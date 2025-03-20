19.03.2025, 17:45 5951
В Восточном Казахстане построят сразу несколько новых мостов
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Восточно-Казахстанской области одним из наиболее важных вопросов на повестке дня стало строительство, ремонт и реконструкция дорог и мостов в регионе, сообщает пресс-служба акимата региона.
Как рассказал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов, в 2025 году в Восточном Казахстане планируется отремонтировать 377 километров автодорог и улиц. Среди проектов, есть и переходящие, такие, например как Акжар - Шілікті - Зайсан, Акжар - Омск - Майкапшагай, Курчум - Калжыр, Курчум - Калжыр - Бурабай, Октябрьская переправа - Алтайка-Новохайрузовка, Подъезд к селу Новотроицкое, и новые - Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, Васильевка - Бозанбай, Кокпекты - Самарское - Васильевская переправа, Курчум - Калжыр - Аксуат. На средний и текущий ремонт из всех источников финансирования будет выделено почти 12 миллиардов тенге.
Особое внимание в этом году уделят состоянию мостовых переправ. Вопрос, который волнует не только жителей Восточного Казахстана, но и туристов из соседней РФ - это аварийное состояние моста через реку Уба в Шемонаихе. Он был построен в 1962 году, и сейчас на переправе действуют ограничения по массе грузовых автомобилей, а также введено реверсивное движение, что существенно увеличивает время прохождения моста", - подчеркнули в акимате.
Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что нужно ускорить все подготовительные работы по строительству нового моста, который обеспечит нормальное двустороннее движение.
Уже на завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации, в соответствии с ней новый мост будет протяженностью 242 метра с двумя полосами движения и двумя тротуарами. При своевременном финансировании начало строительных работ запланировано на вторую половину 2025 года. Во время строительства движение будет осуществляться по старому мосту, после завершения - его демонтируют", - отметил Нуржан Жумадилов.
По данным пресс-службы, еще один масштабный проект - это строительство моста через Иртыш в Усть-Каменогорске в створе улицы Виноградова. Завершен конкурс на разработку ПСД, срок завершение проектирования - декабрь 2025 года. Этот проект важен для областного центра поскольку позволит значительно разгрузить трафик.
Также в ходе заседания обсудили вопрос реконструкции трассы Усть - Каменогорск - Тарханка - Топиха - Черемшанка, что позволит сократить путь из областного центра в Риддер на 43 километра, а время в пути - практически на час.
Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этого проекта из республиканского бюджета. В регионе рассматривается возможность реконструкции легендарной староавстрийской дороги, которая пользуется большой популярностью у туристов и путешественников. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе визита в ВКО поручил перевести земли особо охраняемых природных территории в земли запаса", - добавили в акимате.
Кроме того, ведется проработка границ земельных участков совместно с НАО "Правительство для граждан", по итогам будет формироваться бюджетная заявка на финансирование проекта землеотвода.
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20.03.2025, 14:12 696
Аким ВКО совершил облет паводкоопасных районов области
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов совершил облет двух районов Катон-Карагайского и района Алтай, которые находятся в паводкоопасной зоне, сообщили в региональном акимате.
Совместно со специалистами оперативного штаба, куда входят представители ДЧС, управления по мобилизационной подготовке и других профильных ведомств, был проведен мониторинг состояния рек, водохранилищ и снежного покрова.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, по всему маршруту началось активное снеготаяние, превышение снегозапасов составляет 10-20% в зависимости от района.
В районе города Алтай высота сплошного снежного покрова составляет от 100 см и выше, в горной местности высота снега достигает 250 мм, а запас воды в нем - около 500 мм. В Катон-Карагайском районе высота снежного покрова - 30-50 см, запас воды - около 100 мм. В целом гидрологическая и ледовая обстановка характеризуется как стабильная", - уточнили в акимате.
Также отмечается, что на реке Бухтарме начался процесс разрушения льда, на Бухтарминском водохранилище пока сохраняется сплошной ледовый покров.
