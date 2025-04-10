09.04.2025, 15:13 3161
В ВКО продолжается активная реализация инвестиционных и социально-экономических проектов
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе XX сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата восьмого созыва аким области Нурымбет Сактаганов представил подробный отчет о выполнении плана развития региона и исполнении областного бюджета за 2024 год. Приведенные данные свидетельствуют о значительных достижениях в экономике, улучшении качества жизни и росте бюджетных поступлений, сообщили в областном акимате.
Как отметили в ведомстве, 2024 год стал важным этапом в экономическом развитии региона. Объем инвестиций в экономику Восточно-Казахстанской области увеличился на 116%, составив 770 миллиардов тенге. В промышленности рост составил 103%, в сельском хозяйстве - 109%. Сельскохозяйственная продукция региона достигла 459 миллиардов тенге. В строительной отрасли также наблюдается положительная динамика: объемы увеличились на 114%, а 400 тысяч квадратных метров жилья были сданы в эксплуатацию.
Как известно, отличительными чертами нашего региона являются следующие факты: 40% экономики составляет промышленность, при этом более 70% обрабатывающей промышленности принадлежит одной компании - "Казцинк". В случае изменений мировой конъюнктуры только одно предприятие может нанести значительный ущерб экономике всей области. Это недопустимо, поэтому мы активно работаем над диверсификацией экономики", - отметил аким области.
Среди крупных инвестиционных проектов стоит отметить реконструкцию производственных мощностей на "ВОСТОКМАШЗАВОД" и строительство золотодобывающей фабрики в районе Самар. В ближайшие годы также планируется реализация нескольких проектов с участием иностранных инвесторов, что приведет к созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры.
Особое внимание уделяется аграрному сектору. В 2024 году было инвестировано 22 миллиарда тенге в 15 проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на строительство современных молочно-товарных ферм. Внедрение новых технологий в области ирригации и аграрного оборудования способствует повышению эффективности сельского хозяйства.
В рамках программы "Ауыл аманаты" активно поддерживаются проекты, направленные на повышение доходов сельских жителей. В этом году для реализации аграрных инициатив выделено 4,5 миллиарда тенге. Кроме того, в рамках программы льготного кредитования агропромышленных проектов предусмотрено выделение 11 миллиардов тенге, что позволит финансировать 8 крупных проектов.
Значительные изменения происходят и в социальной сфере. В 2024 году завершено строительство нескольких крупных образовательных объектов, включая новые школы и детские сады. Установлено 160 спутниковых терминалов Starlink, что улучшило доступ к качественному интернет-обучению в образовательных учреждениях региона", - подчеркнули в акимате.
Также продолжает развиваться здравоохранение: в области строятся новые больницы и медицинские учреждения, внедряются современные медицинские технологии. В 2024 году запланировано завершение строительства Центра гематологии и нескольких новых поликлиник.
Отмечается, что важной частью развития региона является туризм. В Восточно-Казахстанской области реализуются проекты по строительству горнолыжных курортов и туристических баз. Развитие горнолыжного туризма с акцентом на экологические и исторические маршруты запланировано в Риддере и Катон-Карагайском районе.
Кроме того, активно развиваются транспортные инфраструктурные проекты: строятся новые мосты, дороги и аэропорты, что сделает Восточно-Казахстанскую область важным транспортным узлом на стыке двух стран - Казахстана и Китая.
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08.04.2025, 19:24 7031
Финансовая безопасность молодежи в ВКО: форум и подготовка к Национальной олимпиаде
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 апреля 2025 года на базе ВКУ имени С. Аманжолова прошел форум по обучению финансовой безопасности, организованный Ддепартаментом экономических расследований по ВКО, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие стало частью программы "Закон и порядок", направленной на защиту молодежи от финансовых рисков.
В форуме приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, представители госорганов, преподаватели и студенты. Основная цель - повышение финансово-правовой грамотности и развитие навыков распознавания угроз в сфере финансов.
