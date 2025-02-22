21.02.2025, 19:09 10196
В ВКО выберут лучшие туристические рекреационные зоны
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ВКО прошел конкурс на звание "Лучшая туристическая рекреационная зона ВКО". В нем приняли участие 24 проекта, охватывающие разные направления туризма: пляжный, экологический, сельский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и зимний горнолыжный, сообщает пресс-служба акимата региона.
Общий призовой фонд конкурса составил 1 млрд тенге, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры: строительство дорог, проведение электрических сетей и другие необходимые работы. Средства распределены на 5 лотов по 200 млн тенге.
По итогам рассмотрения проектов жюри отобрало 9 наиболее перспективных инициатив. Из них определят финальных победителей, чьи проекты смогут значительно повлиять на развитие туризма в регионе. При отборе учитывалась их способность привлечь туристов, стимулировать местный бизнес, создавать рабочие места и интегрироваться в существующие маршруты.
Конкурс направлен на поддержку лучших туристических инициатив, способных укрепить позиции Восточного Казахстана как одного из ведущих туристических регионов страны. Окончательные итоги будут объявлены в ближайшее время.
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21.02.2025, 20:23 9951
Акимат ВКО и "Казцинк" профинансируют реализацию новых социальных проектов в регионе
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 21 февраля, акимат Восточно-Казахстанской области и руководство ТОО "Казцинк" подписали меморандум о сотрудничестве. Планируется, что в этом году "Казцинк" выделит свыше одного миллиарда тенге на различные социальные инициативы, сообщает пресс-служба региона.
Среди наиболее значимых проектов - приобретение современного оборудования для медицинских учреждений области, продолжение строительства и оснащения школ в Риддере, а также ремонт социально значимых объектов.
Меморандум о сотрудничестве - это уже ежегодная традиция. За время действия предыдущих меморандумов мы смогли реализовать социально значимые проекты, в том числе оснащение медицинских организаций и школ, улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае и Серебрянске. Сегодня мы подписываем меморандум на 11 млрд тенге, в том числе за счет бюджета - 10,0 млрд тенге, со стороны - "Казцинка" 1,0 млрд тенге. Дополнительно компания направит на строительство школы в Риддере 5,5 млрд тенге, на развитие хоккея - 1,5 млрд тенге. Общая сумма вложений в 2025 году составит 18,5 млрд тенге", - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.
Как отметил генеральный директор "Казцинка" Жанат Жанботин, подписание данного меморандума подчеркивает общую заинтересованность сторон в развитие Восточно-Казахстанской области.
Всегда стараемся обратить внимание на самые актуальные инициативы жителей населенных пунктов, где располагаются подразделения компании. Для нас важно социальное благополучие региона, здесь трудятся и живут наши сотрудники, их семьи. Рады продолжать совместную плодотворную работу с акиматом ВКО в этом направлении", - сказал Жанат Жанботин.
20.02.2025, 18:51 13926
Усть-Каменогорск станет комфортнее: новая парковая зона, освещение и борьба с наледью
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске появится новая парковая зона, которая протянется от Иртышского моста до площади Республики. Этот проект инициирован акиматом города и направлен на создание комфортного общественного пространства, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
В рамках благоустройства территории планируется озеленение, укладка тротуаров, установка освещения, скамеек и малых архитектурных форм. Новая парковая зона станет местом отдыха для жителей всех возрастов.
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поддержал проект.
На этой территории нет соответствующих условий, нет зоны отдыха для пешеходов. Это самый центр города, и тут нет никаких условий - это неправильно. Мы должны создать на этом месте хорошую зону для горожан", - отметил он.
Городские власти также уделяют внимание безопасности пешеходов. Сейчас на проспекте Назарбаева ведутся работы по устранению ледяных сосулек, которые представляют угрозу для прохожих. Из-за перепадов температур наледь образуется на крышах многоквартирных домов и зданий, представляя опасность.
Хотя эта работа находится в зоне ответственности ОСИ, КСК и ПТ, руководство области также взяло ситуацию под контроль. Организованы специальные бригады, которые занимаются очисткой крыш от наледи.
Еще одно важное направление благоустройства - модернизация уличного освещения. На улице Ауэзова установят новые светильники, что повысит безопасность движения в темное время суток и сделает район более комфортным.
