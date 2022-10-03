В Индонезии 129 человек погибли в ходе беспорядков после футбольного матча

ДЖАКАРТА. 2 ОКТЯБРЯ - По меньшей мере 129 человек погибли в ходе беспорядков на стадионе в Индонезии после футбольного матча, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел накануне вечером в провинции Восточная Ява, сообщает iz.ru со ссылкой на Reuters

По словам главного инспектора местной полиции Нико Афинта, болельщики проигравшей команды вышли на поле после окончания матча. В целях сдерживания правоохранители использовали слезоточивый газ, однако это лишь усугубило ситуацию.

На стадионе началась давка, в результате около 180 человек пострадали, а более 120 получили травмы, несовместимые с жизнью. Позже глава одной из больниц, в которых принимали раненых, сообщил, что в числе погибших был пятилетний ребенок.

После случившегося комиссия по правам человека Индонезии призвала проверить работу служб безопасности на местах. Так, стало известно, что на стадионе, вмещающем не более 38 тысяч человек, в субботу присутствовало порядка 42 тысяч посетителей.

Министр спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил, что ведомство пересмотрит требования к организации футбольных матчей. Кроме того, на время расследования обстоятельств случившегося будут приостановлены игры индонезийской высшей лиги BRI Liga 1.

Ранее, 24 января, не менее шести человек погибли в давке возле стадиона, на котором проходила игра главного футбольного турнира Африки в Камеруне. Беспорядки начались, когда толпы людей пытались попасть на стадион Олембе, чтобы посмотреть игру.