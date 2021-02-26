Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра страны

Ереван. 25 февраля. Kazakhstan Today - Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения выразил свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ИА " Росбалт ", в Генштабе считают, что освобождение от должности было совершено "по недальновидным и необоснованным причинам" и "без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах".

В связи с создавшейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. Армия всегда была с народом, как и народ с армией", - говорится в заявлении Генштаба, распространенном 25 февраля.

Сам Пашинян считает заявление Генерального штаба ВС Армении попыткой военного переворота.

Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республики. В ближайшее время я выступлю с обращением в прямом эфире", - написал он на своей странице в Facebook.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

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