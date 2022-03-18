На Украине создавались компоненты биологического оружия - Минобороны РФ

МОСКВА. 17 МАРТА - В Минобороны РФ полагают, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Он отметил, что Минобороны России продолжает изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины.
Западные средства массовой информации и некоторые "специалисты-биологи", чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций", - сказал Кириллов.
Ранее сообщалось, что с участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия.
13 марта экс-сотрудник Службы безопасности Украины заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине.
12 марта в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США.