Многие студенты сейчас оказываются жертвами различных преступных схем. Именно поэтому мы совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу проводим соответствующую работу, чтобы у вас появился финансовый иммунитет и культура, чтобы вы могли сразу определить, мошенничество это или нет. Мы верим в вас и желаем, чтобы на олимпиаде вы продемонстрировали высокий уровень знаний", - подчеркнул аким области.
Участники обсудили современные схемы мошенничества, дроперов и способы защиты личных финансов. Студенты познакомились с актуальными тенденциями и научились выявлять финансовые риски. По словам ректора ВКУ Мухтара Толегена, университет и театр "Шабыт" продолжат просвещать население через тематические постановки.
Форум дал старт подготовке к первой Национальной олимпиаде по финансовой безопасности. Она пройдет в три этапа: онлайн-тестирование, написание эссе и финал с интеллектуальными играми и фиджитал-шахматами. Победители смогут участвовать в Международной олимпиаде в России.
С 7 по 11 апреля в вузах и колледжах региона проходят лекции от сотрудников ДЭР, охватывающие темы цифрового мошенничества, защиты данных и финансовой безопасности. Планируется охватить около 32 тысяч студентов.
Лекции сопровождаются интерактивными играми, акциями и флешмобами под лозунгами "Мы за финансовую безопасность!" и "Дропперлерге NO!", что подчеркивает высокий интерес молодежи к теме.
Мы уверены, что данные мероприятия помогут студентам не только получить теоретические знания, но и развить практические навыки, которые позволят им эффективно защищать свои финансовые интересы", - отметил руководитель ДЭР по ВКО Арман Жунусов.
08.04.2025, 08:12 9116
В ВКО стартовала олимпиада по финансовой безопасности
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Усть-Каменогорск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ВКО стартовала Национальная олимпиада по финансовой безопасности. Одним из первых мероприятий стал яркий студенческий флешмоб среди вузов региона. Молодежь ВКО провела акцию под лозунгом "Дропперлерге NO!", напомнив сверстникам о рисках участия в сомнительных финансовых схемах, сообщили в региональном акимате.
Цель акции - привлечь внимание студентов к проблеме цифрового мошенничества, предупредить вовлечение в противоправные схемы, где зачастую используются доверчивые участники - так называемые дропперы. Ребята призвали молодежь быть осознанной и не поддаваться на заманчивые, но опасные предложения.
Стоит отметить, что олимпиада проходит по инициативе Агентства РК по финансовому мониторингу. С 7 по 11 апреля в рамках проекта сотрудники департамента экономических расследований по ВКО организуют обучающие семинары и тренинги в университетах и колледжах области. Ожидается, что мероприятия охватят около 32 тысяч студентов.
Основная задача - повысить финансово-правовую грамотность молодежи, научить их распознавать риски в финансовом пространстве и защищать свои личные средства. Участники изучат реальные кейсы мошенничеств, освоят методы кибербезопасности и принципы ответственного финансового поведения.
Молодежь - будущее страны. И именно от уровня ее осведомленности зависит устойчивость к финансовым правонарушениям и цифровому обману", - отметили организаторы.
05.04.2025, 16:50 16581
Спасатели ВКО получили 65 единиц новой высокопроходимой техники
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе своей рабочей поездки в Восточный Казахстан министр ЧС Чингис Аринов вместе с акимом области Нурымбетом Сактагановым в торжественной обстановке на центральной площади Усть-Каменогорска вручили спасателям ДЧС ВКО и сотрудникам ГУ "Казселезащита" 65 единиц новой высокопроходимой техники и ключи от служебных квартир, сообщили в областном акимате.
Как отметил глава региона, сегодня большое внимание уделяется именно материально-техническому оснащению регионального подразделения спасателей, и впервые в регионах единовременно такое количество техники будет распределено по районам.
От этого зависит мобильность и оперативность действий. У наших спасателей практически нет выходных, мы все помним, как зимой с помощью высокопроходимых машин они приходят на помощь людям, оказавшимся в снежном плену, технику используют при ликвидации лесных пожаров, в паводковых ситуациях", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Помимо этого, министру ЧС продемонстрировали успешный кейс использования цифровых технологий на службе регионального подразделения. На сегодняшний день в одну информационную систему стекаются данные по четырем направлениям:
- паводкоопасные населенные пункты;
- информация с гидропостов;
- плановые инженерно-технические работы;
- противопаводковые мероприятия.
