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Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании

20.10.2022, 19:50 3436
Лондон. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку менее чем через два месяца после назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.
 

Я признаю, что, учитывая ситуацию, не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата, на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем, чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", - заявила она, выступая с обращением, трансляцию которого вел канал Sky News.

 
По ее словам, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.
 
Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября.
 

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Ввести смертную казнь за изнасилование детей предлагают парламентарии Кыргызстана

21.10.2022, 11:58 751
Бишкек. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента Кыргызстана отмечают рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и предлагают ввести смертную казнь за изнасилование детей.

Вопрос защиты детей является вопросом сохранения генофонда нации, заявили депутаты парламента КР, сообщает 24.kg.
 

Поскольку преступления против половой неприкосновенности ребенка имеют тенденцию к росту, предлагается предусмотреть в Конституции в качестве исключительной меры наказания смертную казнь", - высказались они.


По информации издяния, за восемь месяцев 2022 года следственными подразделениями ОВД республики зарегистрировано:

- по убийству, сопряженному с насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах, — один факт в отношении несовершеннолетней в возрасте 14 лет;
- по изнасилованию — 35 фактов. Из них в отношении детей, не достигших 14 лет, — 15 фактов, от 14 до 18 лет — 20 фактов;
- по насильственным действиям сексуального характера — 25 фактов. Из них в отношении детей, не достигших 14 лет, — 16 фактов, от 14 до 18 лет — 9 фактов.
 
Парламентарии напомнили, что в мире остались государства, где по сей день применяется смертная казнь (например, Беларусь, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, большинство штатов США) и где в основных законах прописана норма, разрешающая смертную казнь, но на практике не применяется (например, Россия, Казахстан, Южная Корея, Алжир, Нигерия, Мали, Гайана).
 
Смертная казнь за сексуальное насилие над детьми есть в КНР и Иране.

Напомним, насильник малолетней девочки получил 22 года тюрьмы в Павлодаре.
 

Путин: Киевский режим отказался от переговоров

19.10.2022, 19:21 9826
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности Российской Федерации.
 

Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", - цитирует Путина РИА Новости.

 

Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России

19.10.2022, 18:46 10481
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
 
Президент напомнил, что во всех этих регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России, сообщает РИА Новости.
 

Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", - заявил президент.

 
Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах.
 

Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти", - добавил Путин.

 
Военное положение вступит в силу в полночь.
 
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, а российские войска сформировали группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей региона было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.
 

Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

19.10.2022, 18:03 11021
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец".  
Его обвиняют якобы в публичном отрицании "российской агрессии" против Украины, сообщает RT.
 
В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.
 
Он также выразил мнение, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.
 

В Турции создадут международный газовый хаб

19.10.2022, 17:02 11716
Анкара. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского газа в Европу, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
 

Европа сейчас занята вопросом, как обеспечить себя теплом предстоящей зимой. У нас такой проблемы нет. Мы дoговорились с Владимиром Путиным о сoздании у нас газового центра, через котoрый природный газ, как он сам говорит, можно будет поставлять в Европу. Таким образом, Европа будет заказывать газ в Турции", - цитирует ТАСС президента Турции.

 
С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ выступил на минувшей неделе на форуме "Российская энергетическая неделя".
 
По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.
 
Вопрос создания хаба обсуждался 13 октября в Астане на переговoрах российского и турецкогo президентов. По словам Эрдогана, центр планируется сoздать в кратчайшие срoки, наибoлее подходящим местoм дня него является райoн Фракия в европейской части Турции.
 

Во Франции началась общенациональная забастовка

18.10.2022, 19:20 15356
Париж. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 октября, французские профсоюзы начали общенациональную забастовку. Они требуют повышения заработной платы.
 
Как сообщает портал France 24, главной причиной забастовки стал стремительный рост инфляции.
 
Забастовка затронула школы, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение и коммунальное хозяйство. Акция протеста является продолжением недельной забастовки, из-за которой произошли сбои в работе крупных нефтеперерабатывающих заводов Франции, что привело к беспорядкам на АЗС.
 
Результаты опроса показали, что 62% пенсионеров против или враждебно относятся к нынешней общенациональной забастовке, 49% французов ее не одобряют, 39% жителей Франции высказали полную поддержку.
 

При падении военного самолета на жилой дом в России погибли 13 человек

18.10.2022, 11:00 16951
Москва. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 17 октября в российском городе Ейске во дворе жилого дома упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива. По последним данным, жертвами крушения стали 13 человек.
 
После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома.
 
Среди 13 погибших в крушении Су-34 - трое детей, 19 получили ранения, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
 
Из 19 раненых четверо доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска, информирует РИА Новости.
 
В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 - эвакуировать.
 

Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", - добавили в МЧС.


Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
 

Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая

16.10.2022, 16:00 26541
Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".
 
Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
 
 
По словам генсека КПК, существует необходимость ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредотачивать усилия на содействии высококачественному развитию, а также осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать опорную роль кадров в деле модернизации.

Си Цзиньпин отметил, что Китай нуждается в укреплении уверенности в культуре и наращивании национальной мощи страны в сфере культуры для достижения новых выдающихся успехов в развитии социалистической культуры.

 
Кроме того, глава страны акцентировал внимание на улучшении благосостояния населения, повышении качества жизни народа. Важно содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы.
 

В своем выступлении председатель выделил непоколебимость осуществления всестороннего устранения внутрипартийного управления, следует интенсивно продвигать партийное строительство как "новую великую программу в новую эпоху".
 
Си Цзиньпин заявил о необходимости развивать народную демократию во всем процессе, обеспечивать положение народа как хозяина страны. Он призвал народ Китая содействовать миру и развитию на планете, стимулировать построение сообщества единой судьбы человечества.

 
Китайский лидер также отметил отстаивание и совершенствование курса "одна страна-две системы", силы государства будут направлены на воссоединение родины.
 

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