Ситуация находится на постоянном контроле акима области.
Помимо этого, аким области посетил Катон-Карагайский район, где ознакомился с завершившимся капитальным ремонтом в зданиях акимата, полиции, прокуратуры и суда, а также с ходом строительства одного из проблемных объектов-долгостроев - физкультурно-оздоровительного комплекса.
Строительство ФОКа с бассейном началось еще в 2020 году, но из-за недобросовестных подрядчиков затянулось. На данный момент строительно-монтажные работы завершены на 75%. Подрядчик устраняет дефекты, выявленные техническим надзором. В бассейне завершены работы по монтажу систем отопления и вентиляции. В бассейне уже проведены пусконаладочные работы, а в тренажерный зал завезен весь необходимый спортивный инвентарь. Объект будет сдан в эксплуатацию в соответствии с намеченным графиком", - добавили в областном акимате.
19.03.2025, 17:49 6606
Дендрологическую карту региона создадут в Восточном Казахстане
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания акимата Восточно-Казахстанской области обсудили итоги акции "Таза Қазақстан" и дальнейшие планы по озеленению и благоустройству населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба акимата региона.
Отмечается, что акция привлекла более полумиллиона неравнодушных жителей Восточного Казахстана, которые с готовностью подключились к уборке, сбору и вывозу мусора и другим экологическим инициативам. В своем выступлении на четвертом национальном Курултае президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная акция обрела широкую поддержку граждан и должна стать повседневным образом жизни каждого казахстанца.
В прошлом году в регионе провели работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 7,1 тысячи водных объектов, 26 фонтанов, 370 километров арыков. С 83 тыс. дворовых территории населенных пунктов вывезено 29 тысяч тонн мусора. В населенных пунктах посажено 110,5 тысячи деревьев", - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов.
Однако, по информации акимата, есть проблема, которую неоднократно озвучивали и профильные специалисты и сами жители - это плохая приживаемость высаженных растений.
Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что необходимо создать питомники и дендрологическую карту Восточного Казахстана, которая будет включать в себя ареолы распространения тех или иных деревьев и давать четкое понимание того, в каких районах они будут приживаться и расти.
Кроме того, аким области отметил, что промышленным предприятиям Усть-Каменогорска нужно выходить за рамки своих санитарно-защитных зон и создавать зеленый пояс вокруг своих производств. При этом в данном экологическом проекте ставку делать на растениях-сорбентах. Большой акцент также делается на озеленении левобережной части города, как динамично развивающейся и растущей. Отмечается, что в текущем году на территории области предусмотрено проведение мероприятий "Таза Аймақ", "Мөлдір бұлақ", "Все казахстанский день посадки деревьев", "Час земли", "Үлгілі ауыл", "Чистый двор - чистый город/район".
18.03.2025, 17:09 10826
В ВКО прошел День национальной одежды
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске и Риддере состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, который продемонстрировал богатство казахской культуры и традиций, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
На площади Республики в главной юрте Усть-Каменогорска прошел показ национальной одежды местных дизайнеров, который привлек внимание множества горожан. В рамках мероприятия была организована выставка, на которой представили новые коллекции, сочетавшие элементы традиционных казахских костюмов и современные модные тенденции", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что посетители смогли увидеть уникальные работы, отражающие разнообразие и богатство национального наследия.
Наша главная цель - показать, что национальная одежда может быть не только элементом истории, но и частью повседневного гардероба. Мы используем традиционные узоры и фасоны, но адаптируем их к современному стилю", - отметили дизайнеры.
Отмечается, что особое внимание привлек конкурс "Этно Fashion Show", прошедший в Риддере в фойе Дворца культуры. Участники представили необычные образы, которые сочетали историческую самобытность с актуальными тенденциями моды. В конкурсе участвовали представители различных учреждений, демонстрируя этнические наряды, подчеркивающие культуру и традиции казахского народа.