Если внимательно посмотреть на эту улицу, то можно заметить, что расстояние между светоточками здесь очень большое. И они не обеспечивают соответствующее освещение. На этом участке необходимо установить дополнительные светоточки", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
18.02.2025, 20:55 21386
Бухтарминский мост станет частью логистического хаба в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область обладает значительным транзитным потенциалом, который активно развивается благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Один из таких проектов - открытый в прошлом году мост через Бухтарминское водохранилище.
О его значении и перспективах создания в регионе транспортно-логистического хаба рассказал заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.
Открытие моста через Бухтарминское водохранилище - событие, которого жители региона ждали много лет. Ранее транспортное сообщение между семью районами осуществлялось летом с помощью парома, а зимой - по льду, что создавало определенные неудобства и риски. Поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе был возведен самый протяженный в республике мост длиной 1316 метров. Теперь, с вводом его в эксплуатацию, обеспечена круглогодичная и безопасная транспортная связь для более чем 120 тысяч жителей области. Это не только улучшает повседневную жизнь населения, но и открывает новые возможности для социально-экономического развития региона", - пояснил Бакытжан Байахметов.
Мост рассчитан на пропускную способность до 80 тысяч автомобилей в сутки. Для обеспечения безопасности на объекте установлено более 100 камер видеонаблюдения: 62 сверху и 40 в подмостовой зоне.
Кроме того, функционируют 40 ледорезов для защиты опор моста в период ледохода.
С двух сторон моста круглосуточно работают полицейские посты, а диспетчерские пункты осуществляют постоянный мониторинг состояния сооружения. При надлежащей эксплуатации мост прослужит не менее 100 лет.
Вокруг нового моста планируется строительство объектов общественного питания, санитарных зон и других элементов инфраструктуры для удобства путешественников.
Кроме того, в рамках "Года дорог" финансирование дорог областного и районного значения в прошлом году было увеличено в два раза.
Отремонтировано 600 км дорог и улиц на сумму 31,5 млрд тенге, в том числе 121 км дорог, ведущих к туристическим объектам.
В Курчумском районе, где расположен мост, отремонтировано 42 км дорог и улиц на сумму 2 млрд тенге. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и развитие туристического потенциала региона. Также начали работы по строительству объездной дороги вокруг села Курчум, что позволит снизить нагрузку на центральные улицы транзитного населенного пункта.
ВКО обладает выгодным географическим положением. Через регион проходят ключевые транспортные коридоры с выходами в Китай, Россию и другие регионы Казахстана.
Открытие моста по словам Бакытжана Байахметова имеет стратегическое значение, поскольку это формирует мощный транспортно-логистический хаб в регионе. Что, несомненно, благополучно скажется на развитии торговли, привлечении инвестиций и укреплении экономических связей с соседними странами.
Мы продолжим работу по улучшению транспортной инфраструктуры, включая реконструкцию и строительство автомобильных и железных дорог, развитие авиасообщения и создание современных логистических центров. Особое внимание будет уделяться повышению качества дорог, безопасности движения и развитию сервисной инфраструктуры для участников транзитных перевозок. Наша цель - сделать Восточно-Казахстанскую область ключевым транзитным узлом на карте Евразии, способствующим экономическому росту и повышению благосостояния населения", - сказал заместитель акима области.
В этом году будет отремонтирован еще один важный объект - мост через реку Уба в городе Шемонаиха. А вдоль ключевых автодорог будут развивать придорожный сервис - АЗС, кемпинги, пункты питания, СТО и охраняемые стоянки.
17.02.2025, 18:08 26161
Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел первое совещание
Глава региона акцентировал внимание на готовности ВКО к паводковому периоду
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов, а также руководителями управлений региона, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Коллеги, мы с вами давно знакомы. Прошу вас воспринять клятву, которую я произнес, не только как мою личную, но и как нашу общую. Пусть каждое сказанное слово будет для нас источником ответственности и осознанности. В концепции преданного служения народу заложен глубокий смысл, который мы обязаны не только понять, но и воплотить в своей деятельности. В первую очередь важно сфокусировать внимание на своевременном исполнении поручений главы государства. Все раннее запланированные проекты должны быть реализованы", - отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
В ходе совещания глава региона уделил особое внимание развитию малых индустриальных зон. Он отметил, что акцент важно делать на местных предпринимателях. Кроме того, необходимо четко понимать, какие государственные программы и меры поддержки можно использовать.
Также глава региона акцентировал внимание на готовности ВКО к паводковому периоду. Он добавил, что в области продолжит работу оперативный штаб по мониторингу и реагированию на ЧС.
