В ВКО прошел День национальной одежды   

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Советник премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе рабочего визита в Восточно-Казахстанскую области ознакомился с ходом региональной реализации программы "Ауыл Аманаты" за 2024 год, сообщает пресс-служба акимата региона.





В ходе изучения реализации программы "Ауыл Аманаты" в Восточно-Казахстанской области специалисты выявили, что требуется диверсификация сельского бизнеса, поиск новых направлений и ниш. В связи с этим социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" совместно с профильными специалистами разработала пул из более чем 70 бизнес-идей, чтобы расширить взгляды населения на возможности предпринимательства. Кроме того, для недопущения коррупционных рисков создана база данных в Google Cloud, позволяющая предпринимателям зарегистрироваться через QR-код и получать всю необходимую информацию в онлайн-режиме", - заявили в акимате.





Советник премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе поездки встретился с предпринимателями, получившими кредиты по программе, и лично убедился в целевом и эффективном использовании выделенных средств в сферах туризма, переработки сельхозпродукции и других приоритетных направлений.





В этом году мы видим значительные изменения. Все поручения, данные в прошлом году, выполняются. Для каждого района и села разработаны экономические программы. В области уже реализованы проекты на сумму 2,535 млрд тенге и выделены еще 1,5 млрд тенге. Сегодня мы посетили пять объектов малого и среднего бизнеса. Везде ведется масштабная работа, что говорит о системном подходе руководства области к развитию региона, - отметил Ералы Тугжанов.





Говоря о направлениях кредитования, Тугжанов высказал категоричную позицию.





Одним из ключевых изменений текущего года стало прекращение выдачи кредитов на животноводство. В отдельных случаях, при особых запросах, можно направить до 10% выделенных на область средств на эту сферу, но в целом весь акцент сделан на развитие малого и среднего бизнеса, туризма и переработки сельхозпродукции", - заявил он.





Руководитель управления сельского хозяйства ВКО Ажар Каджибекова остановилась на показателях прошлых лет, разъясняя, по каким направлениям осуществляется кредитование в текущем году.





Если в 2023 году 80% средств были направлены на поддержку животноводства, то в 2024 году мы сосредоточились на трех приоритетных направлениях: переработке сельхозпродукции, туризме и приобретении сельхозтехники. Это должно оказать более ощутимое влияние на экономическое положение жителей сельской местности", - отметила она.





На реализацию программы в ВКО в 2024 году было запланировано выделение 7,039 млрд тенге из республиканского бюджета, однако на данный момент поступило только 2,5 млрд тенге, из которых 1 млрд тенге уже освоен, а по эффективному освоению оставшихся средств проведена масштабная разъяснительная работа по всем районам области.





По данным СПК "Ертіс", являющейся поверенным агентом по реализации программы, в прошлом году было рассмотрено 135 проектов на сумму 1 млрд тенге, из которых 72 проекта одобрены. В том числе на развитие туризма - 27 проектов, переработку сельхозпродукции - 26 проектов, приобретение сельхозтехники - 6 проектов, прочие направления несельскохозяйственной деятельности - 13 проектов. Главным результатом программы за 2024 год стало создание 163 новых рабочих мест.





Что касается конкретных результатов и успешных проектов, делегация во главе с Ералы Тугжановым уделила особое внимание объектам в сферах туризма и переработки сельхозпродукции.





Мы посетили несколько районов, встретились с предпринимателями, получившими кредиты. Рассмотрели проекты в сфере туризма и переработки. Например, в Глубоковском районе выделены средства на приобретение оборудования для производства чая и конфет. В селе Зимовье построен новый туристический объект. Стоит отметить, что заемщик, получивший кредит в 2023 году, уже практически полностью погасил долг, что демонстрирует эффективность данной программы", - сообщил директор палаты предпринимателей ВКО Қайрат Мамырбаев.





В конце 2024 года на реализацию программы дополнительно выделено 1,5 млрд тенге, которые также направлены на развитие туризма, переработку сельхозпродукции и приобретение сельхозтехники.





Отмечается, что акимат ВКО планирует дальнейшее развитие программы и запуск пилотных проектов. В частности, в сфере туризма за счет местного бюджета будет построено 10 гостевых домов, которые будут предоставлены предпринимателям в кредит. Эти дома станут залоговым обеспечением, что поможет частично решить одну из ключевых проблем программы - отсутствие ликвидного залога у сельских предпринимателей.





Также в районе Улкен Нарын будет создан кооператив по развитию молочного животноводства, рассчитанный на 100-120 голов крупного рогатого скота. В проекте примут участие 10 частных подворий и фермерских хозяйств, что обеспечит устойчивую кооперацию и развитие молочного производства.





Еще одно важное направление работы в ВКО - минимизация административных барьеров. Заместитель председателя правления АО "СПК "Ертіс" Исатай Ансат рассказал об изменениях в процессе отбора проектов и взаимодействия с предпринимателями.





Анализируя ход реализации программы, мы заметили повторяемость проектов. В связи с этим создали пул из более чем 70 бизнес-идей, чтобы расширить круг предпринимательских инициатив. Кроме того, поступали жалобы на то, что в некоторых районах акимы отказываются выдавать рекомендательные письма или направляют заявки выборочно. Для обеспечения транспарентности и прозрачности в реализации программы "Ауыл Аманаты" мы разработали систему в Google Cloud, где предприниматели могут зарегистрироваться через QR-код и получить всю необходимую информацию", - отметил Исатай Ансат.





В рамках работы с предпринимателями также была проведена детальная оценка потенциала районов ВКО. Для каждого района разработаны отраслевые специализации. К примеру, в Зайсанском районе доступ к природному газу позволяет развивать тепличное хозяйство. Водоемы ВКО способствуют развитию рыбоводства, включая разведение форели и карповых пород. В Зайсанском районе уже действует рыбоперерабатывающий завод "Зайсан Балык" мощностью 10 тонн переработки в сутки.





Также Алтайский и Маркакольский районы обладают старыми яблоневыми садами, которые можно восстановить и использовать для расширения производства плодовых культур. Также молочная промышленность - вокруг молокозаводов создаются небольшие молочно-товарные фермы, что повысит рентабельность отрасли.





Восточный Казахстан движется в правильном направлении. Все ключевые вопросы решены. Министерство сельского хозяйства утвердило новые правила, и область работает в их рамках", - добавил Ералы Тугжанов.