Благодаря такой системе в оперативном штабе четко понимают, где сейчас есть риски паводковых ситуаций, какие гидросооружения, каналы и мосты необходимо очистить, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска и т.д. Планируется включить в этот кейс также информацию об уровне воды в реках, чтобы заранее прогнозировать возможные переливы и выходы из берегов и грамотно планировать берегоукрепительные работы и расчистку русел", - добавили в ведомстве.
04.04.2025, 09:05 24406
В акимате ВКО обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в регионе
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Усть-Каменогорск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в областном акимате обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в Восточном Казахстане. На сегодняшний день это направление является одним из ключевых, статистика показывает, что ежегодно количество туристов, приезжающих в регион, растет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По итогам 2024 года регион посетило около 428 тысяч гостей, в планах довести эту цифру до 650 тысяч. Однако для этого, по словам главы региона Нурымбета Сактаганова, необходимо составить комплексный план развития отрасли, куда войдут все предполагаемые проекты и необходимая для них инфраструктура. В частности, это касается горнолыжного кластера в Риддере, аким области поручил разработать концепцию от А до Я.
Сильной стороной Восточного Казахстана являются эко- и этнотуризм. Мероприятия Altai Fest 2024, "Шыгыс салбурыны 2024" - соревнования по рыболовству и рафтингу становятся брендами региона и мощным инструментом для привлечения туристов.
Со своей стороны мы проводим ремонт дорог, установку санитарно-гигиенических узлов, прокладываем инженерно-коммунальные сети", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Однако есть проблема, которая остается актуальной для региона, - нелегальный туристический бизнес. Значительное количество предпринимателей в сфере туризма продолжают работать в тени, избегая налоговой и статистической отчетности. Это не только снижает поступления в бюджет, но и затрудняет стратегическое планирование развития отрасли, так как реальный объем туристического потока и потребностей остается неучтенным. В прошлом году при поддержке департамента государственных доходов проведен ряд проверок по основным турзонам Уланского, Алтайского и Самарского районов. Выявлено свыше 100 недобросовестных предпринимателей (привлечено к административной ответственности 52 лица). В текущем году данная работа будет усилена и масштабирована на весь регион.
В ходе совещания глава региона поручил провести инвентаризацию всех действующих туристических троп и маршрутов, а также инициировать работу по созданию новых, в частности в Маркакольском заповеднике.
03.04.2025, 13:16 26836
Полиция ВКО усиливает меры по борьбе с бытовыми преступлениями и нарушениями общественного порядка
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительные органы Восточно-Казахстанской области в этом году продолжают активную работу по профилактике бытовых преступлений, правонарушений в интернете и нарушений общественного порядка, а также по укреплению в обществе принципа "Закон и Порядок", сообщает пресс-служба акимата области.
Особое внимание уделяется защите граждан, в первую очередь несовершеннолетних и женщин, а также предотвращению нарушений, создающих угрозу общественной безопасности.
В Восточно-Казахстанской области более половины преступлений в сфере быта совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В 2025 году по ходатайству полиции суды региона запретили употребление спиртных напитков 266 правонарушителям в рамках статьи 54 КоАП РК. Эта мера уже применялась в прошлом году, когда ограничение коснулось 291 человека.
Мы продолжаем бороться с бытовыми преступлениями, особенно с теми, что совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Установленные запреты на употребление спиртных напитков дают положительные результаты, и мы будем и дальше использовать эти меры, чтобы предотвратить повторные правонарушения. Этот год Министерством внутренних дел объявлен Годом профилактики, и мы, в первую очередь, делаем особый акцент на предупреждении преступлений", - отметил начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.
Значительное внимание уделяется и защите женщин.
С начала года в кризисные центры региона направлены более 1700 женщин для консультаций с психологами, а 48 жительниц области и 17 детей были помещены в приюты для временного проживания. Количество преступлений в отношении женщин снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом - это положительный результат совместной работы полиции и социальных служб. Кроме того, 1315 человек привлечены к административной ответственности за противоправные действия в сфере быта", - говорится в информации.