Каждый костюм - это история, которую мы рассказываем через ткани, вышивку и крой. Нам важно сохранить наследие предков, но при этом вдохнуть в него новую жизнь", - поделились модельеры.
По данным акимата, конкурсантов оценивало жюри из числа общественности города.
Оценка происходила не только по соответствию костюмов традициям, но и по креативности, оригинальности, а также качеству исполнения. Особое внимание уделялось эстетике и гармонии образа, и за ярко выраженную связь с казахским наследием участники могли получить дополнительные баллы. Кульминацией мероприятия стала финальная презентация, на которой модели продемонстрировали свои наряды на подиуме. Завершением вечера стала торжественная церемония награждения победителей, которые получили дипломы и призы", - добавили в ведомстве.
17.03.2025, 21:38 13481
Выставка "По следам предков" прошла в Усть-Каменогорске в День культуры и национальных традиций
Выставка "Ожившие образы древности" призвана пробудить у молодежи интерес к истории, культуре и искусству
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Дня культуры и национальных традиций областной историко-краеведческий музей организовал для жителей Усть-Каменогорска уникальную выставку "По следам предков", сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
Этот впечатляющий проект позволил глубже погрузиться в великую историю народа: от древнейших времен до наших дней. Выставка открывает двери в мир "оживших образов древности" и исторических реконструкций. Главная особенность экспозиции, организованной с целью сохранения культурного наследия и переосмысления прошлого, - это возможность увидеть жизнь, быт и культуру предков через исторические реконструкции", - заявили в пресс-службе.
В акимате подчеркнули, что это не просто демонстрация экспонатов, а погружение в мир древних людей, их духовной культуры и исторического наследия.
В рамках выставки представлены артефакты, отражающие художественные традиции, скульптурное искусство, предметы быта, одежду и украшения различных эпох. За каждым экспонатом скрывается уникальная история, главная задача выставки - оживить эту историю", - сообщили в ведомстве.
По данным акимата, одним из самых впечатляющих экспонатов стала историческая реконструкция золотого образа тюркского кагана.
Фигура правителя, восседающего на троне в роскошной короне, стала главным экспонатом выставки. С историко-культурной точки зрения этот артефакт имеет особую ценность, поскольку раскрывает религиозные и политические идеологии древнетюркского общества. Помимо этого, выставка представляет ценные археологические находки, относящиеся к сакской культуре VIII-VII веков до нашей эры. Среди них - воссозданные образы знаменитой женщины из царских курганов Береля, воина из элитного захоронения в долине Елеке-Сазы, жрицы из кургана Тасарык, а также кимакского воина-музыканта в торжественном облачении", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что эти экспонаты раскрывают тайны глубокой древности и позволяют взглянуть на историю с нового ракурса.
Основная цель мероприятия - сохранить память об истории Великой степи, популяризировать национальные ценности среди молодежи и показать преемственность прошлого и настоящего", - отмечает заведующая отделом областного историко-краеведческого музея Альфия Бакбаева.
Сообщается, что выставка "Ожившие образы древности" призвана пробудить у молодежи интерес к истории, культуре и искусству. Каждый экспонат открывает для подрастающего поколения новые грани исторического наследия и демонстрирует богатство национальной культуры.
Символично, что событие прошло именно 17 марта - в День культуры и национальных традиций, который подчеркивает важность сохранения и передачи богатого исторического наследия будущим поколениям", - добавили в акимате.
11.03.2025, 18:18 21161
Фестиваль "Бұқтырма балықшысы - 2025": в ВКО выбрали лучшего рыбака
Фестиваль стал настоящим праздником для всех тех, кто ценит природу, культуру и живое общение на свежем воздухе
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Иртыш в районе Самар Восточно-Казахстанской области состоялся традиционный зимний фестиваль рыбаков "Бұқтырма балықшысы", сообщает пресс-служба акимата региона.
