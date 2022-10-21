Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Бишкек. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента Кыргызстана отмечают рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и предлагают ввести смертную казнь за изнасилование детей.





Вопрос защиты детей является вопросом сохранения генофонда нации, заявили депутаты парламента КР, сообщает 24.kg.

Поскольку преступления против половой неприкосновенности ребенка имеют тенденцию к росту, предлагается предусмотреть в Конституции в качестве исключительной меры наказания смертную казнь", - высказались они.





По информации издяния, за восемь месяцев 2022 года следственными подразделениями ОВД республики зарегистрировано:





- по убийству, сопряженному с насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах, — один факт в отношении несовершеннолетней в возрасте 14 лет;

- по изнасилованию — 35 фактов. Из них в отношении детей, не достигших 14 лет, — 15 фактов, от 14 до 18 лет — 20 фактов;

- по насильственным действиям сексуального характера — 25 фактов. Из них в отношении детей, не достигших 14 лет, — 16 фактов, от 14 до 18 лет — 9 фактов.

Парламентарии напомнили, что в мире остались государства, где по сей день применяется смертная казнь (например, Беларусь, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, большинство штатов США) и где в основных законах прописана норма, разрешающая смертную казнь, но на практике не применяется (например, Россия, Казахстан, Южная Корея, Алжир, Нигерия, Мали, Гайана).

Смертная казнь за сексуальное насилие над детьми есть в КНР и Иране.



