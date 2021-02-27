Китай выполнил цель по сокращению бедности на 10 лет раньше намеченного срока

Пекин. 26 февраля. Kazakhstan Today - Председатель КНР Си Цзиньпин назвал победу над бедностью в Китае на 10 лет раньше намеченного срока чудом, которое войдет в историю человечества, передает Kazakhstan Today.

Выступая с речью на торжественном собрании, посвященном подведению итогов борьбы с бедностью в стране и награждению отличившихся в этом деле, Си Цзиньпин объявил, что Китай одержал "полную победу" в борьбе с бедностью, благодаря совместным усилиям всего многонационального народа.

За прошедшие восемь лет 98,99 млн малоимущих сельских жителей страны, которые по ныне действующему в Китае критерию жили за чертой бедности, были выведены из бедности, при этом 832 уезда и 128 тыс. деревень были исключены из списка бедных", - пишет " Синьхуа ".

Си Цзиньпин подчеркнул, что искоренение нищеты в сельской местности является ключевым вкладом в достижение цели полного построения среднезажиточного общества.

За период с конца 2012 года в Китае было построено или реконструировано 1,1 млн километров сельских дорог с твердым покрытием, осуществлено обеспечение сельских районов стабильным электроснабжением, а также был расширен доступ к оптоволоконному Интернету и беспроводной сети 4G, благодаря чему на данный момент свыше 98% бывших бедных деревень охвачены сигналом сети 4G.

В тот же период было отремонтировано ветхое жилье около 25,68 млн малообеспеченных жителей, 7,9 млн бедных домохозяйств и более 9,6 млн человек были переселены из бедных районов.

Более того, 28 национальных меньшинств Китая с относительно небольшой численностью населения были выведены из нищеты.

Китай создал "китайскую модель" сокращения масштабов нищеты и внес значительный вклад в борьбу с бедностью во всем мире, отметил Си Цзиньпин.

За 40 с лишним лет политики реформ и открытости, в соответствии с действующим в Китае критерием, 770 млн малоимущих сельских жителей были выведены из бедности, что составило более 70% от общего числа избавившихся от нищеты людей в мире, в соответствии с международной чертой бедности, определенной Всемирным банком.

Китай на 10 лет раньше намеченного срока выполнил цель по сокращению бедности, обозначенную в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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