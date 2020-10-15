Страны ЕАЭС продолжают активно сотрудничать с Китаем - Лавров

Москва. 14 октября. Kazakhstan Today - Страны ЕАЭС заключили уже два соглашения с Китаем, передает Kazakhstan Today.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают активно сотрудничать с Китаем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik.

Китай, накопив экономическую мощь и сделав это по правилам, которые были внедрены Западом, реализует естественные интересы, и мы стараемся гармонизировать интересы Центральной Азии, других стран постсоветское пространства, включая интересы России, с теми возможностями, которые предоставляет КНР", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что страны ЕАЭС заключили уже два соглашения с Китаем.

Они нацелены на то, чтобы гармонизировать евразийскую интеграцию с китайскими проектами "Одного пояса, одного пути" и более широко - в рамках той философии, которую Владимир Путин назвал формированием большого евразийского пространства, куда приглашаются все те, кто расположен на нашем огромном Евразийском континенте", - сказал Сергей Лавров.

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