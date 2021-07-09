Двух экс-президентов Кыргызстана объявили в розыск

БИШКЕК. 8 ИЮЛЯ - Бывших президентов Кыргызстана Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Акаев объявлен в розыск за злоупотребление должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией "Камеко", сообщает 24.kg

По словам председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, экс-премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-глава "Кыргызалтына" Дастан Сарыгулов также дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности.

Эти должностные лица после того, как мы им доказали, что они заключили невыгодное для нашей страны соглашение, вину свою признали. Но из-за истечения срока давности дела будем прекращать", - пояснил глава ГКНБ.

Он также отметил, что в 2003 году из-за реструктуризации генерального соглашения с "Камеко" доля Кыргызстана в компании Centerra была занижена на 25,7% (7,3 миллиарда сомов).

По обвинению в коррупции по этому делу к уголовной ответственности привлечен Аскар Акаев, которого опять объявили в розыск.

В 2009 году по заключении соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" за коррупцию привлечены экс-премьер Игорь Чудинов, экс-президент госконцерна "Кыргызалтын" Алмазбек Джакыпов (оба дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности).

Экс-глава совета директоров ОАО "Кыргызалтын" Алексей Елисеев объявлен в розыск, бывший президент Курманбек Бакиев и его сын Максим также объявлены в розыск.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства