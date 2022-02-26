Глава Роскосмоса предупредил, что из-за санкций против России МКС может упасть на США или Европу

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МОСКВА. 25 ФЕВРАЛЯ - Международную космическую станцию ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, если санкции заденут сотрудничество с Россией, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы?" - цитирует Рогозина РИА "Новости".

Рогозин пояснил, что коррекция орбиты станции, а также ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли.