меморандума будет способствовать активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими регионами, а также приведет к существенному увеличению товарооборота и взаимных инвестиций", - отметил аким области.
Новый этап межрегионального сотрудничества был подробно обсужден в апреле на 23-м заседании комиссии между сенатом парламента Казахстана и советом федерации РФ.
В завершение встречи аким ВКО пригласил губернатора Тверской области принять участие в международном инвестиционном форуме "Алтай Invest - 2025", который состоится 10 сентября. Участникам форума будет представлена инвестиционная привлекательность региона, а также его культурный и промышленный потенциал.
Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов, выразив благодарность за высокий уровень организации встречи.
14.06.2025, 10:26 48396
В Катон-Карагайском районе прошли республиканская научно-практическая конференция и поэтический фестиваль
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области прошли ежегодные национальные культурные мероприятия: республиканская научно-практическая конференция "Ұлттық рух жыршысы" и поэтический фестиваль "Төр Алтай Қалиханы мен Дидахметін жырлайды", сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Как рассказали в ведомстве, мероприятия собрали литераторов, ученых и молодежь. Среди почетных гостей - известные представители творческой интеллигенции, политики, предприниматели, родные и соратники писателей, внесших значимый вклад в развитие отечественной культуры. Участники обсудили творческое наследие выдающихся писателей, их вклад в развитие национальной литературы и духовности.
Зрители увидели театрализованную постановку, музыкальные выступления и видеоработы о писателях.
На выставке были представлены книги, архивные фотографии и лучшие работы республиканского конкурса художников. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей. Поэтический фестиваль, прошедший на открытом воздухе близ села Топкаин, стал настоящим торжеством казахского слова. Он прошел в рамках международного музыкального фестиваля "Алтай - түркі әлемінің алтын бесігі", - проинформировали в акимате.
С приветственным словом к участникам обратился аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Затем перед гостями выступили признанные казахстанские поэты - Дәулет Телманов, Қалқаман Сарин, Әскерхан Ақтай, Ерлан Жүніс, Бақытжан Райыс, Бауыржан Игілік, Естай Жаңабай, Олжас Керейхан, Оразай Жеңісұлы, Мерей Қарт, Қызырбек Дүргінбайұлы, Серікзат Дүйсенғазы, Құмар Зиятхан, Мұратқан Кенжехан и Дана Исағұлқызы. Их поэтические произведения были посвящены памяти выдающихся писателей и красоте Алтая - символа духовности, величия и тюркской идентичности.
Фестиваль украсили выступления этно- и фольклорных ансамблей "Алтай", "Барқытбел", "An.Sal.Dar", "Назқоңыр", "Дарабоз", а также исполнителей Нұргүл Қабдоллаевой, Халықа Хамита и Жаухаз Бабахановой. Финалом вечера стала церемония награждения, в которой приняли участие известные общественные деятели и представители Союза писателей Казахстана.
Мероприятия стали настоящим праздником казахской поэзии, культуры и национальной памяти, объединившим прошлое и настоящее у подножия великого Алтая", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
12.06.2025, 09:13 52686
В поселке Касыма Кайсенова ВКО открыли современную поликлинику
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в торжественной церемонии открытия новой поликлиники в поселке Касыма Кайсенова Уланского района, сообщили в акимате региона.
Сегодня мы открыли новый, важный для всего Уланского района объект - современную поликлинику в поселке Касыма Кайсенова. Это не просто здание. Это результат последовательной работы по улучшению качества жизни и доступности медицинской помощи для наших жителей. Развитие здравоохранения - один из главных приоритетов государственной политики. Благодаря устойчивому росту экономики нам удается последовательно решать вопросы, которые касаются каждого, - здоровье, образование, условия жизни", - сказал аким.
Он отметил, что в ВКО создана обширная сеть медицинских учреждений, в том числе в сельской местности. Только в Уланском районе работают районная больница, врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. В последние годы проводятся ремонты, оснащение и строительство новых объектов здравоохранения.
В рамках государственной программы "Ауыл - Ел бесігі" и Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Уланском районе построено 5 новых медпунктов, отремонтированы 4 амбулатории, а сегодня введена в эксплуатацию новая поликлиника на 150 посещений в смену общей площадью 3853 квадратных метра. Новая поликлиника обеспечит жителям поселка и всего района доступ к качественной медицинской помощи, точной диагностике и своевременному лечению", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Проект реализовывался поэтапно - с 2023 по 2025 год. Генеральный подрядчик - ТОО "ЭЛХОН", заказчик - ГУ "Управление строительства ВКО".
Новое здание поликлиники спроектировано в соответствии с современными стандартами и технологиями, обеспечивающими комфортные условия для пациентов и эффективную работу медицинского персонала.
Прием будут осуществлять врачи общей практики, а также узкие специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, невропатолог, кардиолог, онколог, акушер-гинеколог, хирург, травматолог, фтизиатр, стоматолог.
Для проведения диагностики предусмотрена бактериологическая лаборатория с возможностью проведения микробиологических и серологических исследований.
В поликлинике будут функционировать диагностические кабинеты ФГДС, колоно- и видеоколоноскопии, рентгена, маммографии, флюорографии, УЗИ, физиотерапевтический кабинет.
Учреждение включает дневной стационар с палатами краткосрочного пребывания, операционный блок для плановых и экстренных операций, стоматологический и хирургический кабинеты. Кроме того, предусмотрена работа терапевтического кабинета и отделения неотложной помощи по четырем категориям вызова.
Для оперативной работы экстренных служб предусмотрено здание гаража на два автомобиля скорой помощи. Станцию скорой медицинской помощи планируется перевести и разместить в здании новой поликлиники.
31.05.2025, 14:42 84001
Впервые в Восточном Казахстане прошел конкурс "Лучший пчеловод региона"
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии профессионального праздника работников сельского хозяйства в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области на базе опытного поля сельскохозяйственной опытной станции впервые состоялся конкурс "Лучший пчеловод Восточного Казахстана", сообщает пресс-служба акимата региона.
Главная цель мероприятия - развитие пчеловодства в регионе и всей стране, укрепление государственной поддержки отрасли, а также обмен опытом между пчеловодами. Особое внимание уделялось внедрению современных технологий в производство меда.
В рамках конкурса специалисты лабораторий, опытные пчеловоды и владельцы частных хозяйств поделились секретами ухода за пчелами, методами их размножения, а также технологиями повышения качества и объема медовой продукции.
На торжественном мероприятии присутствовал директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РК Хасым Итқусов, который вручил медали и грамоты выдающимся пчеловодам региона - Валерию Касымбаеву, Валентине Касеновой, Игорю Свиринскому, Ерболсыну Оторбаеву и другим заслуженным специалистам.
Пчеловоды Казахстана, в том числе Восточного Казахстана, за последние годы достигли значительных успехов как в объемах производства, так и в качестве продукции. По официальной статистике, если в 2023 году отечественные пчеловоды экспортировали 250 тонн меда, то в 2024 году этот показатель превысил 600 тонн", - отметил Хасым Итқусов.
Победители первого конкурса "Лучший пчеловод Восточного Казахстана" получили заслуженное признание и награды, подтверждающие высокий профессионализм и вклад в развитие отрасли.
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