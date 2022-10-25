Новым премьером Великобритании стал экс-глава Минфина

Бишкек. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующим захватом власти.

Речь идет в том числе о бывшем кандидате в президенты Киргизии Равшане Джеенбекове, экс-депутате Асии Сасыкбаевой и бывшем генпрокуроре Азимбеке Бекназарове. Наряду с ними суд арестовал нескольких активистов и журналистов, информирует РИА "Новости"

Задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, прошли в Кыргызстане 23 октября. По версии следствия, они планировали массовые беспорядки в Бишкеке.

Днем в понедельник в столице Киргизии прошел митинг сторонников задержанных, которые потребовали от властей прекратить политические репрессии и сохранить водохранилище в собственности республики. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Кемпир-Абадское водохранилище находится в Киргизии неподалеку от границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.