Однако проблема остается актуальной - 142 человека проигнорировали защитные предписания, запрещающие приближаться к жертвам домашнего насилия, и были повторно привлечены к ответственности.
Также сотрудники полиции ВКО продолжают активный мониторинг интернет-пространства. В 2024 году было заблокировано 1770 сайтов, распространяющих запрещенную информацию - от наркотиков и порнографических материалов до пропаганды суицида и незаконных онлайн-казино.
В 2025 году работа в этом направлении была усилена: за первые три месяца уже заблокировано более 3000 ссылок на аналогичные ресурсы. Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных интернет-страницах, чтобы совместными усилиями создать безопасную информационную среду для подрастающего поколения", - отметили полицейские
Противоправные действия в общественных местах остаются серьезной проблемой.
В 2024 году за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения были привлечены к ответственности 3047 человек. В 2025 году статистика остается высокой - уже зафиксировано 2776 таких случаев. Также ведется работа по борьбе с курением в запрещенных местах, включая использование изделий с нагреваемым табаком и электронных сигарет. В 2024 году были оштрафованы 130 человек, а в этом году - уже 100", - говорится в сообщении.
Мелкое хулиганство и загрязнение общественных мест также остаются актуальными проблемами. В 2024 году к ответственности привлечены 335 человек за хулиганство, в 2025 году - 324.
Полиция следит за нарушениями, связанными с загрязнением общественных мест. В прошлом году было зафиксировано 2265 таких случаев, а в 2025 году - уже 1128.
Мы активно взаимодействуем с общественностью, чтобы сформировать культуру законопослушного поведения. Безопасность и порядок - это общая ответственность, и наша задача - не только выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Принцип "Закон и порядок" должен стать основой жизни каждого гражданина", - подчеркнул Омарбеков.
Департамент полиции ВКО напоминает, что соблюдение закона и уважение к общественному порядку - это не только обязанность, но и основа комфортной и безопасной жизни. Каждый человек должен осознавать свою гражданскую ответственность и стремиться к соблюдению общественных норм.
31.03.2025, 17:59 32251
Ярмарка вакансий в рамках Года рабочих профессий: 2500 новых специалистов на рынке труда
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточной-Казахстанской области в ВКУ имени Аманжолова состоялась ежегодная областная ярмарка вакансий, на которой 200 работодателей провели собеседования с 2500 выпускниками крупнейшего вуза в регионе, сообщает пресс-служба областного акимата.
Каждый из студентов четвертого курса представил свое резюме и получил полную информацию об открытых вакансиях лично у представителей организаций", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, в списке нанимателей: школы, детские сады, центр поддержки детей с РАС "Асыл Мирас", ТОО "Эмиль", учебно-исследовательский центр "Экобиоцентр", ТОО "Согринская ТЭЦ", крестьянское хозяйство "Мед Алтайский", областной телеканал "Алтай" и др.
Уже несколько лет подряд показатель трудоустройства выпускников нашего вуза составляет 98%. На особом контроле у нас выпускники, завершающие обучение по государственному образовательному гранту и проекту "Білікті маман". В этом году ожидается выпуск 667 студентов очной формы обучения по педагогическим образовательным программам, 451 из которых - студенты-грантисты. Их 100-процентное трудоустройство - первостепенная задача", - сообщил ректор ВКУ имени Аманжолова Мухтар Толеген.
По словам заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО Досхана Кайргазинова, ярмарка вакансий - это уникальная платформа для диалога с молодыми соискателями.
Сегодня здесь присутствуют многие учреждения из секторов экономики, таких как промышленность, производство, питание, медицина и образование. Благодаря такому подходу в городе и в регионе растут показатели трудоустройства. Мероприятие позволит получить молодежи первичные контакты с работодателями и продемонстрировать свой потенциал", - заявил Досхан Кайргазинов.
