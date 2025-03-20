В Восточном Казахстане построят сразу несколько новых мостов

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Восточно-Казахстанской области одним из наиболее важных вопросов на повестке дня стало строительство, ремонт и реконструкция дорог и мостов в регионе, сообщает пресс-служба акимата региона.





Как рассказал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов, в 2025 году в Восточном Казахстане планируется отремонтировать 377 километров автодорог и улиц. Среди проектов, есть и переходящие, такие, например как Акжар - Шілікті - Зайсан, Акжар - Омск - Майкапшагай, Курчум - Калжыр, Курчум - Калжыр - Бурабай, Октябрьская переправа - Алтайка-Новохайрузовка, Подъезд к селу Новотроицкое, и новые - Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, Васильевка - Бозанбай, Кокпекты - Самарское - Васильевская переправа, Курчум - Калжыр - Аксуат. На средний и текущий ремонт из всех источников финансирования будет выделено почти 12 миллиардов тенге.





Особое внимание в этом году уделят состоянию мостовых переправ. Вопрос, который волнует не только жителей Восточного Казахстана, но и туристов из соседней РФ - это аварийное состояние моста через реку Уба в Шемонаихе. Он был построен в 1962 году, и сейчас на переправе действуют ограничения по массе грузовых автомобилей, а также введено реверсивное движение, что существенно увеличивает время прохождения моста", - подчеркнули в акимате.





Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что нужно ускорить все подготовительные работы по строительству нового моста, который обеспечит нормальное двустороннее движение.





Уже на завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации, в соответствии с ней новый мост будет протяженностью 242 метра с двумя полосами движения и двумя тротуарами. При своевременном финансировании начало строительных работ запланировано на вторую половину 2025 года. Во время строительства движение будет осуществляться по старому мосту, после завершения - его демонтируют", - отметил Нуржан Жумадилов.





По данным пресс-службы, еще один масштабный проект - это строительство моста через Иртыш в Усть-Каменогорске в створе улицы Виноградова. Завершен конкурс на разработку ПСД, срок завершение проектирования - декабрь 2025 года. Этот проект важен для областного центра поскольку позволит значительно разгрузить трафик.





Также в ходе заседания обсудили вопрос реконструкции трассы Усть - Каменогорск - Тарханка - Топиха - Черемшанка, что позволит сократить путь из областного центра в Риддер на 43 километра, а время в пути - практически на час.





Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этого проекта из республиканского бюджета. В регионе рассматривается возможность реконструкции легендарной староавстрийской дороги, которая пользуется большой популярностью у туристов и путешественников. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе визита в ВКО поручил перевести земли особо охраняемых природных территории в земли запаса", - добавили в акимате.





Кроме того, ведется проработка границ земельных участков совместно с НАО "Правительство для граждан", по итогам будет формироваться бюджетная заявка на финансирование проекта землеотвода.