Масштабное мероприятие было организовано управлением физической культуры и спорта ВКО. Основная цель фестиваля - популяризация зимней рыбалки, обмен опытом среди любителей, объединение спортсменов и ценителей природы, пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания к борьбе с браконьерством. Всего в фестивале приняли участие 455 человек, среди них - 15 женщин и 20 детей. Это яркий пример полезной инициативы, направленной на укрепление связи с природой, и активный семейный отдых. Участники ознакомились с правилами подледной рыбалки и на протяжении трех часов демонстрировали свое мастерство. Были определены победители в нескольких номинациях: "Первая пойманная рыба", "Самая крупная рыба", а также специальные награды - "Юный рыбак", "Женщина-рыбак" и "Ветеран-рыбак", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что победители были награждены кубками, медалями и дипломами от управления физической культуры и спорта.
Итоги фестиваля:
• Гран-при - Нуртас Жанузаков;
• 1-е место - Дмитрий Курча;
• 1-е место (среди детей) - Айкын Мағауия;
• 2-е место - Асхат Габдуллин;
• 3-е место - Тимур Мейирбаев;
• 5-е место - Медет Болдыбаев.
Также в завершение мероприятия победители поделились своими впечатлениями и сделали памятные фотографии.
Фестиваль стал настоящим праздником для всех тех, кто ценит природу, культуру и живое общение на свежем воздухе. "Бұқтырма балықшысы" - это уникальное мероприятие, которое объединяет вековые традиции казахского народа с современными формами активного отдыха и рыболовного искусства", - добавили в акимате.
10.03.2025, 12:03 29141
В ВКО завершился республиканский айтыс, посвященный 90-летию Калихана Ыскакова
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области завершился республиканский айтыс акынов, посвященный 90-летию мастера прозы Калихана Ыскакова. В поэтическом состязании приняли участие двенадцать талантливых импровизаторов из разных регионов страны, сообщили в акимате ВКО.
По итогам первого тура во второй этап прошли шесть сильнейших участников: Серик Куанган, Аспанбек Шугатаев, Рустем Кайыртаев, Жансая Мусина, Биржан Байтуов и Ирангайып Кузембаев. В течение полутора часов акыны демонстрировали мастерство слова, поднимая актуальные темы и соревнуясь в остроумии.
Айтыс, организованный в областном центре впервые за десять лет, вызвал большой интерес у зрителей. Состязания сопровождались яркими шутками, глубокими размышлениями по важным для страны вопросам", - рассказали в акимате.
По решению жюри Гран-при завоевал Серик Куанган, который недавно стал победителем другого престижного айтыса в Таразе. Первое место занял акын Рустем Кайыртаев из Семея, второе место поделили Ирангайып Кузембаев (Кызылорда) и Аспанбек Шугатаев (Павлодар), а третье досталось Жансае Мусиной (Уральск) и Биржану Байтуову (Туркестанская область).
Награды победителям вручил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Он отметил высокий уровень выступлений и поблагодарил организаторов, жюри, почетных гостей - известного знатока айтыса Журсина Ермана и депутата Аманжола Алтаева, а также всех акынов, внесших вклад в развитие этого национального искусства.
Сегодня в нашем регионе состоялся прекрасный вечер, наполненный духом айтыса. Благодарю всех преданных поклонников этого искусства, а также талантливых акынов, проявивших мастерство и остроумие", - сказал глава региона.
Летом в Катон-Карагайском районе на республиканском уровне продолжатся мероприятия, посвященные памяти Калихана Ыскакова.
09.03.2025, 13:51 38501
В ВКО открылась школа поэзии имени Актана Нурбаева
Основная цель открытия школы поэтов - популяризация национального искусства
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - К 90-летию классика казахской литературы Калихана Искака и 75-летию мастера слова Дидахмета Ашимханулы в Восточно-Казахстанской области проводятся различные культурные мероприятия. Одним из них стало открытие областной школы поэтов имени Актана Нурбаева - известного айтыскера и талантливого уроженца Катон-Карагайского района, сообщает пресс-служба акимата региона.