15.02.2025, 10:29 35446
В ВКО в 2024 году реализовано 12 проектов водоснабжения
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По исполнению поручения главы государства по 100% охвату населения чистой питьевой водой, в ВКО в 2024 году было завершено 12 проектов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Из них 6 объектов строительства (Риддер - 1 (село Бутаково); район Алтай - 2 (село Путинцево, село Малеевск); Глубоковский район - 1 (село Малоубинка), Курчумский район - 1 (село Барак Батыр); Шемонаихинский район - 1 (село Убинка);
Два объекта реконструкции водоснабжения в Усть-Каменогорске (улица Др. Народов (+ 102 чел.); улица Рабочая);
Два объекта реконструкции водоснабжения в селах Самар района Самар и Степное Глубоковского района.
Еще два объекта водоотведения в Риддере (3 жилой район Ботаника) и в селе Акжар Тарбагатайского района.
В результате доступ к питьевой воде дополнительно получили почти три с половиной тысяч человек.
По итогам года построено и реконструировано 213,8 км сетей водоснабжения и 14,5 км сетей водоотведения, что позволило снизить показатель износа сетей водоснабжения до 49,1%, и сетей водоотведения до 69,7%. Доступ жителей области к услугам водоснабжения составил 99,4%",- сообщил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бахытжан Байахметов.
По его словам, в текущем году реализуется 29 проектов общей стоимостью 65,2 млрд тенге.
По 28 проектам определены подрядные организации. А по проекту реконструкции водоснабжения в Серебрянске ведутся конкурсные процедуры.
Для исполнения задачи, поставленной главой государства по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой, необходимо дополнительное финансирование 8 проектов (4060 человек) в сумме 9 991,7 млн тенге.
Это четыре проекта строительства водоснабжения в СНП (село Большая речка, село Березовка Шемонаихинского района; село Отрадное, поселок Асубулак Уланского района), с общим охватом 2613 человек; три проекта по реконструкции в СНП (села Катон-Карагай, Улкен Нарын, Бозанбай) с дополнительным охватом 999 человек, и один проект по реконструкции в Усть-Каменогорске, с охватом 448 человек.
Полное финансирование проектов позволит решить поставленную главой государства задачу по обеспечению всего населения области качественной питьевой водой.
Также в планах руководства области реконструкция 531,6 км сетей водоснабжения, что позволит добиться снижения износа сетей на 1,8% (до запланированных 47,3%).
14.02.2025, 16:27 38221
СПК "Ертіс" реализует программу стабилизации цен на овощи в Восточно-Казахстанской области
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Усть-Каменогорск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде СМИ и социальных сетей продолжаются публикации на тему стоимости картофеля, где активно комментируются наличие или отсутствие, цена или качество продукта. Однако официальные данные свидетельствуют: никаких проблем с запасами нет. Ажиотаж вызван исключительно разницей в цене между рыночной стоимостью и ценой в рамках стабилизационной программы, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
По информации ведомства, АО "СПК "Ертіс" гарантированно реализует в регионе программу стабилизации цен, обеспечивая снабжение социально значимой плодоовощной продукцией торговые павильоны, в том числе и картофелем. На сегодня стоимость плодоовощной продукции из числа социально значимых стабильна: картофель, морковь и капуста - по 125 тенге за килограмм, лук - по 130 тенге за килограмм.
В рамках действующего контракта с ТОО ОРЦ "Алтай" с 1 ноября 2024 года по 1 мая 2025 года законтрактовано 5500 тонн картофеля. На сегодняшний день остаток составляет 2544 тонны - более чем достаточно до завершения контракта. На межсезонье (июнь, июль) традиционно заключается новый контракт на раннюю плодоовощную продукцию.
Кроме картофеля, по программе стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) были заложены морковь, лук, капуста. Законтрактованные объемы: морковь - 1300 тонн, лук - 900 тонн, капуста - 1350 тонн", - отметили в пресс-службе.
Программа стабилизации цен продолжает работать в штатном режиме. Продукция ежедневно поступает во все 17 торговых павильонов СПК в соответствии с заявками продавцов.
Однако важно понимать, что данные точки розничной торговли изначально не рассчитаны на оптовые объемы. Картофель продается в розницу, чтобы избежать спекуляций - мешками его не отпускают. В каждый павильон ежедневно поступает заявленный продавцами объем картофели. Кроме того, около 30 магазинов по городу, в рамках меморандума, заключенного с АО "СПК "Ертіс", продают данные четыре наименования социально значимой плодоовощной продукции по такой же стоимости, как и в павильонах корпорации. Во избежание спекуляции в торговых павильонах и в магазинах-партнерах продукция не отпускается мешками в одни руки", - пояснили в акимате.