Подчеркивается, что особое внимание в ходе ярмарки было уделено участникам проекта "Серпін-2050: Мәңгілік ел жастары - индустрияға". Многие выпускники данной программы намерены построить успешную карьеру и продолжить обучение, поступив на магистратуру и докторантуру в ВКУ. Также отмечается, что общий процент трудоустройства выпускников программы "Серпін" в Восточно-Казахстанском университете имени Аманжолова составляет 97%, что является одним из рекордных показателей в стране.
Сегодня мы с одногруппниками смогли лично уточнить все детали у работодателей. Это настоящий Head Hunter, но в режиме реального времени. Очень удобно и продумано. Спасибо за такую заботу о нас. Для себя лично я уже нашла несколько интересных вариантов", - сообщила студентка ВКУ имени Аманжолова Куралай Жаксылыкова.
29.03.2025, 11:23 51856
В ВКО зарплата педагогов за 4 года увеличилась в два раза
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В организациях образования открыли десятки современных кабинетов, организовали бесплатное питание для школьников, повысили зарплаты преподавателям и модернизировали столовые. Об этих и других нововведениях в школах рассказал заместитель акима области Ербол Нургалиев, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
С 2020 года в Восточном Казахстане начали поэтапно повышать зарплаты учителям - на 25% каждый год. Кроме того, доплаты за наличие квалификационной категории увеличили на 30-50%. В результате уже к 2023 году оплата труда у педагогов увеличилась в два раза. В сентябре того же года дополнительное повышение на 30% получили воспитатели дошкольных организаций. А педагогам организаций технического и профессионального образования, которых привлекли с производства, зарплаты повысили на 30-35%.
В 2025 году существенных повышений не запланировано, но некоторые надбавки увеличатся из-за роста месячного расчетного показателя. Сейчас размер зарплаты педагогов зависит от учебной нагрузки, уровня квалификации, стажа работы и различных доплат, предусмотренных законодательством. А размер заработных плат педагогов дошкольного воспитания и обучения - от уровня образования, наличия квалификации, стажа и объема работы, наличия доплат и надбавок", - проинформировали в акимате ВКО.
Как сообщил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев, питание в регионе организовано во всех 343 школах, в том числе в 324 - горячее, в 20 - буфетное. Все 40 818 учащихся начальных классов и 7969 детей из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным питанием. На эти цели в этом году выделили 6,1 миллиарда тенге.
Вместе с тем, с начала нового учебного года в каждой школе создали бракеражные комиссии для мониторинга качества питания. В состав этих комиссий входят представители попечительских советов, родительских комитетов и администрации школ, а также медицинские работники. Во всех отделах образования городов и районов, а также при областном управлении образования созданы межведомственные экспертные группы, которые проводят мониторинг школьных столовых в течение учебного года. В состав групп входят представители управления образования, отделов образования и санитарно-эпидемиологических служб, депутаты, представители партии AMANAT и НПО.
Кроме того, в регионе модернизировали 31 школьную столовую. На это потратили 53,6 миллиона тенге.
В рамках реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" в 2024 году в модернизировали 50 школ, в том числе 2 школы в малых городах, 11 школ в районных центрах и 37 школ в селах.На эти цели выделили 2,1 миллиарда тенге. Деньги пошли на капитальный ремонт в трех школах (свыше 770 миллионов тенге) и текущий ремонт в 39 школах (свыше 880 миллионов тенге)", - рассказал Ербол Нургалиев.
Более 80 миллионов тенге потратили на приобретение новой мебели и оборудования: классных досок, стульев, столов, швейной машинки для кабинета технологии, жалюзи, многофункционального принтера, спортивных товаров. На модернизацию библиотек направили более 21 миллиона тенге, а на модернизацию столовых - более 53 миллионов тенге. Почти 54 миллиона тенге пошли на обеспечение безопасности в школах: организацию систем видеонаблюдения, установку систем речевого оповещения, тревожных кнопок, предупреждающих устройств и покупку средств пожарной безопасности.
Также в рамках модернизации в 22 школах провели оснащение 24 предметных кабинетов новой модификации, в том числе химии - 3, физики - 6, биологии - 5, робототехники - 4, STEM - 6. На это потратили более 250 миллионов тенге.