Школа, открывшаяся в Усть-Каменогорске, объединит талантливую молодежь, увлеченную искусством айтыса, и будет способствовать развитию новых дарований. Актан Нурбаев был одним из ведущих поэтов, активно развивавших айтыс в регионе", - отметили в акимате.
Уточняется, что школа расположена в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени Пушкина. Финансовую поддержку в ее создании оказали потомки Актана Нурбаева.
По данным акимата, школа поэтов, созданная по инициативе областного управления культуры, нацелена на обучение молодежи основам импровизационного искусства, развитие поэтического мастерства и выразительного чтения, а также оказание творческой поддержки юным талантам.
Основная цель открытия школы поэтов - популяризация национального искусства, привлечение молодежи к айтысу и воспитание нового поколения казахской поэзии", - отметил в своей речи писатель и публицист Алибек Кантарбаев.
Открытие школы стало частью культурной программы, которая продолжилась республиканским айтысом "Қара сөздің қарагері - Қалихан", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что церемонию открытия посетили поэт и общественный деятель Журсин Ерман, депутат мажилиса парламента, айтыскер Аманжол Алтай, лауреат государственной премии, поэт Улыкбек Есдаулет, известный публицист Алибек Кантарбаев, а также признанные мастера айтыса Серикзат Дуйсенгазы, Жанарбек Ашимжан, Даулет Сметов, Абаш Какенов.
09.03.2025, 13:48 38711
Советник премьер-министра: Восточный Казахстан на правильном курсе по реализации программы "Ауыл аманаты"
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Советник премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе рабочего визита в Восточно-Казахстанскую области ознакомился с ходом региональной реализации программы "Ауыл Аманаты" за 2024 год, сообщает пресс-служба акимата региона.
В ходе изучения реализации программы "Ауыл Аманаты" в Восточно-Казахстанской области специалисты выявили, что требуется диверсификация сельского бизнеса, поиск новых направлений и ниш. В связи с этим социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" совместно с профильными специалистами разработала пул из более чем 70 бизнес-идей, чтобы расширить взгляды населения на возможности предпринимательства. Кроме того, для недопущения коррупционных рисков создана база данных в Google Cloud, позволяющая предпринимателям зарегистрироваться через QR-код и получать всю необходимую информацию в онлайн-режиме", - заявили в акимате.
Советник премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе поездки встретился с предпринимателями, получившими кредиты по программе, и лично убедился в целевом и эффективном использовании выделенных средств в сферах туризма, переработки сельхозпродукции и других приоритетных направлений.
В этом году мы видим значительные изменения. Все поручения, данные в прошлом году, выполняются. Для каждого района и села разработаны экономические программы. В области уже реализованы проекты на сумму 2,535 млрд тенге и выделены еще 1,5 млрд тенге. Сегодня мы посетили пять объектов малого и среднего бизнеса. Везде ведется масштабная работа, что говорит о системном подходе руководства области к развитию региона, - отметил Ералы Тугжанов.
Говоря о направлениях кредитования, Тугжанов высказал категоричную позицию.
Одним из ключевых изменений текущего года стало прекращение выдачи кредитов на животноводство. В отдельных случаях, при особых запросах, можно направить до 10% выделенных на область средств на эту сферу, но в целом весь акцент сделан на развитие малого и среднего бизнеса, туризма и переработки сельхозпродукции", - заявил он.
Руководитель управления сельского хозяйства ВКО Ажар Каджибекова остановилась на показателях прошлых лет, разъясняя, по каким направлениям осуществляется кредитование в текущем году.
Если в 2023 году 80% средств были направлены на поддержку животноводства, то в 2024 году мы сосредоточились на трех приоритетных направлениях: переработке сельхозпродукции, туризме и приобретении сельхозтехники. Это должно оказать более ощутимое влияние на экономическое положение жителей сельской местности", - отметила она.