Как отмечают специалисты, основная причина ажиотажа именно на Востоке страны - не дефицит картофеля, а большой ценовой разрыв. В торговых павильонах СПК стоимость значительно ниже рыночной - 125 тенге за килограмм, тогда как на оптовых рынках цена варьируется от 250 до 350 тенге за килограмм, что и вызывает повышенный спрос. Однако, подчеркнули в акимате, как показывает практика, это временное явление, связанное с сезонными колебаниями цен на рынке. Подобные ситуации уже наблюдались в разные годы с сахаром, гречкой, яйцами и другими товарами.
Отмечается, что при заключении контракта специалисты ориентировались на опыт прошлых лет, и решением "Восточно-Казахстанской областной комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары" был оставлен тот же объем и стоимость продукции, что и в предыдущие годы, несмотря на рост цен и инфляцию. Сегодня разрыв в цене между социальным картофелем и рыночным порождает ажиотаж. Картофель по 125 тенге за килограмм - самая привлекательная цена в регионе, в связи с чем поставляемый объем распродается быстрее обычного. Когда закупочная цена и себестоимость картофеля возросли во всех регионах, продукт по социальной цене понадобился всем, вплоть до крупных оптовых коммерческих рынков.
АО "СПК "Ертіс" по решению комиссии запрещает делать большую наценку на социально значимые продовольственные товары. Для магазинов, сотрудничающих в рамках меморандума, картофель служит не источником прибыли, а элементом ассортимента, привлекающим покупателей. Специалисты СПК подчеркивают, что "миссия программы стабилизации цен - не создавать конкуренцию действующим предпринимателям, не монополизировать рынок, а стабилизировать цены в периоды колебаний и обеспечивать наличие социально значимых продуктов в собственных торговых павильонах".
В акимате отметили важность обеспечения доступности картофеля для простых жителей и донесения информации о стабильности цен в рамках программы реализуемой госкорпорацией. Доставка осуществляется на основе договоров СПК с ОРЦ "Алтай". В свою очередь, ОРЦ заключил на 2024-2025 годы договор с ТОО "Агрофирма "Приречное". Таким образом, картофель доставляется из Абайской области. Учитывая расстояние и погодные условия, во избежание перемерзания в зимний период доставка большегрузным открытым транспортом не производится. В город Усть-Каменогорск ежедневно прибывают 1-2 компактные грузовые машины с терморегуляцией и вентиляцией, вместимостью 5-10 тонн. Павильоны площадью 18 м², где помимо картофеля представлены и другие наименования продукции, не позволяют "набить" их только картофелем. Гарантированная составляющая программы стабилизации цен - наличие картофеля на весь сезон контрактации (до середины мая текущего года) и стабильность фиксированной стоимости, что и обеспечивается ответственным ведомством.
Специалисты АО "СПК "Ертіс" заверили, что срыва исполнения обязательств по срокам контрактов в рамках реализации программы стабилизации цен не будет, так как поставки осуществляются ежедневно, а запасы по текущим контрактам достаточны.
11.02.2025, 15:39 42601
Поддержку кандасам в трудоустройстве, аренде и приобретении жилья оказывают в Риддере
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Риддер. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере активно продолжаются мероприятия по социальной поддержке кандасов и граждан, прибывших из южных регионов Казахстана. Заместитель акима города Ерболат Ошакбаев рассказал о мерах, направленных на улучшение условий жизни и адаптации переселенцев.
По словам Ерболата Ошакбаева, в последние 10-15 лет город принял немало граждан, переехавших на постоянное место жительства. Важной задачей остается их трудоустройство и обеспечение достойных условий для жизни. Для этого через управление социальными программами создаются соответствующие условия.
В последние десять лет в Риддере не зафиксировано прибытие новых кандасов, однако все граждане, переселившиеся сюда ранее, при своем прибытии получили все положенные по закону услуги. В настоящее время их статус обновляется в соответствии с новым законодательством и продлевается на пять лет", - отметил заместитель акима города.
На данный момент город принимает семью из Монголии, которая подала документы на оформление в центр занятости. Для таких семей предусмотрены финансовые выплаты: 275 тысяч тенге на переселение, а также 118 тысяч тенге на аренду жилья в первые 6 месяцев пребывания. Эти средства помогут семье адаптироваться, найти работу или начать обучение, рассказали в акимате.