Кроме того, в школах области открыли 45 предметных кабинетов новой модификации. Они оснащены интерактивными досками, мультимедийными проекторами, лабораторным оборудованием и современными компьютерами, а также обеспечивают школьникам доступ к цифровым учебникам и образовательным платформам.
Как отметили в акимате области, основные цели модернизации - это повышение качества образования за счет улучшения образовательных и технологических условий, совершенствование процесса обучения и воспитания и подготовка школьников к жизни в цифровом мире.
28.03.2025, 19:07 59276
В Восточном Казахстане началось строительство двух аэропортов
Со строительством двух аэропортов связывают большие перспективы в сфере развития туризма и других отраслей экономики
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Зайсанском и Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области началось строительство двух аэропортов, сообщает пресс-служба акимата региона
В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, привлечены квалифицированные подрядные организации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май 2025 года, завершение - на декабрь 2025 года. Финансирование проекта, включая дорожную и инженерную инфраструктуру, осуществляется за счет средств РГП "Казаэронавигация". Важно отметить, что уже на этапе строительных работ новые аэропорты дадут экономический эффект в виде создания рабочих мест, использования материалов местного производства, увеличения казахстанского содержания. В регионе есть компании, у которых имеется достаточный опыт в строительстве и реконструкции взлетно-посадочных полос и других элементов инфраструктуры воздушной гавани", - заявили в акимате.
Как отметил глава региона Нурымбет Сактаганов, со строительством двух аэропортов связывают большие перспективы в сфере развития туризма и других отраслей экономики. Воздушная гавань станет своеобразным транспортно-логистическим хабом, связующим звеном сразу между несколькими районами ВКО и областным центром. Подчеркивается, что это обеспечит стабильность грузовых и пассажирских перевозок, рост товарооборота, даст новый импульс развитию локального бизнеса, а значит, росту экономики и повышению качества жизни людей.
Будут создаваться новые рабочие места, аэропорт однозначно увеличит поток туристов не только из нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Это позволит развивать новые туристические бренды, ведь Зайсанский район - это ворота Казахстана, а Катон-Карагайский район давно зарекомендовал себя как здравница с пантолечением и традиционной казахской медициной. Именно здесь набирает обороты сельский туризм с его гостевыми домами, конными прогулками, настоящей деревенской кухней. Помимо прочего, здесь можно создать и горнолыжный курорт, ведь аэропорт избавит от неудобств в виде закрытых дорог, а современное оборудование позволит принимать рейсы практически при любых погодных условиях", - сказал Нурымбет Сактаганов.
По данным пресс-службы, в Катон-Карагайском районе аэропорт будет находиться между населенными пунктами Белкарагай и Орнек, вблизи автодороги Усть-Каменогорска - Рахмановские ключи. Расстояние до села Катон-Карагай составит 25 километров, до села Үлкен Нарын - 62 километра. В Зайсанском районе аэропорт появится на территории бывшего военного аэродрома Сатпай, недалеко от трассы Омск - Майкапчагай. Он будет расположен в 25 километрах от города Зайсана и в 85 километрах от села Акжар.
К следующему туристическому сезону аэропорты в Зайсанском и Катон-Карагайском районах уже должны быть готовы принимать первые рейсы", - сказал министр транспорта РК Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в регион.
Сообщается, что на первом этапе масштабной стройки на территории аэропортов будут оборудованы взлетно-посадочные полосы длиной 2200 метров и шириной 45 метров, что позволит принимать самолеты Q400, ATR 42/72, CRJ200.
Таким образом, в Восточном Казахстане авиасообщением будут охвачены населенные пункты Катон-Карагайского, Зайсанского и Тарбагатайского районов и района Үлкен Нарын. Планируется открытие прямых внутренних рейсов в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск и Семей, а также международных направлений в Китай и Россию", - заявили в акимате.
Отмечается, что это даст большой экономический эффект не только для Катон-Карагайского района, но и для близлежащих.
В колледже Саратовки уже в следующем учебном году начнется подготовка специалистов в сфере авиации, которые будут проходить практику на базе вертолетного отряда Восточного Казахстана. Наша задача - обеспечить высококвалифицированными кадрами новые аэропорты", - подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов.
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