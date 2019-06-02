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Госслужащий в США расстрелял 12 человек в муниципальном комплексе

01.06.2019, 12:55 7048
Вашингтон. 1 июня. Kazakhstan Today - В городе Вирджиния-Бич на восточном побережье США госслужащий устроил стрельбу в муниципальном комплексе. По последним данным, его жертвами стали 12 человек. Сам стрелок также погиб, передает Kazakhstan Today.
 
Первые сообщения о стрельбе в Вирджиния-Бич (355 километров от Вашингтона, штат Вирджиния) полиция города получила около 16 часов по местному времени (23 часа по московскому). Стрелок открыл огонь в муниципальном комплексе недалеко от мэрии и здания суда. В комплексе расположены офисы коммунальных служб города, сообщает "Русская служба Би-би-си".
 
Издание Wall Street Journal передает со ссылкой на местных чиновников, что человек, устроивший стрельбу, долгое время работал в сфере коммунальных услуг города, и его уволили.
 
О том, что стрельбу в муниципальном здании устроил недовольный сотрудник коммунальных служб города с многолетним стажем, рассказал шеф полиции города Джим Сервера. В полиции считают, что стрелок действовал один. Сервера сообщил, что около 16 часов стрелок зашел в здание муниципального комплекса и "немедленно начал без разбора стрелять".
 

У нас много жертв, много [ранений] со смертельным исходом. У нас одиннадцать погибших. Еще шесть человек в больнице, у меня нет информации об их состоянии", - заявил на пресс-конференции Сервера. По его словам, один из пострадавших - офицер полиции, но его спас бронежилет. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. Сервера добавил, что у него "нет слов", чтобы описать этот инцидент. "Никакому шефу полиции, нигде в стране не хочется стоять и сообщать такую информацию", - сказал он.

 
Позднее стало известно, что погибли не 11, а 12 человек. Сам стрелок был также убит - в перестрелке с полицией.
 
Полицейские сообщили, что на месте стрельбы найден пистолет и винтовка, по предварительным данным, убийца приобрёл оружие законным путем.
 

Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие - это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги", - сказал мэр города Бобби Дайер.

 

Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата", - заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.

 
Вирджиния-Бич - город на берегу Атлантического океана в устье Чесапикского залива. Там живет около 450 тысяч человек. Президенту США Дональду Трампу сообщили о стрельбе. По данным сайта Gun Violence Archive, который отслеживает случаи шутингов в США, расстрел в Вирджиния-Бич - это 150-й случай стрельбы в стране только за 2019 год.
 
Напомним, в результате стрельбы в средней школе города Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 получили ранения. Большинство погибших - школьники. 17 человек погибли в результате стрельбы в школе американского города Паркленда. В американском Техасе молодой человек расстрелял прихожан баптистской церкви, погибли 26 человек. В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 50 человек, свыше 200 пострадали.
 

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