Отмечается, что если семья решит приобрести жилье в Риддере, то на эти цели она получит помощь в размере 4,5 млн тенге (1160 МРП). Эта мера поможет ускорить процесс интеграции и создать стабильные условия для жизни переселенцев, подчеркнули в ведомстве.
Все вопросы, связанные с государственной поддержкой, можно решить через карьерный центр, куда соотечественники могут подавать заявления или жалобы. Меры социальной помощи, принятые в Риддере, значительно облегчают процесс адаптации переселенцев и помогают им лучше интегрироваться в местное сообщество", - добавили в пресс-службе ведомства.
08.02.2025, 10:49 49901
Цифровая трансформация ВКО: "умные" города, инновации и креативная экономика
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к интернету
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Усть-Каменогорск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область уверенно движется по пути цифровизации, внедряя современные технологии в различные сферы жизни, сообщает акимат региона.
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к Интернету.
Развитие цифровых решений в городском управлении - один из ключевых приоритетов. В рамках проекта "умных" городов уже внедрено 26 инициатив, три из которых используют технологии искусственного интеллекта. В сфере здравоохранения работает интеллектуальная система "PACS", позволяющая на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Она подключена к 20 медицинским учреждениям и уже обработала более 13 тысяч снимков с применением искусственного интеллекта. Также автоматизированы бизнес-процессы госорганов: созданы цифровые реестры данных, систематизирована отчетность, оцифрованы ключевые документы", - сообщает ведомство.
В 2025 году аналогичная работа будет проведена в шести управлениях, включая сферы образования, культуры и энергетики
Еще один шаг к безопасности региона - система интеллектуального видеонаблюдения "O.P.E.R". В области установлено свыше 5000 камер, 300 из которых используют видеоаналитику. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия и повышает уровень общественной безопасности. Благодаря этим и другим проектам Восточно-Казахстанская область вошла в тройку лидеров среди "умных" регионов Казахстана, набрав 77 баллов в соответствующем рейтинге", - отметил руководитель отдела развития цифровизации и информатизации Арнур Тураров.
Регион активно развивает IT-сектор, создавая условия для роста талантливых разработчиков. В 2024 году в области проведено 96 мероприятий для стартаперов: хакатоны, мастер-классы, бизнес-встречи и тренинги, в которых приняли участие 3107 IT-специалистов. Лучшие 95 проектов получили поддержку.
В начале 2025 года на международном форуме Digital Almaty 2025 команда DOGS из ВКО стала победителем в номинации Best AI Startup Idea. Ее проект LIFT - образовательная платформа для быстрого освоения технологий, включая блокчейн. Успех восточно-казахстанской молодежи подтверждает высокий уровень региональных IT-инициатив", - рассказали в акимате
Для эффективного управления региональными инициативами в области внедрена система "Битрикс24". Она позволяет мониторить ход выполнения цифровых проектов, автоматизировать управление задачами и координировать работу ответственных ведомств.
На первом этапе в систему внесены ключевые объекты: Центр гематологии в Усть-Каменогорске и школа на 600 мест в Риддере. Центр гематологии, строительство которого идет с 2020 года, готов на 80% и будет завершен к концу 2025 года. В Риддере уже заключены все необходимые договоры, и начато возведение нового образовательного учреждения. Еще один приоритет - доступность интернета. Сегодня в 219 населенных пунктах области (96,7% населения) обеспечено подключение к Сети. Оставшиеся 138 населенных пунктов получат доступ к Интернету до конца 2027 года, однако местные власти намерены ускорить этот процесс и завершить его к 2026 году", - сообщает источник.
Дополнительно, для улучшения интернет-покрытия:
- 160 школ обеспечены спутниковым интернетом Starlink;
- реализуется строительство 25 антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских трасс;
- ведется работа по устранению "белых пятен" в Усть-Каменогорске за счет оптоволоконных линий связи.
Восточно-Казахстанская область показывает впечатляющие результаты в цифровизации, делая ставку на передовые технологии, безопасность и комфорт граждан. Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация госуслуг, поддержка IT-стартапов и развитие высокоскоростного интернета - это шаги, которые делают регион не просто современным, а технологически передовым. ВКО уверенно движется в будущее, где цифровые технологии улучшают качество жизни каждого жителя", - резюмировали в акимате.
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