На реализацию программы в ВКО в 2024 году было запланировано выделение 7,039 млрд тенге из республиканского бюджета, однако на данный момент поступило только 2,5 млрд тенге, из которых 1 млрд тенге уже освоен, а по эффективному освоению оставшихся средств проведена масштабная разъяснительная работа по всем районам области.
По данным СПК "Ертіс", являющейся поверенным агентом по реализации программы, в прошлом году было рассмотрено 135 проектов на сумму 1 млрд тенге, из которых 72 проекта одобрены. В том числе на развитие туризма - 27 проектов, переработку сельхозпродукции - 26 проектов, приобретение сельхозтехники - 6 проектов, прочие направления несельскохозяйственной деятельности - 13 проектов. Главным результатом программы за 2024 год стало создание 163 новых рабочих мест.
Что касается конкретных результатов и успешных проектов, делегация во главе с Ералы Тугжановым уделила особое внимание объектам в сферах туризма и переработки сельхозпродукции.
Мы посетили несколько районов, встретились с предпринимателями, получившими кредиты. Рассмотрели проекты в сфере туризма и переработки. Например, в Глубоковском районе выделены средства на приобретение оборудования для производства чая и конфет. В селе Зимовье построен новый туристический объект. Стоит отметить, что заемщик, получивший кредит в 2023 году, уже практически полностью погасил долг, что демонстрирует эффективность данной программы", - сообщил директор палаты предпринимателей ВКО Қайрат Мамырбаев.
В конце 2024 года на реализацию программы дополнительно выделено 1,5 млрд тенге, которые также направлены на развитие туризма, переработку сельхозпродукции и приобретение сельхозтехники.
Отмечается, что акимат ВКО планирует дальнейшее развитие программы и запуск пилотных проектов. В частности, в сфере туризма за счет местного бюджета будет построено 10 гостевых домов, которые будут предоставлены предпринимателям в кредит. Эти дома станут залоговым обеспечением, что поможет частично решить одну из ключевых проблем программы - отсутствие ликвидного залога у сельских предпринимателей.
Также в районе Улкен Нарын будет создан кооператив по развитию молочного животноводства, рассчитанный на 100-120 голов крупного рогатого скота. В проекте примут участие 10 частных подворий и фермерских хозяйств, что обеспечит устойчивую кооперацию и развитие молочного производства.
Еще одно важное направление работы в ВКО - минимизация административных барьеров. Заместитель председателя правления АО "СПК "Ертіс" Исатай Ансат рассказал об изменениях в процессе отбора проектов и взаимодействия с предпринимателями.
Анализируя ход реализации программы, мы заметили повторяемость проектов. В связи с этим создали пул из более чем 70 бизнес-идей, чтобы расширить круг предпринимательских инициатив. Кроме того, поступали жалобы на то, что в некоторых районах акимы отказываются выдавать рекомендательные письма или направляют заявки выборочно. Для обеспечения транспарентности и прозрачности в реализации программы "Ауыл Аманаты" мы разработали систему в Google Cloud, где предприниматели могут зарегистрироваться через QR-код и получить всю необходимую информацию", - отметил Исатай Ансат.
В рамках работы с предпринимателями также была проведена детальная оценка потенциала районов ВКО. Для каждого района разработаны отраслевые специализации. К примеру, в Зайсанском районе доступ к природному газу позволяет развивать тепличное хозяйство. Водоемы ВКО способствуют развитию рыбоводства, включая разведение форели и карповых пород. В Зайсанском районе уже действует рыбоперерабатывающий завод "Зайсан Балык" мощностью 10 тонн переработки в сутки.
Также Алтайский и Маркакольский районы обладают старыми яблоневыми садами, которые можно восстановить и использовать для расширения производства плодовых культур. Также молочная промышленность - вокруг молокозаводов создаются небольшие молочно-товарные фермы, что повысит рентабельность отрасли.
Восточный Казахстан движется в правильном направлении. Все ключевые вопросы решены. Министерство сельского хозяйства утвердило новые правила, и область работает в их рамках", - добавил Ералы Тугжанов.
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