В России провели испытания зенитной ракетной системы С-500

МОСКВА. 20 ИЮЛЯ - Министерство обороны России сообщило об испытаниях зенитной ракетной системы С-500, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 с боевой стрельбой по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель была поражена, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО. После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", - говорится в сообщении.

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